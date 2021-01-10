【每日3分鐘】腦退化手震記性差？玩包剪揼毛巾操活化大腦防手震

健忘、專注力變差、手震可能是腦退化，甚至柏金遜症的症狀。這些症狀不只在長者身上出現，年輕人也可能會健忘或手震。台灣醫學節目《健康2.0》分享了一些簡單測試，可知腦部退化、手抖情況，有什麼運動可以活化大腦、預防退化？又有什麼食物可補腦？

經常忘東忘西、做事「甩漏」、容易迷路、對處理數字感到困難的話，要小心腦退化！(freepik)

當腦退化出現，可能會健忘、專注力變差、手震等情況，而手震更可能是柏金遜症的症狀。不過，手震不一定是老年才會出現，也有可能和疾病、情緒藥物、化學物質或營養影響有關。

▼手震的可能成因：（按圖👇👇👇）

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伸手、畫圖測手抖？

節目《健康2.0》中，彰濱秀傳神經外科主任張維傑提供了2個簡單動作檢測有沒有手震情況，只需數分鐘便可測出結果！

▼兩個手震簡易測試：（按圖👇👇👇）

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原地踏步測出腦退化情況

健忘、做事「甩漏」、對處理數字感困難的話，也要小心是腦退化跡象！除了手抖測試，台灣神經外科醫師魏銘政亦曾在醫學節目《醫師好辣》提出一項只需30秒的簡易測試，可以測出腦退化的情況！

▼腦退化自我檢測：（按圖👇👇👇）

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自己同自己玩包剪揼可活化大腦？（marcus_wallis/unsplash）

自己同自己玩包剪揼可活化大腦？

物理治療師葉懿昕於《健康2.0》節目中分享了兩個運動，包括手指有氧運動和毛巾操，有助活化我們的左右腦，並防止手抖。

▼手指有氧運動：（按圖👇👇👇）

▼彩虹毛巾操：（按圖👇👇👇）

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多活動身體有助活化腦部，另外，吃對食物也有補腦功效，有助預防腦退防。

▼8種補腦食物：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：不同階段的腦退化有什麼徵狀？（按圖👇👇👇）

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