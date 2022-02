腦霧｜腦筋轉不動又成日無記性？5招飲食重點改善腦霧健忘問題

最近總覺得腦筋轉不動,容易忘東忘西?和同事開會時都無法聚焦在思考上,甚至很容易恍神?



你可能正面臨「腦霧」,你的大腦陷在一團迷霧中,怎樣也撥不開。什麼樣的飲食會引起腦霧?怎麼吃才能改善腦霧問題?

改善腦霧5個飲食重點(按圖看清👇👇👇)

腦霧原因多:荷爾蒙失衡、壓力、腸道菌相失衡…

你是否也有正在面臨類似的經驗,覺得腦筋使不上力,彷彿大腦陷在一團迷霧之中,怎樣也撥不開?台灣瀚仕診所醫師歐瀚文指出,這樣的現象稱為「腦霧」,在臨床經驗上,有腦霧問題的人不少。關於腦霧背後有諸多可能,也包含女性荷爾蒙失衡、壓力皮質醇失衡、腸胃道菌相失衡等,這些都可以透過檢測,並搭配飲食與營養素治療來改善。

歐瀚文說明,大腦約只佔體重的2.5%,但卻消耗身體超過20%的能量。而正所謂「You are what you eat!」,平時隨便亂吃的結果,就是用食物來傷害大腦,舉例來說像是過多的糖、精緻的碳水化合物、沒有攝取品質好的油脂來源、蔬菜水果吃太少導致微量營養素不足等,這些飲食習慣都會干擾腦部運作。想改善腦霧,歐瀚文整理以下5個飲食重點給民眾參考:

1. 挑選原型食物:即便再忙,也盡量挑選看得出食物原來樣態的食物。

2. 大量彩虹蔬食:富含各種幫助大腦抗發炎、能量生成的微量營養素與植化素。

3. 採低升糖飲食:選擇全穀類作為主食來源,避免添加糖食物。

4. 攝取健康脂肪:DHA是大腦佔比最高的n-3脂肪酸(又稱ω-3脂肪酸),多吃油脂高的魚類。

5. 選優質蛋白質:這是製造大腦神經傳導物質的原料,建議優先選擇植物性蛋白質。



你的身體功能是否失衡?

歐瀚文表示,以上基本的大原則,對大部分的人來說都適用,而功能醫學上更講求精準的飲食計畫,可透過系統的評估,來了解身體功能是否失衡,再依照個人的健康狀態進行飲食調整。例如慢性食物過敏檢測,能了解自己是否對特定食物有敏感問題,像是奶製品、雞蛋、黃豆、小麥等,這些是最常會有的慢性食物過敏原,但慢性食物過敏的症狀往往要2、3天後才發生,因此一般人難以覺察,可以透過抽血檢測來知道。

想吃營養品補腦?可以先評估再補充

然而對有些人來說,現實的生活狀況,總難以實踐理想的飲食模式,歐瀚文說,這時營養品的輔助就有其必要性,像是綜合維他命礦物質、維他命D3、魚油或藻油、益生菌、葉酸、B12、輔酶Q10等,都與腦部運作有關。不過因為每個人營養狀態不同,建議大家不要一股腦兒的都買來試試看,做好還是先經過評估再補充。

