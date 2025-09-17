深層靜脈栓塞是什麼？6大高風險情況嚴重可致組織壞死

在我們日常生活中，可能很少人會注意到「深層靜脈栓塞」（Deep Vein Thrombosis，DVT）這個名詞，但它其實是一種潛藏風險極高的血管疾病。一旦發生，不只會造成局部腫脹與疼痛，若血栓脫落進入肺部，甚至可能引發致命的肺栓塞。



什麼是深層靜脈栓塞？

深層靜脈栓塞是指血液在人體深層靜脈中凝結成血塊（血栓），使血液無法順利回流心臟。這種情況最常出現在下肢，如小腿、大腿或骨盆腔部位。當靜脈被血栓阻塞時，血流會變得緩慢甚至停滯，導致患部腫脹、疼痛，嚴重時可能引起組織壞死。

更值得警覺的是，若血栓鬆脫並隨血流進入肺部，會導致「肺栓塞」，可能引發呼吸困難、胸痛、咳血，甚至在短時間內猝死。因此，提早發現與治療深層靜脈栓塞，對維護生命安全至關重要。

常見的高風險情況包括

- 長時間不活動：如長途搭機、久坐辦公、術後臥床等，都會讓下肢血流變慢

- 大型手術或創傷：骨折、關節置換、腹部或骨盆手術，不僅可能傷及靜脈，也常伴隨長時間臥床

- 癌症與化療：某些惡性腫瘤（例如胰臟癌、腦瘤）及其治療方式，會促使血液更易凝固

- 懷孕與產後：荷爾蒙改變及子宮壓迫下肢靜脈，會減緩血液回流

- 荷爾蒙藥物使用：如口服避孕藥或荷爾蒙補充療法中的雌激素，也會增加血栓風險

其他因素：肥胖、吸煙及年齡增長也都是誘發血栓的潛在因素



有哪些症狀該注意？

深層靜脈栓塞的症狀有時不明顯，有些人甚至毫無感覺。然而，多數病患會出現以下警訊：

- 單側下肢腫脹（常發生在小腿）

- 小腿或大腿有痠脹感、壓痛或抽筋

- 腿部皮膚變紅、變熱或顏色異常

- 靜脈浮現或變硬



若血栓已經移動至肺部，可能會出現更嚴重的症狀，包括呼吸困難、胸痛（尤其在深呼吸時加劇）、咳血、心悸或暈厥。此時應立即就醫，因為肺栓塞有致命風險。

