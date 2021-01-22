糖尿病人士飲食謬誤、禁忌全拆解　穀物類、蔬果類哪些不宜進食？

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-01-22 11:00

糖尿病有機會影響其他器官的機能，可以導致腎衰竭、高血壓、心臟病等等。有見及此，糖尿病患者應更小心自己的飲食，好好控制病情；避免不健康的飲食習慣及少食高升糖、鹽、脂和濃稠的食物。

血糖穩定為飲食原則

糖尿病是由於身體未能分泌或分泌不足胰島素，以致未能有效調節血糖。因此患者應避免高升糖的食品，例如：精緻澱粉、高糖份的食物。血糖突如期來地上升會使身體適應不來，甚至可能會令患者昏迷。因此糖尿病患者需要小心管理飲食，以好好控制病情。而且患者大多有其他併發症，如：高血壓、心臟衰竭、腎衰竭。所以，按照食物金字塔、均衡地進食是設計餐單的重要一項。

糖尿病的併發症。（圖片：Shutterstock）

這樣的飲食習慣可以減低油、鹽、糖的吸收；並要由烹調入手，避免煎炸、醃製的食品，有助患者穩定病情。這些飲食習慣均可以減低血壓、避免壞膽固醇積存於血管內、減低腎臟的負擔。

謬誤一：「澱粉質」等於「碳水化合物」？

首先，澱粉質 (Starch) 不等於就是碳水化合物 (Carbohydrate)，亦不是單純指粥粉麵飯。 澱粉質是碳水化合物的一種元素，而粥粉麵飯是含澱粉質的一種碳水化合物。而碳水化合物則是身體最主要的能量來源之一，吸收不足會對身體造成極大影響。

謬誤二：糖尿患者應從膳食中戒掉碳水化合物？

雖然碳水化合物經過消化後會變成糖份，影響血糖水平，但糖尿病患者也不應完全戒掉。因為碳水化合物屬於主要營養素之一，為身體提供能量。完全戒掉會破壞身體新陳代謝的運作，會增加體內毒素的積聚，加重器官負擔。因此只要配合均衡飲食，並清楚計算每天的攝取量，勤做運動，血糖自然可以受控。

（圖片：Sohu）

謬誤三：「醣份」等於「糖份」？

「醣份」可理解為碳水化合物，是很多食物都有的元素。而我們所常聽到的澱粉(Starch)、糖 (Sugar) 和纖維 (Fiber) 等都屬於「醣份」的家族成員。而醣類可分為四大類：單醣、雙醣、寡醣和多醣。

（圖片：health.ettoday )

謬誤四：需要戒掉醣份嗎？

雖然醣份是血糖上升的原因，但不需完全戒掉它們。水果的果糖、乳製品的乳糖、食物纖維、葡萄糖都是醣份。當中，食物纖維、復合碳水化合物都是較健康的醣，可以減緩身體吸收醣份的速度，使人更易飽肚。

謬誤五：無甜就是好？

很多人以為甜度與升糖指數相關，但其實並非如此！升糖指數（GI）是用來量度碳水化合物轉化成葡萄糖後對血糖的影響程度。雖然愈多砂糖，升糖指數當然愈高，但不甜的食物也可以是高升糖食品，如：白飯、白麵包、粟米。相反，香甜的蘋果及莓類等水果卻屬於低升糖指數的選擇。所以水果的果糖只要適當地食用，選擇升糖指數較低的水果，如：桃、橙、莓類，亦不怕會影響血糖水平。

（圖片：dmnote）

糖尿病的飲食控制

控制飲食對糖尿病人十分重要。每日碳水化合物和脂肪所攝取的卡路里會比其他人低，分別是45-60%及少於30%。一個成人應食少於200g的碳水化合物。膽固醇、鈉和糖的攝取量也要降低。由於要保持身體吸收足夠能量，蛋白質的分量可因應增加。此外，病者容易脫水，所以亦應多喝水，補充水份。

糖尿病人士應避免吃甚麼？

穀物類：

白麵包：製作麵粉過程中，打掉了米糠和胚芽，使麵粉的澱粉含量十分高。是種升糖指數很高的食物。

麥片早餐：加了糖的燕麥片，容易令糖尿病患者糖份吸收過量。

蛋糕：製作過程會加入砂糖、牛油、植物油等材料，加上會高溫烤焗，會產生可能致癌物質。是種升糖指數很高的食物。

（圖片：Freepik）

蔬果類：

薯仔：屬於澱粉類蔬菜，有豐富澱粉質，升糖指數十分高的食品。

豌豆：屬於澱粉類蔬菜，升糖指數十分高的蔬菜。一碗豌豆已含有20克碳水化合物。

蔬菜汁：打成汁時，蔬菜的食物纖維會被破壞，剩下的只有滿滿的碳水化合物。

（圖片：Freepik）

肉類：

烤肉：烤肉經過高溫烹調，會產生飽和脂肪和反式脂肪，均會增加血管負荷，導致血壓上升。

肥牛：高脂的肉類經消化後會釋出自由基，誘發炎症。

牛肉乾：加工過的牛肉乾加入了大量鹽和油，對於有心血管疾病的糖尿病人士有害。

（圖片：Freepik）

豆類：

低升糖指數，但多吃會增加腎臟負荷，需要注意食量。

（圖片：eatthis）

乳製品：

全脂奶：脂肪和乳糖含量較高，容易影響血糖。

（圖片：Gettyimage）

油脂類：

酥油：含有高反式脂肪，增加血管內的膽固醇並積存下來，堵塞血管。

奶油：當中含有飽和脂肪，會增加胰島素抵抗。

（圖片：Freepik）

飲品類：

汽水：高糖和卡路里，卻沒有其他營養，嚴重影響血糖。

能量飲品：有大量葡萄糖，可以使血糖急促上升。

羹湯類：勾芡加強了澱粉質糊化作用，提升了食物的升糖指數。