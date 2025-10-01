生活習慣丨10個舒適小習慣竟在悄悄傷身體？很多人每天都中招

保持健康，關鍵在於培養良好的生活習慣。然而，許多人沒意識到，一些他們認為相當舒適的小習慣實際上可能對身體有害，誤把養病當成養生。



正是那些日復一日的習慣，可能在不知不覺中損害你的健康，第一個很多人就中招了。

10個日常「舒適小習慣」其實很傷身

1. 喜歡揉眼睛——傷眼

有些時候，很多人眼睛感到不舒服時，總忍不住用手去揉搓一番。眼睛不舒服就揉一揉，這樣真的好嗎？

浙江大學醫學院附屬第二醫院眼科中心副主任晉秀明2025年2月在科普中國微信刊文指出，很多人有揉眼睛的習慣，眼乾眼癢時不自覺地就揉兩下，尤其是過敏性結膜炎或眼瞼皮炎患者。雖然揉眼睛能帶來短暫的舒適感，但其實對眼球是一種「虐待」。

如果手不乾淨，揉眼睛很容易引發細菌感染，比如細菌性結膜炎或瞼腺炎。即使手洗乾淨，揉眼也只會降低感染風險，但反覆用力揉搓會導致更嚴重的問題，如加重散光、圓錐角膜、視網膜脱落等。此外，長期揉眼睛還會導致眼周皮膚粗糙、黑眼圈加重，影響顏值。①

8個日常生活以為的「健康習慣」（按圖了解👇👇👇）

+ 12

相關文章：健康飲食｜8個日常生活你以為的「健康習慣」 別等口渴才去飲水

2. 喜歡做按摩——傷頸

說到按摩，大部分人的評價會是兩個字：酸、爽。出現腰痠背痛脖子僵，很多人都喜歡去按一按。但是，醫生提醒，頸部按摩不當可能導致腦梗塞的風險，尤其會對椎動脈造成潛在傷害。

中國上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院腦血管病中心王麗玲2024年在醫院微信公號刊文指出，首先在頸部按摩過程中，若施加不當力量，可能導致動脈內膜撕裂，血液滲入動脈壁內，形成夾層，從而阻礙血流。其次夾層損傷處可能成為血栓形成的温牀，一旦血栓脱落，它可能隨血液循環進入腦部，造成血管堵塞。此外，按摩時的外力刺激可能引起局部血管的痙攣反應，進一步加劇腦部供血不足的情況。

頸部血管較為脆弱，尤其是患有高血壓或已有血管病變的人群，應避免深層頸部按摩，以免造成意外風險。按摩後如果出現頭暈、視力模糊、肢體無力等不適症狀，務必提高警惕，儘快就醫檢查。②

3. 熬夜晚睡覺——傷心

「白天總犯困、晚上倒很清醒」「睡前習慣了玩手機，直到眼皮打架才肯放下」「晚上熬夜是常態」……刷刷手機、熬夜追劇、打遊戲，多少人習慣了晚上沉迷電子產品不睡覺。但是熬夜帶來的代價就是很傷心臟！

中國復旦大學附屬華山醫院內科基地住院醫師古茂成2022年在醫院微信公號刊文指出，夜晚睡着時心率減慢，有助於減輕心臟負荷。一旦睡眠缺乏，就會打破心臟自主節律，使心臟得不到休息，心率加快。長期熬夜會導致心臟超負荷運轉。在熬夜時攝入的炸雞和奶茶也會引發高血糖、高血脂，長期如此易引發一系列心血管事件。③

