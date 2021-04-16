更年期懶人包｜停經=更年期？杞子桑寄生防提早4食療紓緩潮熱心悸

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-16 13:21

更年期是每個女性的必經階段，不少更年期婦女在這時期都會受潮熱、煩躁、尿頻等問題困擾。究竟更年期會有哪些症狀？怎樣才算是提早更年期？有什麼方法紓緩更年期不適？

香港女性平均約45至55歲左右進入更年期。（GettyImages）

一．更年期是什麼？

更年期是指婦女由卵巢機能漸漸衰退以致完全喪失的這一段時期。一般30歲以後女性的卵巢功能會慢慢開始下滑，香港女性平均約45至55歲左右進入更年期。由於卵巢功能衰退，導致女性荷爾蒙分泌減少，影響生理及心理。

更年期包括接近絕經前的一段時期和至少包括絕經後的第一年，醫學上通常認為女性若在一年內沒有任何月經來潮即為進入更年期。

二．更年期症狀

除了經期的明顯轉變外，更年期亦會產生多種不同的症狀，包括潮熱、情緒不穩、腰痠背痛等等。

▼女性在更年期的生理及心理變化 （按圖 👇👇👇）：

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紓緩更年期不適症狀

中醫張婉蘭曾於本報表示，由於更年期對生理及心理也有影響，故女性更應保持愉快的心境，紓解生活壓力，及以自信及樂觀的態度迎接更年期的來臨。另外，更年期女性宜多進行適度運動鍛鍊，例如游泳、行山、跳舞、瑜伽等，「運動除了可以紓緩身心壓力，促進新陳代謝及改善睡眠外，還可以增加骨質密度、調節體內荷爾蒙變化、紓緩更年期症狀等。」

三．更年期食療推介

▼1. 改善潮熱出汗、煩躁心悸、憂鬱易怒、面色暗沉：甘麥紅糖飲（按圖 👇👇👇）

經前後伴有潮熱出汗、煩躁心悸、憂鬱易怒、面色暗沉者可飲用甘麥紅糖飲；而更年期潮熱出汗可以多吃養陰或生津食物，如蓮子、百合、雪耳、豆漿等，這類食物能夠幫助協調身體陰陽，減輕潮熱出汗等（虛火）症狀。

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▼2.改善更年期眼乾的食療：杞子杭菊花茶（按圖👇👇👇）

此外，有更年期乾眼症的女性亦可每晚用熱毛巾敷眼10分鐘，緩解眼睛乾澀問題。

▼3.針對更年期頭皮痕食療：何首烏女貞子茶（按圖👇👇👇）

▼4.針對更年期尿失禁食療：瘦豬肉黨參麥冬湯（按圖👇👇👇）

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四．更年期食物

▼另外還有11種被認為有助緩解更年期症狀的食物（按圖👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

1. 亞麻籽木脂素：有植物雌激素作用，有助降低乳腺癌風險。 2. 大豆和毛豆：富含異黃酮。 3. 乾果如杏脯乾，棗和布冧：為植物雌激素含量最高的乾果類。 4. 芝麻：絕經後婦女常食芝麻可增加雌激素的活性。 5. 大蒜：可幫助減少與雌激素缺乏有關的骨質流失。 6. 桃子：富含各種營養素及木脂素。 7. 漿果類：士多啤梨，蔓越莓和覆盆子等，富含植物雌激素。 8. 麥麩：富含植物雌激素和纖維。 9. 豆腐：富含異黃酮。 10. 十字花科蔬菜：富含木脂素和香豆酚，有類雌激素作用。 11. 天貝：發酵大豆製成的素肉替代品，富含異黃酮。

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五．更年期減吃食物

另外，更年期女性應減少刺激性食物，如咖啡、濃茶、烤炸辛辣食物及酒類。

更年期應飲牛奶或豆漿？

牛奶、豆漿各有益處，又含豐富營養，不過更年期後的女性，更易出現骨質疏鬆的問題，因此建議挑選高鈣奶或高鈣豆漿，以補充鈣質流失，預防骨質疏鬆。

另一方面，豆漿含大豆異黃酮（植物性雌激素），可改善潮熱和更年期不適症狀，所以，如果有出現更年期症狀，就不妨選擇飲用豆漿。

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六．提早更年期是什麼？

提早更年期是指絕經期來得較早，醫學界一般將40歲前絕經視為卵巢早衰。

一名芬蘭網紅米科寧就在37歲之齡出現更年期症狀及停經。由於她已食素15年，亦經常食用「生冷食物」，曾試過吃超過六個月的生食，所以體質變弱，臉部開始出疹、長期感冒、情緒低落。求醫後發現卵泡刺激素（FSH）水平已升至更年期女性的水平，亦被中醫診斷出「陰虛」、宮寒。

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七．提早更年期原因

在中醫角度而言，先天腎氣不足的女性會特別容易發生提早更年期，中醫張婉蘭指，「一般來說，這種體質的女孩身體發育比較遲，比同齡人月經來得晚。」

提早更年期成因（按圖👇👇👇）

除了先天腎氣不足外，後天的生活習慣亦有機會加重腎氣不足情況，如過食生冷寒涼之物、長期縱慾過度等。此外，生活壓力大同樣會影響內分泌而導致提早更年期，中醫歸屬為肝氣鬱結導致沖任失調。她建議，女性若持續三個月未有來經及出現月經紊亂情況，應及早進行檢查，及早進行適當治療，預防骨質疏鬆症的發生。

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八．如何防止提早更年期？

想預防提早更年期，補益腎氣非常重要。中醫理論認為黑色入腎，所有黑色食物如黑豆、黑芝麻、黑杞子、桑椹等都有補益肝腎功效。中醫張婉蘭又建議用淮山、杜仲、桑寄生、枸杞子、蓮子、茨實煲湯，皆有補腎氣之效。生活習慣方面要注重保暖、慎房事、少吃生冷食物，有充足睡眠及適當運動。

補腎食療及生活習慣（按圖👇👇👇）

其他預防提早更年期的方法（按圖👇👇👇）

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