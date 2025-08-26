吞嚥困難｜40歲後吞嚥功能就會開始退化？專家教2招鍛煉喉部肌力

年紀大了，吃東西變得不容易？別輕忽「吞嚥困難」的警訊，小心不只嗆到，還可能引發肺炎甚至危及生命。醫師提醒，40歲後吞嚥功能就會開始退化，有4症狀可能是吞嚥功能退化的警訊！



吞嚥變慢或含飯不吞 小心長輩吞不下

在日照中心的活動空間裡，幾位長輩正依循照服員指導，輪流做著各種健口操：用手按摩雙頰、頭仰壓下巴、吐舌頭伸展……看似簡單的動作，其實是針對長者口腔與舌頭肌肉所設計的鍛鍊。透過這些運動，不僅能強化肌肉力量，也能刺激唾液分泌，幫助長輩咀嚼與吞嚥更加順暢。

台灣伊甸台北頤福日照中心照服組長黃玉慈表示，長者進食時，照服員會特別觀察其咀嚼與吞嚥的狀況，舉例來說，如果長輩吃東西時嘴邊常掉屑、進食過程中出現嗆咳、吞嚥頻率變少，或是食物長時間含在口中不下嚥，這些都可能是吞嚥功能退化的徵兆。一旦發現異常，中心會建議家屬儘早帶長輩就醫檢查。

40歲後，吞嚥功能退化症狀有哪些？

吞嚥功能的退化，其實並不只限於高齡者。台灣林口長庚耳鼻喉部部主任方端仁提醒，人從40歲起，喉部位置就會逐漸下移，這也意味著吞嚥功能會開始出現退化，臨床常見的症狀包括喉嚨異物感、頻繁清喉嚨、容易咳嗽，甚至會被自己的口水嗆到。如果這些情況反覆出現，就該進一步檢查是否有吞嚥異常的問題。

長輩吞嚥能力差 要小口、細嚼、慢嚥

根據研究資料顯示，台灣65歲以上的長者中，約有12.8％曾被診斷為吞嚥異常；換句話說，每10位長者中，就有1位有輕度以上的咀嚼與吞嚥困難。這不只是吃飯困擾而已，若不慎嗆咳，食物或液體可能進入氣管，引發吸入性肺炎，嚴重時甚至可能導致呼吸衰竭、敗血症，威脅生命安全。

除了生理機能的變化，食物質地也與吞嚥安全息息相關，像麻糬、湯圓等糯米製品，質地黏稠，容易卡在口腔或喉嚨中，對於吞嚥能力較差的長輩而言，是非常危險的食物。因此，方端仁建議吃東西採取「小口、細嚼、慢嚥」原則，並將下巴微微內收，有助於提升安全性。

2招喉部肌力訓練防嗆咳

吞嚥看似簡單，其實是需要多個肌群協調的複雜動作。方端仁說明，吞嚥時其實會短暫閉氣，因此良好的呼吸與吞嚥協調能力，是預防嗆咳的關鍵。他建議平時可以透過簡單的方式強化相關肌肉：

1. 將雙手抵住額頭，同時頭部向前用力，能感受到喉部肌肉出力。

2. 透過吹氣球來訓練肺活量與喉部肌肉，氣球吹起來後嘗試用喉頭力量維持3秒再放掉，是不錯的訓練方式。



簡單舌頭運動 幫助吞嚥更順暢

除了喉部肌肉，舌頭靈活度也是吞嚥的重要幫手。台灣國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯指出，長輩中有不少人是因為舌頭肌力不足，導致清除口中殘渣不易，進一步影響吞嚥。他建議每天花些時間進行簡單的舌頭運動，例如上下左右活動舌頭、用舌頭頂上顎、吐舌練習等，都有助於提升舌頭的控制與力量。

黃柏堯也強調，若長者因牙齒問題影響咀嚼與吞嚥，千萬不能忽視，應儘速就醫處理。更重要的是，維持良好的咀嚼能力，其實與大腦健康息息相關，透過咀嚼過程中的味覺與感覺刺激，能夠活化大腦神經，有研究指出，咀嚼能力愈好，失智風險相對愈低。

對於高齡長者而言，「能吃、會吞」並非理所當然，卻是維持健康的關鍵；家屬與照顧者可多留意長者的進食狀況，一旦發現異常，及早尋求醫療協助。透過日常口腔訓練與正確飲食習慣的建立，不只能改善吞嚥困難，更能守住營養、預防疾病，讓長輩活得更安心。

