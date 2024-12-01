護齒｜洗牙會傷害牙齒？洗牙時痠痛或流血？一文看清洗牙常見疑問

很多人都知道要洗牙，卻討厭洗牙過程中，器械發出來的聲音，有些人則害怕洗牙時牙齦感到痠痛、甚至流血，或是對於洗完牙後，牙縫變寬了、牙齒好像變得比較敏感有所疑惑，到底為什麼每半年到一年就要洗一次牙呢？還有洗牙會傷害牙齒嗎？



為什麼要洗牙？

牙齦和牙根中間的牙齦溝槽稱為「齦溝」，是約0.5~2公分的小溝槽，此處容易堆積食物的碎屑，而且比較難徹底清潔，所以也比較容易附著牙菌斑。牙菌斑形成的速度很快，約半小時就會形成，而這些細菌和髒垢久了以後就會鈣化形成磷酸鈣的沉積，變成堅硬的牙結石，而牙結石的結構會讓細菌更容易附著在上面，引起口臭、牙齦發炎、出血或牙周病。而洗牙，是藉由各種牙科器械，去除牙結石和牙菌斑，可減輕牙齦發炎和牙周病的狀況，也可以幫助早期發現牙科問題

為什麼洗牙會流血？洗牙後5點注意事項（按圖👇👇👇）

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洗牙會傷害牙齒嗎？為什麼每次洗牙都會痠痛或流血？

若使用電子顯微鏡會看到洗牙過後牙齒會有輕微的細小刮痕，但相較於牙結石對口腔健康的危害顯得微不足道，而且專業的牙科醫師會選擇適宜的振動頻率和採用合適洗牙者的手法，盡量將刮痕降低。

1. 洗牙後牙齦痠痛和牙齦出血：

有些洗牙的人，總是在洗牙的過程中感到痠痛、甚至流血，這是因為本來就有牙齦發炎的情形所導致，這是因為免疫細胞在清除口中細菌時，引發的牙齦紅腫和充血，所以在清理牙結石後，雖然牙菌斑被清除了，但發炎還沒有好，要繼續認真刷牙避免再次發炎，而醫師會視情況開立消炎或止痛藥。此外，若發現洗牙者罹患牙周病的話，醫師會視情況給予牙根整平術、齲齒填補或根管治療。

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2. 洗牙後感到牙齒敏感：

有些人覺得不洗牙還好，但一洗牙後再吃到冰、酸、甜的食物會痠痛。這是因為一方面牙根外的牙結石被清除了，所造成的短暫性敏感性牙齒的症狀，約1~2個星期會習慣；有些人則是因為，牙結石已經在牙齒上形成很久，使牙齦或牙齒的骨頭已經有被破壞的狀況，需要洗牙才能避免繼續惡化的情況。

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3. 洗牙傷害琺瑯質使牙縫變大：

有些人以為洗牙會洗掉琺瑯質，讓牙縫變寬，但洗牙只會把牙結石洗掉，在牙齒間的結石被清除掉，而牙齦發炎導致牙齦和牙縫間的腫脹消除後，牙縫就顯露出來了，這是正常的現象。此外，有些醫師會建議洗牙者可以選擇拋光，使牙齒表面更光滑，減緩牙菌斑的附着和生成牙結石。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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