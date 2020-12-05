【減肥】熱牛奶助減肥治失眠4大好處！2個簡易做法幾熱最好？

牛奶是最常見的營養飲品，不少人習慣早上來杯熱牛奶，藉此補充一天的所需鈣質，但是加熱的過程會否令營養流失、影響吸收？不過，有研究指加熱的牛奶更有助減肥，甚至有穩定血糖、降血壓的功效。

牛奶蘊藏豐富的營養，當中含有鈣、維他命B、脂肪和蛋白質等營養，對人們的健康帶來莫大效益。但有人喜歡飲凍奶，有人愛把奶加熱，究竟加熱的牛奶營養有何分別？

▼牛奶加熱有咩好？（按圖 👇👇👇）

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1. 改善失眠

牛奶加熱後含氨基酸被激活，當色氨酸進入腦細胞可製造誘發睡眠的褪黑激素，進而幫助睡眠。

2. 減少乳糖不耐症過敏反應

對於一些有乳糖不耐症、或對牛奶有過敏反應的人來說，加熱牛奶可減少其中的乳糖成分，減低他們喝牛奶後出現腹瀉或脹氣等症狀的機會。有研究顯示，有69%的測試者對加熱牛奶沒有過敏或不適的反應。

3. 有助減肥

牛奶處於溫熱狀態時，原來會製造中鏈脂肪酸油和短鏈脂肪酸油。一些研究證據顯示，中鏈脂肪酸油會燃燒更多卡路里，增加飽腹感和減少食量，從而導致體重減輕。

4. 調節血壓

有研究指出，牛奶加熱後所產生的短鏈脂肪酸油，在血糖和血壓水平中起著調節的作用，有助降血壓，高血壓和減肥中的人士也能放心飲用。

▼同場加映：高脂低脂牛奶點揀？（按圖 👇👇👇）

由於脂肪與維他命和鈣的吸收有關，假若牛奶脂肪含量較少，鈣質的吸收亦會相應減少。故此，不少製造商會在低脂牛奶中加入鈣，補充鈣質 。一般高鈣低脂牛奶適合發育中兒童、青少年及孕婦飲用。脫脂牛奶對想控制體重、有血脂膽固醇問題，或患心血管疾病人士來說較適合。

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牛奶過熱營養盡失？

1. 乳糖焦化易生致癌物

牛奶加熱雖然有以上好處，但留意如果將牛奶煮沸，溫度達100°C或以上，便適得其反，牛奶中的乳糖可能會出現焦化現象，不但會影響牛奶口感和營養，甚至產生致癌物質。

2. 降低營養價值

牛奶煮沸後，其中的鈣亦會出現磷酸沉澱現象，大大降低牛奶的營養價值。此外，有研究指出，煮沸的牛奶可使維他命B的含量降低至少24％，而葉酸亦減少了36％。研究同時也發現，加熱所保留的蛋白質比經巴氏殺菌後的牛奶所保留的蛋白質少12％。

牛奶加熱勿超過100°CPixabay@briansuman

牛奶如何加熱才能防止營養流失？

隔水加熱：將包裝牛奶直接放入不超過50度攝氏的溫水中浸5至10分鐘。

中火煮開：一邊煮一邊觀察牛奶變化，待牛奶出現第一個「氣泡」的時候，立即關火。煮的過程中要不停攪拌，但動作要溫和，不要攪起泡沫。火候不要太大，中火即可。