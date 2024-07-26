拜登賀錦麗分別晤以總理　內塔尼亞胡：停火新方案兩天內提出

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月25日訪問白宮，並分別與美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面。白宮指以色列與哈馬斯就停火及釋放人質協議仍有分歧，內塔尼亞胡則表示會在兩天內提出新方案。



拜登在白宮橢圓形辦公室接見內塔尼亞胡，後者感謝拜登擔任公務及支持以色列五十年，並期待今次的會晤。兩人之後與被哈馬斯擄走的美國人質家屬會面，美媒Axios指，內塔尼亞胡向人質家屬表示，以色列會在未來兩天內提出新的停火方案，但未有透露細節。

白宮國家安全委員會發言人柯比同日指，以哈進一步接近達成協議，但仍存在分歧。路透社引述多名消息人士報道，以色列有意更改方案內容，令談判變得更加複雜。

內塔尼亞胡7月25日訪問白宮，與美國總統拜登討論以哈衝突。U.S. President Joe Biden meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the Oval Office at the White House in Washington, U.S., July 25, 2024. （REUTERS）

消息人士透露，以色列改變逃到加沙南部巴勒斯坦民眾可以在停火後自由重返家園的立場，提出他們要接受審查，但哈馬斯已拒絕以色列的要求。一名西方官員表示，以色列此舉是憂慮這些巴人可能支持仍潛伏加沙地區的哈馬斯武裝份子。

另一僵局是以色列要求繼續控制加沙連接埃及的邊境，惟開羅方面則認為該要求不在各方同意的框架內，因此表明反對。

內塔尼亞胡26日會到佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與前總統特朗普（Donald Trump）會面，特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問時敦促以哈雙方盡快結束戰爭及釋放人質，又認為以色列應更好管理「公關形象」。