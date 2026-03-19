維他命｜維生素C水溶片恐腎結石？營養師：助降低罹患慢性病風險

台灣知名主持人于美人日前分享，自己愛喝發泡錠來補充營養，但她提到本身是易發腎結石的體質，曾於手術中取出108顆腎結石，因此引發爭論，到底維他命C發泡錠是不是造成腎結石的兇手？



台灣營養師張家榕表示，維他命C是人體重要的營養素，它能抗氧化，防止自由基在身體內搞破壞，並有助於促進鐵和鈣的吸收、幫助傷口癒合、促進皮膚再生、對抗壓力，也在保持細胞、血管、皮膚、骨骼和組織健康中發揮重要作用。

維他命C發泡錠導致腎結石？（按圖👇👇👇）

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不少民眾習慣在喉嚨癢癢或是身體不對勁覺得快感冒時，就會來一杯維他命C的發泡錠飲料，口感酸酸甜甜的像汽水，能代替含糖飲料補充水分，又能補充營養。一項臨床研究表明，每日補充1000毫克的維他命C可以可減少59%一般感冒持續的時間，事實上，這種高劑量通常無法通過正常飲食獲得，比如需要多達大約20個橙才能提供1000毫克維他命C。

維他命C作為身體防護罩，可舒緩不適症狀，因其能幫助調節免疫系統。她提到，如果天天五蔬果，基本上不用怕缺乏維他命C，但外食族蔬菜攝取常常不足，水果份量也要注意不能吃太多，避免攝取過多糖份，加上壓力大、熬夜等，都會加速維他命C流失。此外，維他命C是水溶性維他命，烹調方式容易讓維他命C流失，身體也不會自動合成，所以需要每天攝取補充。

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無明確證據顯示維他命C會導致腎結石

成年人每天攝入的維他命C應不超過2000毫克，美國國家衛生院（NIH）指出，健康成人在正常劑量範圍內，沒有明確證據顯示維他命C會造成腎結石。一般來說，人們從食物或發泡錠中獲取的維他命C含量不太可能高到導致腎結石的程度。

張家榕營養師強調，造成結石的原因有很多，例如肥胖、肝腎代謝狀況、水份、其他補充品等等，不單是維他命C攝取。目前正方和反方的研究都有，但醫學研究無法只憑一個相關性研究，就斷言「補充維他命C會造成腎結石」。2020年《Nutrients》期刊一篇統合性分析文獻提到，維他命C會不會造成腎結石還需進一步研究確認。

張家榕營養師進一步說明，「相關性」並不代表「因果關係」，舉例來說，我們發現金牛座的人都比較小氣，但不代表只要是金牛座就等於小氣鬼，也不代表每個小氣鬼都是金牛座。金牛座和小氣之間，並不是「因果關係」，中間有太多因素會造成一個人有小氣的表現。

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維他命C可降低罹患慢性病風險

維他命C是一種強大的抗氧化劑，可以增強身體的自然防禦能力。張家榕營養師解釋，抗氧化劑是增強免疫系統的分子，它們通過保護細胞免受自由基的侵害來做到這一點。

當自由基積累時，它們會導致一種稱為「氧化壓力」（oxidative stress）的狀態，這與許多慢性疾病有關。一項日本研究表明，長期攝入更多的維他命C可以將血液水平提高多達38.5%。同時有多項前瞻性世代研究顯示，更高的維他命C水平一般與較低的心血管疾病風險有關。

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如何挑選適合的維他命C

張家榕營養師提到，有6種人需要特別留意維他命C補充：

1. 外食族、不愛吃蔬果的人

2. 常常趕流行、容易外患纏身的人

3. 壓力大、容易緊張的人：壓力大或緊張時，身體為了要合成腎上腺素和壓力賀爾蒙，會加速消耗維他命C

4. 抽煙或常吸二手煙的人：抽煙會快速消耗體內的維他命C，美國國家衛生院（NIH）也提到，抽煙的人需增加35mg的攝取量

5. 缺鐵、缺鈣、需幫助傷口修復的人

6. 注重肌膚保養、想有好氣色的人



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張家榕營養師也提醒，記得每日補充不要超過2000mg，並搭配多喝水。額外補充的話選擇維他命C錠劑、發泡錠或口含錠等都可以，常見市售維他命C保健品含量通常為500到1000mg，就足以達到強健身體的功效。

正確補充維他命C發泡錠的4大原則

各大藥局、超商、賣場等通路都有販售維他命C發泡錠，然而若保存或是使用方法錯誤，都有可能會讓營養素跑光光，建議補充維他命C發泡錠時一定要遵循以下幾項原則，才能讓補充效益最大化。

1. 開封後在1-2個月內吃完

維他命C抗氧化但也最容易氧化，最簡單的方式就是購買小包裝，開封後盡快食用完畢，其餘發泡錠要確實密封防潮。

2. 抽屜是最好的存放地點

放在陽光不會直射、陰涼通風處最好，千萬不要傻傻地在放濕度高的冰箱中。

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3. 不要用高溫熱水泡

維他命C就是一個對環境敏感的孩子，太燙容易破壞其中的營養素，建議用40℃以下溫水或是冷水沖泡最好。

4. 溶解後在30分鐘內喝完

發泡錠含有碳酸氫鈉、檸檬酸等成分，與空氣接觸時間長有可能會變質，最好現泡現喝，千萬不要再放在辦公桌上一整天了。

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