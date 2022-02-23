暖身熱飲排名｜日節目實測8項熱飲邊款最暖身 揀錯隨時越飲越凍?!

近日溫度驟降，令離開被窩的困難增加了不少。要在這片寒冬中掙扎求暖，你會選擇什麼暖身飲品？日本節目《それって!?実際どうなの課》就以此為題進行實測，測試網民票選的8項熱門熱飲中，哪一項最暖身，更請來專家解釋熱飲暖身的原因。想拯救凍得想雪條的手指，就一定不能錯過！



節目組篩選出的8項熱門飲品分別是：1. 熱水、2. 牛奶、3. 紅茶、4. 咖啡、5. 朱古力、6. 粟米湯、7. 豬肉味噌湯和8. 薑茶。未知上述有沒有你心水的熱飲？但原來當中有些飲品會令你體溫下降！

專家指出，喝下熱飲後體溫上升除了是物理上的原因外，飲品中的營養都是關鍵之一。因為身體在分解營養同時會發熱，從而進一步令體溫上升，所以即使同樣是熱飲，營養不同，喝下去之後令身體變暖的效果都會不盡相同。

實測方法

節目組邀請了餅田越光參與是次實測，看看飲用不同的熱飲能多大程度提升體溫。為了確保實測的精確度，節目組制定了嚴格的規定。

1. 飲用前體溫必須是36.4度（餅田越光的平均體溫）

2. 室溫維持在25度

3. 飲用份量均為220毫升

4. 飲品溫度統一在60度

5. 實測過程只能坐着

實測過程會一直由紅外線熱影像監測着，但由於熱影像只能得知表面溫度，所以在喝過飲品後15分鐘開始用腋下探熱針測量溫度，其後每5分鐘探一次熱，當體溫再一次回落到36.4度則測試完畢，節目組會記下飲品保暖的時間長度，藉此測出哪一項飲品最暖身。

餅田越光穿着最標準的衣服來接受紅外線熱影像的監測。（《それって!?実際どうなの課》截圖）

實測結果排名

綜合是次實測結果，如果撇開飲用後身體達到的最高體溫和變暖的身體部分有多少，單就提升體溫的時長，排名如下：

第1位：薑茶

第2位：粟米湯

第3位：紅茶

第4位：朱古力

第4位：熱水

第6位：咖啡

第7位：豬肉味噌湯

第8位：牛奶



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第1位：薑茶



要列出暖身飲品，不得不提的就是薑茶，而在是次的實測發現，薑茶居然能夠維持體溫上升130分鐘，超過兩小時，大抛離第二名的粟米湯，屹立在暖身飲品排行榜的首位。

在飲用95分鐘後，粟米湯已經下降至原來的體溫。另一方面，飲用薑茶95分鐘後卻依然維持在37度的體度，較原來的平均體溫高0.6度，足以見到薑茶使人溫暖的效果。專家指生薑的辛辣味道成份薑酮、姜辣素和薑酚等等，能夠令身體末端的血管舒張。

此外，以上提到的成份都是多酚的一種，除了有效舒張血管，也能防止血液過於濃稠，讓血液循環更流暢，手腳冰冷的問題也能得到改善。

第2位：粟米湯



令人驚訝的是維持溫暖效果達95分鐘的粟米湯，它最高能提升體溫0.5度。雖然在半小時後開始回落，但都比紅茶維持多30分鐘才降到飲用前的溫度。

就着這個結果，專家指出粟米湯濃稠的質感使它在胃部停留的時間增加，令熱力能夠從內臟深處滲透至全身，於是有這樣卓越的成績。

第3位：紅茶



就在餅田越光剛喝完紅茶的那一刻，從紅外線熱影像已經見到她的表面體溫較飲熱水的時候上升得更快，而在15分鐘後，體溫就已經升了0.3度，達到36.7度。雖然在40分鐘後開始下降，但最終都保持了65分鐘才回落到飲用前的體溫。

此外，和熱水相比，飲用紅茶能令四肢都變得溫暖，從紅外線熱影像可以見到餅田越光飲用紅茶後，手臂和膝蓋都暖起來。專家解釋，紅茶含有茶黃素，能促進血液循環，使溫暖能伸延到四肢末端。

▼同場加映：紅茶暖身效果排第3位，啱咩人飲？唔啱咩人？（按圖👇👇👇）

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第4位：朱古力



朱古力的效果和熱水差不多，能令體溫上升0.2度，而維持的時間同樣大約40分鐘。那是因為朱古力含有可可多酚，有助血管舒張，促進血液循環，提升體溫。雖說紅茶一樣能夠令四肢末端變暖，但從餅田越光的熱影像可以見到，朱古力的效果更顯著，就連雙腳末端都能拍出來。

▼除了暖身能力持久和抗氧化力強之外，朱古力還有以下益處：（按圖👇👇👇）

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第4位：熱水



雖然只是一杯普通不過的熱水，但經過實測後發現飲用熱水都能令溫度上升最多0.3度，而飲用半小後甚至連手掌都能暖起來，效果能維持約40分鐘。

第6位：咖啡



咖啡在實測中僅能提升體溫0.1度，而且只維持了35分鐘就回落到原先的體溫，不太有助於暖身。專家指，咖啡因會令血管收縮，繼而令體溫不升反跌。

第7位：豬肉味噌湯



原本以為既有蔬菜又有肉的豬肉味噌湯能夠創出優秀的成績，然而事實卻發現其提升體溫的效果不如預期。雖然在飲用後20分鐘令體溫上升了0.4度，而足部末端亦有暖起來的跡象，但到25分鐘的時候體溫就開始下降，而在飲用後半小時更回落到飲用前的體溫。

專家解釋，豬肉味噌湯加入的味噌、紅蘿蔔、蔥和洋蔥的確是會令身體暖和的食物。可是，白蘿蔔、牛蒡和豬肉卻是偏寒涼的食物，吃下去會使人變冷。

▼日專家介紹大家做一個原地跳的運動，能有效刺激血液循環，改善手腳冰冷的症狀：（按圖看清内容👇👇👇）

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第8位：牛奶



「睡前一杯熱牛奶，就能一睡到天明」，熱牛奶仿佛和安睡寧神劃上了等號，亦有不少人會選擇飲熱牛奶來暖身，就連餅田越光都覺得在失眠的晚上有一杯熱牛奶就能令身體暖起來，有個好眠。

然而結果顯示，牛奶只能讓身體暖20分鐘，而且體溫亦只提升了0.1度，比熱水還要少。專家解釋，牛奶在中醫角度屬寒涼的食物，會令身體變冷，推斷這就是無助身體長時間保持溫暖的原因。

（資料來源：《それって!?実際どうなの課》）