身體是自己的，減少不必要的熬夜，有可能儘早放下手機關上燈，讓疲憊的自己美美睡一覺吧！

點擊查看熬夜４大壞處👇👇👇

+ 5

相關文章：睡眠不足｜熬夜4大壞處增事故風險！營養師教3招假日有效率補眠

4. 洗澡使勁搓——傷膚

搓澡這個習慣，很多人都有，原因是覺得這樣才洗得乾淨。那麼，洗澡搓掉的「泥」究竟是甚麼？洗澡時真的需要用力搓洗嗎？

中國北京清華長庚醫院皮膚科主治醫師李映依2022年醫院微信公號刊文介紹，搓澡時搓下的「泥」其實不全是「髒東西」，它的主要成分是表皮角質形成細胞的角質層，同時合併了皮膚外層的代謝產物、油脂、汗液以及黏附在上面的灰塵。用力搓洗會破壞皮膚屏障，使刺激物質、細菌/病毒、過敏原等通過微小的破損面進入表皮，引起皮膚創傷、炎症、感染。④

5. 喜歡吃生食——傷肝

現在有不少人開始喜歡吃「魚生」「醉蝦」「醉蟹」等等生食，他們都認為比熟食更能保留食品的原汁原味。但是，這種飲食習慣暗含風險！

中國北京友誼醫院北京熱帶醫學研究所主任醫師王磊2023年在醫院微信公號刊文介紹，喜歡生吃或半生吃水產品，如生醃、燒烤、魚生粥等，這可能成為感染寄生蟲幼蟲和成蟲的主要途徑。

當人們食用了未完全蒸熟煮透的被華支睾吸蟲幼蟲寄生的淡水魚類及蝦類時，這些幼蟲進入人體，遊走到膽道，在膽道上皮寄生並逐漸成長為成蟲。此時來院檢查會發現肝功能受到了嚴重的損害，如果這種情況下不及時處理，會導致肝功能進一步惡化，有時可誘發肝臟纖維化、肝硬化。⑤

改變飲食方式就能延長壽命？（按圖看詳細解說👇👇👇）

+ 8

相關文章：長壽秘訣｜改變飲食方式能延長壽命？研究揭守2大原則能多活13年

6. 愛喝甜飲料——傷腎

2024年中國中山大學醫學院科研團隊在《營養前沿》上發表的一項研究顯示，喝含糖飲料和人工甜味劑飲料，都會使慢性腎病的風險增加。⑥

研究共納入多達19萬名參與者，這些人在招募時均無慢性腎病史。經過長達10年以上的隨訪觀察發現：

含糖飲料：每天飲用超過250毫升的含糖飲料會使慢性腎病的風險顯著增加45%。即使是較低的消費量（125-250毫升/天），也有輕微的風險上升趨勢。

人工甜味劑飲料：相較於不喝的人群，每天飲用0-250毫升的人工甜味飲料會使慢性腎病風險提高約14%，而每日飲用量超過250毫升則使風險增至52%。⑥

喝含糖飲料和人工甜味劑飲料會使慢性腎病的風險增加（Kobby Mendez@Unsplash）

7. 飯後就睡覺——傷胃

很多人經常在吃完飯後，會感到睏倦，想趕緊睡個午覺補充精力。但這個習慣其實對健康不利。

中國北京中醫藥大學東直門醫院消化內科副主任醫師彭家勝2022年在健康時報刊文介紹，飯後犯困是正常生理現象，吃完飯後立即睡覺易導致腸胃蠕動減慢，不能使食物充分消化吸收。尤其是反酸情況嚴重的胃食管反流病人，飯後2小時內不要立馬平躺。⑦

8. 常暴飲暴食——傷胰腺

有些人飲食上有暴飲暴食的習慣，常常把自己吃到撐才肯放下筷子。甚至還有些人把吃當成自己發泄的方式，一遇上煩心事，就習慣性地開始放縱地暴飲暴食，停都停不下來。但是這樣吃最傷胰腺！

中國浙江省杭州市第一人民醫院肝膽胰外科主治醫師楊祺俊介紹，胰腺是人體的主要消化器官，它分泌的胰液含有各種各樣的酶。暴飲暴食會刺激胰液的大量分泌，使胰管內的壓力突然增高，引起胰腺腺泡破裂。這些消化酶進入胰腺和周圍組織，可以消化身體自身組織，進而導致胰腺損害和炎症反應。長期的慢性炎症刺激，就導致了胰腺癌的發生。⑧

