小滿｜中醫講解濕熱氣候養生之道　推薦消暑湯水及食材

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-05-21 11:00

古語有云「小滿小滿，麥粒漸滿」，廿四節氣中的「小滿」在古代象徵農作物逐漸飽滿成熟。香港雖非農業社會，但小滿的天氣變化一樣與我們的健康息息相關。本文請來香港註冊中醫師田伊園醫師，講解小滿的氣候及夏天養生之道，並推介多種袪濕食材及兩款消暑湯水。

小滿在古代意味著農作物逐漸飽滿成熟，這個時節的天氣變化與我們的健康息息相關。（圖片：ppfocus）

小滿又熱又濕 易有「心火旺盛」症狀

小滿時節，氣溫逐漸上升。中醫有所謂「熱傷津液」，意思即是炎熱會耗損人體津液，加上出汗增加，令人體流失過多水份；而悶熱天氣則使人容易動怒，口罩的焗促感更令人心煩氣躁；各種生理和心理因素互相影響，便會導致「心火旺盛」，症狀包括坐臥不安、胸脅脹滿、口舌生瘡、口乾口渴、大便乾結和小便短黃等。

另一方面，香港鄰近海洋，氣候本就潮濕，加上小滿時節降雨量增加，經夏日的太陽高溫照曬後，水份蒸發，導致空氣濕度極重。所謂「濕為陰邪，易傷陽氣」，氣候潮濕使濕邪更容易侵襲人體，有損陽氣，並會引發胸悶、心悸、精神不振、全身乏力、水腫等不適症狀。田醫師指出，「熱」和「濕」令小滿成為疾病高發期，因此這個時節應提高養生及保健意識，增強體質及抵抗力。

中醫認為悶熱天氣會損耗「津液」並導致「心火旺盛」。（圖片：health.ltn）

夏養陽氣 同樣要養心

小滿象徵初入夏季，中醫有「春夏養陽，秋冬養陰」的說法。夏天是自然界陽氣頂盛之時，人體的陽氣同時變得旺盛，因此夏天是調養陽氣的好時機。借助自然界的陽氣來恢復自身的陽氣，一來可運化水濕，避免津液阻滯；二來能扶助正氣，有培本固元之效。

除了養陽，夏天同樣要養心。「夏氣通於心」，中醫認為夏天與心氣相通，而暑邪當令，容易內火攻心，令人煩躁易怒。故有「夏養心」之說，即是夏天應注重調養心神，保持心情舒暢。『「使志無怒」乃夏季調情志方面的養生之道。』對於「夏養心」之說，西醫亦有相近理論。西醫認為炎熱氣候會加速血液流動，增加心臟負荷；因此夏天養護心臟，保持精神安定，有助預防高血壓、心臟病、腦血管等情況的發生。

中醫有「夏養心」之說，即是夏天應注重調養心神，保持心情舒暢乃夏季養生之道。（圖片：health.gvm）

夏季亦要保暖 按穴安心神 艾灸升陽氣

田醫師認為養生應順應自然，可從日常作休息做起。「《素問·四氣調神大論》中提到夏天晝長夜短，故應『夜臥早起，無厭於日』，即是晚睡早起，並增加接觸陽光的時間，從而增補陽氣。但與此同時，為避免上火或熱邪侵襲，應避免劇烈運動而導致大汗淋漓。」田醫師建議大家可在這個時節多做釣魚、書法、繪畫、散步、耍太極等陶冶情操的活動，有助放鬆及調養心神。若因暑氣感到煩躁，可按壓「內關穴」來寧心安神。

從腕橫紋向上量度三隻手指，便是「內關穴」。按壓有助寧心安神，紓緩暑氣引致的煩躁。（圖片：qaxnl）

內關穴 位置：伸開上臂，從腕橫紋向上量度三隻手指，在兩條索狀筋之間，便是內關穴。 方法：用拇指指尖按壓，每日2至3次，每次10至15分鐘。 功效：寧心安神、和胃降逆、理氣鎮痛。

