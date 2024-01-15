益生菌｜消委會揭２款不建議人類食用 一文了解益生菌功效

今日（15日）消委會就公布了針對市面上40款益生菌的測試結果，發現其中2款不建議人類食用，樣本中更有6成產品未能清楚標示資料效用。腸道健康對身體至關重要，為了讓腸胃道擁有「好菌」，「益生菌」便成為了當前的熱門保健食品，到底什麼是益生菌？想維持腸道健康又是否只能靠補充劑？



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每日食用價格相差近９倍

消委會在市面收集了 40 款聲稱能提供益生菌的膳食補充劑，當中有 6 款標示為女士專用；11 款為兒童專用；另有 23 款普通益生菌樣本，其中 9 款標示少於 12 歲的兒童皆能食用，有 11 款則沒有標示適用年齡。在本次測評中，樣本以粉劑、錠劑和膠囊為主，另外各有1款樣本為啫喱、軟膠囊和軟糖，售價由$99至$788，若以每日食用份量計算，則由$5.3 至$52.6 不等，價格相差近 9 倍。。

過半樣本標示不清 ２款不建議人類食用

消委會指，按國際益生菌協會制定的自願性行業標籤指南，產品應清楚標示其益生菌的菌屬、菌種和菌株，和其數量以菌落形成單位（CFU）表示。然而，只有15 款樣本在包裝上清楚標示所有益生菌菌株。在剩餘的 25 款樣本中，有1 款只標示菌株編號，3 款只標示菌屬，20 款只列出菌種，而樣本 G-Niib的微生態兒童免疫配方，更是完全沒有標示相關益生菌的資料，包括菌屬或菌種名稱，只在其成份表中標示為「本地大學研發綜合益生菌」。

調查亦發現，樣本 PicoLabb Formulas的特效益生菌 及 Procalun的東大科研17益菌元，的成份含有糞腸球菌。消委會解釋，雖然根據聯合國糧食及農業組織與世界衛生組織聯合工作組最新的安全評估，糞腸球菌和屎腸球菌是屬於腸球菌屬的常見益生菌，但由於這兩種菌株較不穩定，容易被污染或有變成致病菌的風險，加上對抗生素萬古霉素有抗藥性，因此不建議作為益生菌供人類使用。

曾有早產嬰服用後死亡 家長要留意副作用

消委會又提醒家長，樣本中有 20 款聲稱為兒童專用或適合兒童食用。父母需要留意，由於剛出生的嬰兒，腸胃道的吸收功能和免疫功能還未成熟發展，並不建議添加任何母乳或嬰兒奶粉以外的食品（包括益生菌）。美國食品藥物管理局（FDA） 去年 9 月就曾發表警告，指一名早產嬰兒在住院期間曾服用一種益生菌配方，結果患上雙歧桿菌引起的敗血症而死亡。FDA 警告益生菌中的微生物有導致極早產或出生體重極低的嬰兒出現菌血症等致命疾病的風險，或因其他益生菌中含有的細菌或真菌引起致命疾病的風險，現階段 FDA 尚未批准任何益生菌產品作為嬰兒藥物或生物製品。

甚麼是益生菌?

根據聯合國糧食及農業組織與世界衛生組織聯合工作組(Joint FAO/WHO Working Group)的定義，益生菌是一種在攝入適當數量後會對人體產生益處的微生物，成為與人體建立互利共生關係的共生菌，有助維持腸道內菌群的平衡。

人體的腸道裡住滿了不同的微生物，包括細菌、病毒、霉菌等。一般成年人的大腸內，可以有超過四十兆的細菌，種類有過千種；當中包括對身體健康有幫助的「好菌」，亦不乏對健康有不良影響或會致病的「有害菌」和介乎兩者之間的「條件菌」。腸道內細菌的種類和數量，以及環境的改變都有機會直接影響腸道中免疫細胞的運作，繼而影響人體健康。醫學實驗證實，腸道中如果長期有過多的有害菌，會增加有害物質的產生。一旦腸道菌叢失衡，有機會引致免疫系統同樣失衡、腸胃道發炎等健康問題。

腸道好菌為什麼會減少?

1. 身體老化或患上慢性疾病



海外研究指隨著年齡增長和身體的健康狀況影響,腸道內好菌的種類與數量有機會相繼減少，令身體的免疫力下降；研究亦提出部份健康問題與這些腸道微生物的變化有關。

2. 飲食以高糖、高脂為主



益生菌需要水溶性纖維作為食物，但現代人經常進食高熱量、高脂肪、高糖分和加工食品，加上未有攝入足夠的蔬菜和水果，會影響腸道菌叢內益生菌的生長及繁殖。

3. 服用抗生素



抗生素是用於治療和預防細菌感染的藥物，作用是殺死細菌或使細菌停止繁殖，但在殺死體內的致病菌的同時，亦有機會殺死腸內的好菌，影響腸道菌叢生態的平衡。如有需要同時服用抗生素及益生菌，建議先詢問醫護人士意見。

５個選擇和食用益生菌小貼士

1. 益生菌並非一定有益



不是每個人都需要服用益生菌。如果消費者為了「改善健康」而服用益生菌的話，應留意益生菌也可能有副作用。不同益生菌菌種可帶來的健康益處各有不同，消費者應向醫生和專業人士了解自己的健康情況，按需要而選擇合適的益生菌。

2. 出現健康問題應先求醫



雖然益生菌或可幫助改善腸道健康，但如果消費者有任何健康問題或患上疾病，應該先諮詢醫護人員或醫生意見，而非自行購買或服用益生菌。

3. 應選擇產品上資料較為齊全、受更多國際認可的菌種



如果消費者希望自行選擇益生菌，應先了解產品上的資訊，選擇產品上資料較為齊全、受較多國際認可的菌種。

4. 小心儲存益生菌產品



一般益生菌產品有機會受溫度和濕度影響，應避免存放於太熱(超過30度)或太濕的地方，同時要避免兒童接觸以降低誤食風險。

5. 均衡飲食 多做運動 可助增強腸胃健康



維持腸道健康不只靠補充劑 日常飲食都可攝取益生菌和益生元

要保持腸胃健康和增強抵抗力，不應只靠膳食補充劑，其實日常飲食中亦可以從不少食物中攝取到益生菌。含益生菌的食物包括乳酪、發酵食物(例如泡菜)、活性乳酸飲品等。

另外，想要維持腸道健康，應該從日常飲食攝入膳食纖維（益生元）以幫助腸道菌叢生長。以下是部份含豐富膳食纖維的食物：

● 全榖根莖類(糙米、馬鈴薯、番薯、芋頭、南瓜、山藥、玉米、燕麥、薏仁)



● 堅果類(杏仁、夏威夷果仁、芝麻、腰果、核桃)



● 蔬菜水果類(蘋果、番石榴、洋蔥、蘆筍、香蕉、紅蘿蔔、番薯葉)



● 豆類和菇類(黃豆、黑豆、綠豆、紅豆、香菇、金針菇)



● 藻類(海帶、紫菜)

