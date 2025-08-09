慢性胃炎｜常消化不良、容易腹脹要小心！5大致病危險因素要避開

反覆胃痛、脹氣實在很擾人！慢性胃炎最常見的症狀為消化不良、噁心、容易腹脹、嘔氣的感覺，而慢性胃炎好不容易治好，隔沒多久卻又復發也讓人傷透腦筋。



若慢性胃炎長期反覆發作，恐怕會增加罹患胃癌的機率。若順利控制住慢性胃發炎的常見危險因子，胃發炎或是消化性潰瘍的復發機率就會下降至1成。

5個慢性胃發炎因子要留意！

以下為造成慢性胃發炎的常見危險因子：

1. 抽煙：煙品中含有有害化學物質，會隨著血液循環擴散全身，除了胃黏膜，其他腸道黏膜亦會受到影響。

2. 飲酒：酒精會直接刺激黏膜並造成傷害。

3. 吃高辣飲食、醃漬物：會對胃黏膜造成傷害。

4. 三餐不正常者：三餐不正常吃，對胃部造成負擔。

5. 工作壓力大：工作壓力大、少運動的上班族，胃黏膜的血液循環較差，一旦出現發炎情形，胃黏膜就會比較不容易癒合。



當一些患者出現胃部不適、發炎等症狀時，常以為服用胃藥緩解就足夠。不過胃藥主要是抑制胃酸分泌，若是由幽門桿菌引起的胃炎，僅吃胃藥恐怕只能暫時紓緩，無法根本治療。

輕微的慢性胃炎通常症狀不明顯，但若經常感到消化不良、腹脹，甚至一吃東西就想吐，就代表胃炎可能已較嚴重，應儘早就醫檢查與治療。因為部分患者的症狀不單是胃炎，也有可能合併消化性潰瘍等問題，及早檢查才能安心。