夏天雖炎熱，但為固養陽氣，同樣應注意保暖。「若此時不固護陽氣，等到了秋冬季節，自然界的陽氣減衰，屆時人體陽氣不足，便容易形成怕冷、易感冒、手腳冰冷的體質。」田醫師強調，夏天時冷氣溫度應保持適中，不應只顧一時舒適而開大冷氣或過量進食生冷食物。本身有「陽虛」或是「陽虛體質」的人更切勿過份避熱趨涼，而應趁機「冬病夏治」，借助艾灸來提升陽氣。

中醫師建議夏天可選擇陶冶情操的活動，例如釣魚、書法、繪畫、散步、耍太極等，有助放鬆及調養心神。（圖片：activif）

苦味入心 宜多吃清熱利濕食物 惟西瓜及綠豆要慎吃

飲食方面，所謂「苦入心」，夏天可多吃苦味食物，例如苦瓜、苦菜等，具養心功效。而由於夏天本就炎熱，應減少吃辛辣熱氣的食物，避免火上加油。

要清熱利濕，則可多吃以下食物：冬瓜、絲瓜、苦瓜、苦菜、黃花菜、馬齒莧、水芹、海帶、蓮藕、荸薺、黑木耳、胡蘿蔔、木瓜、馬齒莧、蕃茄、西瓜等蔬果；肉類可選擇鴨肉、鯽魚。

此外，藥食兩用食材，例如綠豆、紅豆、土茯苓、淮山、芡實、茯苓、蓮子、薏苡仁等，消除水腫的效果甚佳。而不少人都愛以西瓜或綠豆消暑，田醫師則提醒，兩者性味較寒，不宜空腹進食，以免傷及脾胃，反而有損陽氣。而馬齒莧有滑胎副作用，孕婦忌用。

所謂「苦入心」，夏天可多吃苦味食物，例如苦瓜、苦菜等，具養心功效。（圖片：cookpad）

西瓜和綠豆有助消暑，但兩者性味較寒，不宜空腹進食，以免傷及脾胃，有損陽氣。（圖片：iStock）

中醫推薦兩款消暑湯水 減低食慾不振

醫師推介「菊麥山楂茶」及「粉葛玉米芯排骨湯」兩款老少皆宜的茶湯，有助紓緩小滿時節以及夏天所出現的口渴煩悶、頭暈頭痛、食慾不振等症狀。

菊麥山楂茶

功效：清熱養陰、醒脾開胃

材料：菊花5g、麥冬10g、炒麥芽20g、炒山楂5g、水和冰糖適量

做法： 1. 將菊花、麥冬、炒麥芽、炒山楂洗淨備用； 2. 將以上處理好的材料放入鍋中，加入清水，小火煮20分鐘； 3. 加入適量冰糖，即可食用。

菊麥山楂茶有清熱養陰、醒脾開胃作用。（圖片：cqcb）

粉葛粟米芯排骨湯

功效：清熱祛濕、生津止渴

材料：粉葛1個、粟米芯4條、排骨150g、淮山10g、茯苓10g、白朮10g、白扁豆10g、薏米10g、陳皮1片、無花果3粒、生薑3片、水和鹽適量

做法： 1. 將粉葛去皮洗淨，並切塊； 2. 將淮山、茯苓、白朮、白扁豆、薏米、陳皮、無花果清洗乾淨，浸泡備用； 3. 將排骨洗淨並切塊，放入鍋中，加入適量生薑及米酒，大火煮滾後，撈除浮沫並撈出； 4. 將已焯水的排骨，以及粉葛、粟米芯、淮山、茯苓、白朮、白扁豆、薏米、陳皮、無花果和清水一起放到鍋裏，大火煮30分鐘，轉小火一個半小時，最後放鹽調味後即可食用。

粉葛粟米芯排骨湯具有清熱祛濕、生津止渴的功效。（圖片：youtube）

田伊園醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）