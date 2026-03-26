肌腱炎｜女孩滑手機致手指劇痛！醫揭「手機指」危害　教2招舒緩

大拇指與小指長期承受滑手機的負荷，已成為現代人肌腱發炎的主要來源。一名年輕女孩因大拇指劇烈疼痛就醫，檢查後研判為肌腱發炎，起因正是長時間頻繁使用手機。



台灣復健科醫師李炎諭隨後詢問女孩是否近期大量使用手機，對方坦言因近期忙碌，確實頻繁滑手機。李炎諭在粉絲專頁發文指出，這類症狀被稱為「手機指」，屬於現代文明病，配合治療後大多能夠改善，呼籲民眾不必過度恐慌，但應盡早調整使用習慣。

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就受傷機制而言，「手機指」的成因在於長時間以特定手勢滑動螢幕，或以固定姿勢撐持手機，導致手指肌腱與關節持續勞損。李炎諭說明，大拇指因過度點擊與滑動，容易引發類似「媽媽手」或「板機指」的症狀；小指則因長時間在手機底部承托重量，同樣面臨勞損風險，兩者是最常見的受傷部位。

症狀方面，患者通常會感到手指局部痠痛、僵硬腫脹，活動時甚至出現卡頓感與無力感，若未及時處置，疼痛可能進一步蔓延至手腕乃至手肘，影響範圍逐步擴大。

李炎諭強調，預防的核心在於改變日常使用習慣。他建議每使用手機30分鐘後應放下休息，並定期進行手背與手指的伸展及按摩；善用手機支架也有助於分散單一手指的負擔，避免長時間過度施力。若調整後仍持續感到不適，應盡快前往門診接受檢查，以確認是否已出現肌腱或關節發炎的情形。

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