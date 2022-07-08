安倍晉三遇刺｜因這病兩辭首相一職 7大症狀要知 常喝牛奶都有事?

前日相安倍晉三今日(8日)在奈良地區一場街頭競選活動進行演講時突遭槍擊，送院搶救後終於下午不治，終年67歲。



作為日本在任時間最長的首相，安倍曾先後兩度拜相，不過導致他兩次辭任的原因均與身患潰瘍性結腸炎有關，到底這個被稱為「總統病」的病症發作時會出現甚麼症狀，令安倍當時亦不得不放棄首相之位？



受潰瘍性結腸炎影響，安倍晉三兩度辭任日本首相一職。(資料圖片)

2007年首辭日相 遭戲稱「下痢三」

安倍晉三今日（8日）上午在奈良縣近鐵大和西大寺站外為參議院選舉站台，發表演說期間突遭後方一名41歲、曾為日本海上自衞隊成員的兇徒開槍射擊。安倍當時身中兩槍，送院其間一度「心肺停止」，經搶救逾4小時後終於下午不治，終年67歲。

安倍晉三分別在2006年至2007年間、2012年至2020年間出任日本首相。於2006年9月首度出任首相的安倍時年52歲，成為首位在二次大戰後出生，也是戰後以來最年輕的內閣總理大臣。不過他翌年潰瘍性結腸炎病發，讓他最終需辭去職務入院接受治療，首次擔任首相的日子僅一年告終，他當時亦因此被日本網民戲稱為「下痢三」。

經兩年的退隱調養身體後，安倍再復出政壇，其後再於2012年12月出任首相，並成功多次連任。不過，他於2020年表示自己的潰瘍性結腸炎有復發跡象，因不希望自己的身體狀況而導致決策失誤，將辭去首相職務，其後他亦於同年9月正式卸任，他亦成為日本在任時間最長的首相。

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潰瘍性結腸炎是甚麼？

導致安倍兩次辭任首相的潰瘍性結腸炎，亦被稱為「總統病」，因過去亦有不少國家級名人曾經患上此病，包括美國前總統甘迺迪、美國前總統喬治布殊的弟弟Marvin Bush等。

據本港醫管局數據顯示，本港於2020年有1,839名潰瘍性結腸炎患者；另有研究顯示本港的發病率於近30年間攀升近17倍；此症的發病高峰期是20至30歲，若有家族史更是高危一族。

潰瘍性結腸炎又稱作潰瘍性大腸炎，為一種發炎性腸道疾病，主要會因直腸及結腸黏膜內層受到刺激，引起腸道內膜及黏膜內層開始發炎、充血及腫脹，進而使黏膜受損、滲血、糜爛與出現潰瘍。

近年來，隨著人們飲食西化，喜愛攝取高油脂、高糖份的食物，再加上生活作息改變、工作壓力大，造成潰瘍性大腸癌的罹病率有增加的趨勢。

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4大原因容易引發潰瘍性結腸炎

潰瘍性結腸炎的病因暫時不明，推測可能與下列4種原因有關：

1. 細菌感染：患者體內的大腸桿菌比正常人更容易附著在大腸黏膜細胞上，並分泌溶血性及壞死性毒素，而導致結腸壁發炎。

2. 食物過敏：由於結腸壁對牛奶過敏，患者若經常喝牛奶就有可能引發潰瘍性結腸炎。

3. 環境影響：長期抽煙容易改變結腸黏膜的通透性，引發潰瘍性結腸炎，另外，服用口服避孕藥也容易造成潰瘍性結腸炎。

4. 遺傳：若有潰瘍性結腸炎的家族史相對來說罹病機率較高。

腹痛、腹瀉不一定是腸躁症！潰瘍性結腸炎7症狀愛注意

腸躁症與潰瘍性結腸炎症狀相似，發作時皆會出現腹瀉及腹痛的症狀，因此容易讓潰瘍性結腸炎病患誤認為自己罹患腸躁症，而錯失及早治療的機會，以下為潰瘍性結腸炎的常見症狀：

1. 腹絞痛、腹脹、腹部壓痛

2. 帶有血便及黏液的腹瀉

3. 急著排便卻只解出少量糞便，且排便完後仍有便意

4. 發燒

5. 體重減輕

6. 食慾不佳

7. 貧血



少數患者會合併腸道外的症狀，如：大量出血、結節性紅斑、結節性紅斑、關節炎、自體免疫肝炎或胰臟炎或硬化性膽管炎。

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潰瘍性結腸炎診斷方法

1. 抽血檢驗：透過抽血檢查，可發現潰瘍性結腸炎會因血液流失導致缺鐵性貧血、白血球增加、鉀離子偏低、白蛋白偏低及肝功能指數上升等。

2. 糞便檢查：患者糞便中若出現紅血球細胞、嗜伊紅性白血球細胞，即可能為潰瘍性結腸炎。

3. 乙狀結腸鏡併切片檢查：經由乙狀結腸鏡併切片檢查，可見早期症狀如黏膜泛紅及水腫、血管分布減少、皺摺瓣膜變較不明顯或增厚；隨病情加重則可能出現顆粒狀及易脆性黏膜。

4. 大腸鏡檢查：大腸鏡檢查為潰瘍性結腸炎最直接的方法，可區別潰瘍性大腸炎及與其症狀相似的克隆氏症。

如何治療潰瘍性結腸炎？

藥物治療

一般罹患潰瘍性結腸炎的患者，大多數以內科藥物治療便能控制症狀，如抗發炎藥物、類固醇藥物、免疫調節藥物及生物製劑。

對於病情較嚴重之病患，醫師則會請病患住院治療，以靜脈注射，替患者補充水分、電解質及營養，讓腸道有機會休息，並適度使用止瀉劑、抗痙劑、止痛劑、鐵劑、維他命B12等降低腸道發炎的藥物，替潰瘍性結腸炎患者治療。潰瘍性結腸炎藥物除了可以經由口服或注射外，若發炎部位較接近大腸末端，醫師也會考慮使用灌腸的方式給藥。

手術治療

當藥物治療效果不佳，引發毒性巨大結腸症、腸穿孔、猛爆性肝炎等併發症時，須以外科手術將一部份的大腸切除。

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潰瘍性結腸炎患者日常注意事項

按時服用藥物：患者應避免自行停藥、減藥或服用成藥，並觀察是否出現類固醇用藥常見之副作用，如出現月亮臉、水牛肩、全身水腫、消化性潰瘍等。

選擇清淡、易消化的食物：飲食應以清淡、易消化為主，並少量多餐。此外，應避免攝取甜食、酒、碳酸飲料、過冷或過熱及易產氣性食物，以防腹瀉症狀加劇。

多補充營養素：罹患潰瘍性結腸炎後容易出現貧血的症狀，所以可多補充鐵質和葉酸等營養素，減少血液流失的機率。

保持心情愉悅：由於潰瘍性結腸炎會引發不自主的腹瀉，長期下來易使患者置身於恐懼之中，因此適度休息、保持心情愉悅，才能避免症狀加劇。

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