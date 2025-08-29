夜晚腿抽筋是慢性病前兆？醫揭10原因致小腿抽筋吃這些食物可預防

夜間突如其來的小腿抽筋不僅會打斷睡眠，更可能是身體發出的重要警訊。研究指出，約33%成年人每年至少經歷一次夜間腿部痙攣，而中老年人發生率更高。



台灣腎臟科醫生洪永祥提醒，經常性抽筋不單影響睡眠品質，更可能是多種嚴重慢性疾病的前兆，嚴重者甚至需要洗腎治療。

為什麼會小腿抽筋？

洪永祥解釋，小腿抽筋並非單一因素所致。電解質不平衡，尤其是鉀、鈣、鎂三種礦物質缺乏，會導致神經興奮性提高，誘發痙攣。脫水、久坐或久站造成的循環不良、運動過度、睡姿不良、神經病變或血管疾病等也是常見原因。

1. 電解質不平衡

尤其跟三個電解質鉀、鈣、鎂最相關，鉀、鈣與鎂等礦物質參與神經與肌肉間的訊號傳導，缺乏這些電解質會導致神經興奮性提高，誘發痙攣。經常抽筋一定要先排除掉這三個電解質是否異常。

2. 脫水

水分攝取不足，尤其是劇烈運動、大量出汗或發燒時，體內水分與電解質流失更快，肌肉會因缺水與代謝產物累積而產生抽筋。

3. 久坐或久站造成循環不良

長時間維持同一姿勢（如上班久坐或工作需久站）會影響血液回流，使小腿肌肉代謝廢物堆積，引起痙攣。

4. 運動過度或拉伸不足

劇烈運動後未適當伸展，或肌肉疲勞導致乳酸堆積，也會提高抽筋機率。

5. 睡姿不良

睡覺時足部被棉被壓住，使腳尖朝下，會導致小腿肌肉長時間處於縮短狀態，容易誘發抽筋。

6. 神經病變或血管疾病

如糖尿病周邊神經病變、坐骨神經壓迫、下肢靜脈曲張等會影響神經傳導與血液循環，增加抽筋風險。

睡前4個小動作改善夜晚腳冷抽筋問題（按圖看清👇👇👇）

7. 藥物副作用

例如利尿劑、降血脂藥他汀類、類固醇、避孕藥、降血壓藥等可能導致電解質流失。

8. 懷孕

尤其是在懷孕後期第三孕期，子宮壓迫下肢靜脈與神經，加上電解質需求增加，常見夜間小腿抽筋。

9. 高齡與肌肉流失

年長者肌肉質量下降、代謝效率降低，肌肉張力變化大，神經控制能力也減弱。

10. 慢性腎臟病或肝病

這些疾病影響體內電解質代謝與排出，常見合併低鈣、低鎂，導致肌肉抽筋。

吃什麼可以預防小腿抽筋？

針對一般腎功能正常民眾，洪永祥建議攝取富含鉀、鎂、鈣的食物以預防抽筋。富含鉀的食物包括香蕉、牛油果、深綠色蔬菜、番薯和薯仔；富含鎂的食物有南瓜子、腰果、杏仁、燕麥、黑朱古力、豆腐及豆漿；富含鈣的食物則包括芝麻、小魚乾、羽衣甘藍、莧菜、豆漿或乳製品。

酸櫻桃汁與果醋也能透過口腔感受器抑制神經反射弧，減少肌肉痙攣。適度攝取鹽分與運動電解質飲品對大量流汗者尤為重要。洗腎患者則可考慮補充左旋肉酸，主要來源為紅肉。

相關文章：缺鈣｜小魚乾鈣含量遠超牛奶！營養師推5大超強補鈣食物保護骨骼👇👇👇

預防小腿抽筋

除了飲食調整，日常生活習慣同樣重要。洪永祥建議睡前進行小腿與足底肌群拉伸，研究顯示，持續三周可有效減少抽筋發作。保持足量水分攝取、避免久坐超過6小時、調整睡姿避免腳尖被壓迫也很重要。

若懷疑藥物副作用或抽筋頻繁，應諮詢醫生調整用藥或檢查電解質濃度。在醫生建議下補充維他命B雜、鈣鎂錠等保健品，以及睡前泡腳、按摩與熱敷小腿促進局部血液循環，都能有效減少痙攣發生。

洪永祥強調，小腿抽筋雖然常見，但不可輕忽其對健康的警示作用。若抽筋頻率增加、伴隨其他神經症狀或無法改善，應及時就醫排除潛在健康問題。

