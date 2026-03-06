吃抗生素便秘或肚屙？醫：腸道正在重新調整　遵守兩原則加速修復

「醫師，我每次吃完抗生素，都覺得整個人怪怪的。腸胃變敏感，精神也差很多。」這句話，在門診其實很常聽到。病情控制住了，報告數字也漂亮，但人卻覺得疲憊、脹氣、排便改變，甚至情緒起伏變大。台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘指出，這種「怪怪的」，不是心理作用，而是腸道正在重新調整的訊號。抗生素殺死細菌的同時，也牽動了腸道系統。



腸道不只管消化，是細菌「小社會」

很多人以為腸道只是負責消化吸收。但從分子醫學來看，腸道更像一個高度分工的社群，裡面住著大量細菌，共同維持平衡。其中有一群重要成員叫做「擬桿菌屬（Bacteroides）」。

它們平常幫忙：

1. 分解膳食纖維

2. 穩定免疫系統

3. 維持腸道環境



更特別的是，它們會分泌一種酵素，β-內醯胺酶（Beta-lactamases）。

抗生素進來後，腸道在「自我保護」

當我們服用青黴素、頭孢菌素等常見抗生素時，藥物會一路進入腸道。這時，β-內醯胺酶會開始分解部分抗生素，減少藥物在腸道停留的時間。張家銘形容，這不是在干擾治療，而是腸道在「降低衝擊」，避免整個菌群被一次清空。

動物研究甚至發現一種現象，叫做「鄰近保護效應（Neighbour protection effect）」，某些細菌分解抗生素後，讓旁邊的好菌不會受傷，互相彼此照應。

為什麼有人恢復快，有人拖很久？

張家銘指出，腸道恢復力與三件事有關：

1. 厭氧菌是否夠多樣

2. β-內醯胺酶活性是否完整

3. 腸道抗藥基因庫（Intestinal resistome）結構是否穩定



研究發現，只要這套系統還在，多數人的腸道代謝功能能在停藥後約30天內逐步恢復。但如果用藥時間長、範圍廣，重建時間就會被拉長。

抗生素對腸道的三層影響

1. 菌相結構改變

抗生素無法只挑壞菌殺。核心厭氧菌也會被影響，短時間內菌種減少、多樣性下降。這正是許多人出現脹氣、腹瀉、便秘交替的原因。

2. 腸道保護力下降

當厭氧菌被壓制，腸道屏障（colonization resistance）變弱。困難梭狀桿菌或抗藥菌，就可能趁機增生。

3. 代謝功能波動

2024年結合宏基因體與代謝體的研究指出，只要核心厭氧菌與酵素系統仍在，短鏈脂肪酸等重要代謝功能仍可維持，並在約30天內逐步回穩。

為什麼精神也會變差？

腸道與大腦透過「腸腦軸」緊密連結。當菌相改變，發炎訊號與神經傳導物質生成也可能受到影響。張家銘提醒，有些人在服用抗生素期間，或停藥後幾天到幾週內，可能會出現：

精神疲倦

專注力下降

情緒波動



是身體在重新找平衡。

停藥後，腸道修復兩個原則

原則一：益生元+益生菌一起做

益生元（Prebiotics）：蔬菜、全穀、豆類、菇類等膳食纖維，是厭氧菌的食物

益生菌（Probiotics）：補充新菌種，加速多樣性恢復



張家銘強調只補菌、不給原料，菌留不久。只吃纖維、不補菌，重建速度會慢。重點不是大量吃，而是吃連續幾週，讓腸道慢慢回到節奏。

原則二：抗生素要精準使用

抗生素應與醫師討論療程與種類，避免不必要或過度使用。從分子醫學角度來看，真正拉開健康差距的，往往不是那幾天的用藥，而是後續腸道修復的速度。

別只看數字，多聽身體的感覺

停止服用抗生素後，要觀察的是：

排便是否穩定

腸胃敏感度是否改善

整體身體發炎感是否減少

精神與情緒是否回穩



可能與腸道菌相與腸腦軸調整有關。