相關文章：慢性壓力｜常常焦慮易怒、更會暴飲暴食？營養師教3秘訣對抗壓力👇👇👇

+ 11

9. 側卧彎腿睡——傷腰

「側卧睡、一條腿伸直，另一條腿彎曲搭過來」……這可能是不少人覺得最「舒服」的睡姿。

中國福建醫科大學附屬第二醫院脊柱外科副主任醫師姚金志2021年在科普中國刊文中介紹，除了一些疾病的特殊要求外，長期側卧睡覺對於腰椎的傷害不小。這種睡姿往往會導致脊柱在很長的一段時間裏都處於「旋轉」的狀態，使得相鄰椎間盤之間所產生的壓力增加，可能會致使脊柱的髓核向某個方向隆起直至突出，使神經根受壓，從而誘發腰椎間盤突出症。⑨

中國廣州醫科大學附屬第三醫院中醫科主任胥海斌2021年在該院微信公眾號刊文提醒，入睡時應儘量遵循「仰睡為主，側睡為輔」的原則。

仰卧：可以在膝部下墊枕頭，能幫助維持一個健康的脊柱曲線，緩解椎間盤壓力。對於睡眠中翻身較多的人可以用被子把自己裹起來，就可以一定程度上限制自己的活動。

在膝部下墊枕頭，能幫助維持一個健康的脊柱曲線，緩解椎間盤壓力（廣醫三院）

側卧：可以雙腿間夾被子或者枕頭，枕頭應與肩同高，而且需要兩邊換着睡，避免長期單側睡一邊，否則容易出現脊柱側彎。⑩

長期單側睡一邊，否則容易出現脊柱側彎（廣醫三院）

10. 常久坐不動——傷膝

其實，生活中損傷膝關節的習慣不單隻有運動、爬樓梯。一個既不跑也不跳的習慣，其實特別傷膝蓋，你可能正在做，那就是——久坐！

中國四川大學華西醫院骨科副主任醫師馬俊2024年在華西醫生微信公號刊文介紹，長期久坐的人，腿部肌肉得不到鍛鍊，會造成肌肉僵硬、無力，不僅起不到保護膝關節的作用，還會導致膝關節穩定性變差，好多人坐久了走路腿飄，就是這個原因。

想要給關節軟骨補充營養，就需要多邁開腿，多讓關節軟骨活動活動！平時擠壓軟骨的過程，就可以把關節滑液中的營養送到細胞裏面。現在很多人一坐坐一天，相當於把膝蓋軟骨的營養斷了，時間長了它就會非常脆弱，變疏鬆變脆！⑪

本文綜合自：

①2025-02-17科普中國《這4個「毀眼」行為不要再做了！再不注意，眼睛真的要「報廢」了……》

②2024-12-24上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院《仁濟科普 | 頸部按摩竟會引發腦梗塞？手法不當，可能害了你！》

③2024-07-22復旦大學附屬華山醫院《一熬夜我就胸悶氣短，宣佈本人不適合加班~》

④2022-01-11清華大學附屬北京清華長庚醫院《冬天洗澡，洗不好，就有了皮膚問題》

⑤2023-06-21首都醫科大學附屬北京友誼醫院《【友誼科普】小心美食隱患，正確食用水產品》

⑥Sugary beverages intake and risk of chronic kidney disease: the mediating role of metabolic syndrome. Front. Nutr. 11:1401081.

⑦2022-10-25健康時報《飯後兩件事傷脾胃》

⑧2024-10-17潮新聞客戶端《不沾煙酒，30歲男子怎會被「癌王」盯上？這個習慣要當心》

⑨2021-08-18科普中國《一女生睡姿不對致脊柱側彎！睡覺究竟側卧好，還是平躺好？真相竟是…》（吳保方 姚金志）

⑩2021-08-09廣醫三院《側卧睡帶來的危害 | 相信我，今晚別這麼睡》

⑪2024-05-27華西醫生《注意！這個傷膝蓋的習慣，很多人都遭了！華西專家：4招養護膝關節》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

