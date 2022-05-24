父親節2022 ｜中年男性常見疾病 父親節關注爸爸健康 附體檢優惠!

人到中年，身體機能會逐漸衰退，亦有不少健康問題需要克服，包括三高、糖尿病、心血管疾病等。還有不足一個月就到父親節，各位孝子不妨趁機為父親選購體檢套餐，多關注爸爸的身體健康！

各位孝子不妨趁機為父親選購體檢套餐，多關注爸爸的身體健康 （圖片：ShutterStock）

中老年男士常見疾病一覽

糖尿病



當胰臟分泌的胰島素不足或無法發揮功能時，體內血糖難以回復至正常水平，長遠就會形成糖尿病；隨著年紀增長，加上中年發福又缺乏運動，罹患糖尿的風險將會倍增。根據衛生署的數據顯示，糖尿病是香港十大頭號殺手之一，每年死於糖尿病的個案有過半都是男性。

隨著年紀增長，加上中年發福又缺乏運動，罹患糖尿的風險將會倍增（圖片：FreePik）

高血壓及糖尿病大多數沒有明顯症狀，往往令患者延誤求醫；不少患者更在出現併發症後才發現，最終錯過治療黃金時間。莊柏醫療42項進階高血壓及糖尿病檢查，檢查項目包括血脂分析組合、空腹尿糖、腎功能、尿酸及小便常規等。及早檢查有助了解爸爸的身體狀況，並盡早開始預防糖尿病；如果家族有糖尿病史，就更應儘快進行體檢。

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心血管疾病



血管的彈性會隨年齡而減少，繼而出現血管硬化、增厚的現象，容易出現高血壓及心臟問題。除了需要注意日常飲食，亦要定期檢查心血管健康，並適當調節生活作息，以減低患上心臟病、心肌梗塞、中風等疾病。尚醫健康推出的綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查，檢查項目包括超聲波頸動脈壁厚度掃描 (IMT)、靜態心電圖共72項，助你保障父親的心臟健康。

血管的彈性會隨年齡而減少，繼而出現血管硬化、增厚的現象（圖片：FreePik）

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脂肪肝/肝炎



不少中年男士都愛食精緻澱粉、酒精及高熱量的食物，又缺乏運動習慣，不健康的生活習慣長遠會影響肝臟健康，增加患有肝硬化、肝炎及脂肪肝的風險。即使肝臟發生病變，身體亦不會出現明顯症狀或疼痛，故往往要待病重時才能得知自己患病。因此，要定期接受健康檢查，才能掌握肝臟健康，避免延誤求醫。

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莊柏醫療18項肝臟健康檢查，檢查組合包括肝功能、甲乙型肝炎組合、肝纖維化掃描、體格檢查等；更備有最新型號的肝纖維化掃描，使用無創傷方法即可反映纖維化程度及脂肪肝問題，免卻傳統肝活組織檢查的痛苦及風險。

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若父親不幸罹患脂肪肝，莊柏醫療更設計了三個月療程，為脂肪肝患者全面改善脂肪肝，療程包括肝纖維化掃描、專科面診、營養調理和中醫，從控制飲食及血脂分析方面協助患者改善脂肪肝。

➤莊柏肝臟健康中心－全面改善脂肪肝計劃 (3個療程) $ 12,000。

眼、腦功能退化



隨年紀增長，眼球內原本清澈的晶狀體會變得混濁，導致視力模糊。白內障初期，病人未必會意識到，但白內障會隨時間而惡化，視力會逐漸變得朦朧及黯淡，影響閱讀、駕駛等的日常生活。與此同時，腦細胞亦會隨年齡增長而減少，而認知障礙症患者的腦細胞死亡速度會比正常人更快，使腦功能加劇衰退，從而影響記憶、思考、行為及自理能力。

隨年紀增長，眼睛及腦部功能會日漸退化（圖片：FreePik）

新都醫療推出的ARIA 視網膜圖像分析及全面眼睛檢查套餐， ARIA視網膜圖像分析技術由中大研發，有助評估認知障礙風險，並提供多項包括色覺普查、眼內壓量度及眼底影像拍攝等視光檢查，助你守護爸爸的眼睛及腦部健康。

➤新領域體檢 ARIA 視網膜圖像分析 (評估認知障礙風險)及全面眼睛檢查套餐 $ 1,350。

癌症



癌症一直都是香港的頭號殺手。衛生署資料顯示，2020年間，本港有8,634名男性登記死亡個案是死於癌症，而男性的癌病新症數字亦有所上升。雖然醫學上針對大部份癌症的成因仍未有明確解釋，但已有研究顯示癌症最重要的誘因是不良的生活方式，如吸煙、缺乏運動、酗酒和曝曬等。

早期癌症並沒有明顯徵兆，故建議定期驗血檢查，並及早接受治療。莊柏醫療全面癌指標檢查，檢查項目包括肝臟、胰臟、鼻咽、前列腺等常見癌症類型，能更了解爸爸的身體狀況，倍加安心。

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根據醫院管理局香港癌症資料統計中心的資料顯示，每年的大腸癌新症及死亡個案都名列前三名之內，自然要加倍關注大腸健康。優尚醫療推出大腸內視鏡檢查，利用一條柔軟而可彎曲的內視鏡由肛門進入直腸，醫生會即場觀察腸內的狀況或病變，如異常細胞、潰瘍或瘜肉等；必要時，醫生會抽取病變組織進行化驗，或直接切除瘜肉，維護父親的大腸健康

➤優尚醫療 大腸內視鏡檢查(腸鏡) $ 15,500 (原價 $ 17,050)。

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