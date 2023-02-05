失智｜頻繁發惡夢或為認知衰退先兆！「這類中年人」尤需留神

做夢很常見，但頻繁的惡夢可能是健康警訊。國際醫學期刊《刺針》子刊近來一篇大型追蹤研究顯示，每周至少做1次惡夢的中年人，日後認知衰退的風險是他人的4倍；常做惡夢的年長者，也更易走向失智。



睡眠中許多時候會做夢，特別在快速動眼期階段，大腦的視覺空間區、運動皮質區、與記憶有關的海馬迴區域、與情緒有關的杏仁核及扣帶迴皮質等處的活性會大幅提升，因此夢境栩栩如生。

夢境時好時壞，國際夢研究學會（IASD）指出，幾乎每個人都曾經做惡夢，大約5~10%的成人每月會做1次或以上的惡夢。

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夢具有療癒功能，但常惡夢須警覺

其實，夢是有療癒功能的。加州大學柏克萊分校的神經科學暨心理學教授沃克（Matthew Walker）在著作《為什麼要睡覺？》提到，在快速動眼期做夢時，正腎上腺素（與壓力相關的物質）會停止釋放，因此即使做惡夢，人們都是在一個安全的夢境環境裏重新處理不愉快的記憶，而不被情緒包袱拖累；在此無聲的重新整理後，隔日起床，或許對前一天發生的事情就不那麼生氣難過了。

不過，如果惡夢頻率高，有可能是健康亮紅燈，近來就有研究顯示可能是認知功能衰退的徵兆。

惡夢纏身，可能源於前額葉退化

英國伯明翰大學人腦健康中心博士歐泰庫（Abidemi Otaiku）近來在《刺胳針》醫學期刊子刊《電子臨床醫學》的研究，以3份美國的社區追蹤調查資料作為基礎，分析600名中年人以及2,600名老年人的惡夢頻率與認知功能變化，平均追蹤期長分別為9年及5年。

這群人最初的認知功能正常，但隨着時間過去，惡夢頻率不同的人出現不同的認知功能變化：

中年族群（35~64歲）：每週至少做1次惡夢的人，日後認知衰退的風險是其他人的4倍，男性風險較高。

老年族群（79歲以上）：每週至少做1次惡夢的人，日後罹患失智症的風險是其他人的2.2倍，男性風險較高；男性失智風險高達他人的5倍，女性僅1.41倍。



即使以統計方法排除本身有社會心理壓力、憂鬱焦慮、失眠等問題帶來的影響，也剔除一開始可能就有輕度認知障礙、或者後來出現帕金逶遜症的人（這些徵狀被認為可能與失智症有關），仍舊看見惡夢頻率與認知功能衰退有關。

歐泰庫在論文中解釋，失智症出現前的頻繁惡夢，可能源於大腦前額葉的神經退化，這使人在做夢時更易有負面情緒，清醒時也容易出現憂鬱症狀。過去就有研究觀察到，越常做惡夢的人大腦神經退化越嚴重，前額葉灰質和白質萎縮較甚。

「這個研究結果很重要，因為很少有失智風險指標症狀能在中年階段就被發現。雖然還需要更多實證確認這些關聯性，但我們相信不好的夢可以是一種有用的方法，有助辨識失智高風險族群，並擬定策略延緩發病。」歐泰庫表示。

英國阿茲海默研究所轉譯科學負責人康乃爾（James Connell）接受《今日醫學新聞》訪問時也贊同，他認為臨床醫師可關注患者做惡夢的情形，作為評估預後及臨床醫療的參考。當病人提到反覆出現強烈且負面的夢境，醫師可以進一步詢問患者過去是否有經歷過創傷、工作或家庭中是否遭遇壓力等，解決惡夢根源有助緩解心理不適，促進健康老化。

英國阿茲海默研究所正發起一項開創性計劃，研究偵測疾病最早期跡象的方法，其中也包括睡眠模式的分析。

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充分深睡，健康老化

就推估比例來看，做惡夢的人並不少，歐泰庫坦言，做惡夢可能源於壓力、焦慮或低迷情緒，許多人可能一生都有這樣的傾向。因此，他認為「因為潛在性失智症而做惡夢的人，其實可能只有小部分」。

但無論如何，睡不好，經證實會增加未來走向失智症的風險。

「惡夢可能代表心理壓力，但也可能是生理性睡眠中斷的一部分，像是低氧、睡眠週期被中斷等不僅使人更易勾起惡夢，而且還阻止了慢波或深層睡眠的發生，」美國加州太平洋神經科學研究所大腦健康中心主任梅洛（David A. Merrill）在《今日醫學新聞》訪問時表示，身體及大腦均需要在深度睡眠階段休息及恢復，此刻名為膠淋巴系統的大腦清道夫最為活躍，有助清除腦中代謝廢物（包括與失智症有關的β類澱粉蛋白等），因此持續的、高品質的睡眠是讓大腦健康老化的重要保護因子。

美國阿茲海默症協會首席科學官卡里蘿（Maria C. Carrillo）也表示，睡眠對大腦及整體健康相當重要。好消息是，臨床上有針對睡眠障礙的藥物及非藥物治療選擇，因此自己或家人有睡眠困擾時，就告訴醫生。

針對惡夢的治療也在發展中。歐泰庫在論文末寫道，阿茲海默症臨床前試驗傳來捷報，惡夢的第一線治療藥物普拉辛（prazosin）顯示可預防記憶衰退及減少β類澱粉蛋白，「這增加了治療惡夢有助減緩認知衰退、預防認知失能的可能性」。

預防失智，除了要讓自己睡好覺，《刺胳針》委員會2020年發表一篇關於失智預防、介入與照護的全面性建議也可作為參考—裏頭提及風險因子包括中年後的聽力損失、高血壓、過度飲酒、肥胖，以及65歲以後的吸菸、憂鬱、糖尿病、缺乏社交、缺乏運動、空氣污染等。委員會強調，如果能盡可能避開這些因子，可望讓40%的個案延緩疾病的發生，甚至避免罹病。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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