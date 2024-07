拜登賀錦麗分別晤以總理　內塔尼亞胡：停火新方案兩天內提出

以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)7月25日訪問白宮,並分別與美國總統拜登(Joe Biden)及副總統賀錦麗(Kamala Harris)會面。白宮指以色列與哈馬斯就停火及釋放人質協議仍有分歧,內塔尼亞胡則表示會在兩天內提出新方案。



拜登在白宮橢圓形辦公室接見內塔尼亞胡,後者感謝拜登擔任公務及支持以色列五十年,並期待今次的會晤。兩人之後與被哈馬斯擄走的美國人質家屬會面,美媒Axios指,內塔尼亞胡向人質家屬表示,以色列會在未來兩天內提出新的停火方案,但未有透露細節。

白宮國家安全委員會發言人柯比同日指,以哈進一步接近達成協議,但仍存在分歧。路透社引述多名消息人士報道,以色列有意更改方案內容,令談判變得更加複雜。

