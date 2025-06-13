以色列襲擊伊朗多地　指德黑蘭可在數天內製造15枚核彈｜最新

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）周五（6月13日）宣布進入緊急狀態，強調在以色列對伊朗發動襲擊之後，預計在不久的將來會有針對以色列及其平民的導彈和無人機襲擊。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新況。



【08:57】內塔尼亞胡指，行動針對伊朗位於納坦茲的主要核濃縮設施，強調無意與伊朗民眾為敵，而是將矛頭指向伊朗政權。

【08:53】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，以色列發起「Rusing Lion」行動，針對伊朗對以色列生存的軍事行動。他表示行動會持續至完成為止，指行動針對伊朗核濃縮設施、彈道導彈生產工廠及軍事能力。

【08:49】以軍表示完成首階段攻勢，包括空襲伊朗多個軍事設施，當地多個核設施成為目標。

伊朗核設施：這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。（Reuters TV via REUTERS）

【08:46】美國國務卿魯比奧指，美國沒有參與以軍的空襲行動，強調華府的優先事項是保障區內美軍安全。

【08:42】以色列軍方官員稱，以色列襲擊了伊朗境內「數十處」設施。以軍表示伊朗政權正在推動一項研發核武的秘密計劃，而伊朗擁有足夠的聚變材料，可在幾天內製造 15 枚核彈。

【08:41】伊朗國營電視台表示，伊朗暫停德黑蘭霍梅尼機場所有航班。

伊朗核設施：圖為2024年4月19日，伊朗伊斯法罕省名Zardanjan區一座核設施有軍方人員把守。（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

【08:35】伊朗國營電視台表示，首都德黑蘭聽到多下爆炸聲。另外，國家防空系統處於全面戒備狀態。

美媒Axios新聞網引述消息人士報道，以色列空軍周四對伊朗實施了襲擊。目前尚不清楚以色列的目標是什麼。

路透社引述伊朗國營電視台指，伊朗首都德黑蘭北部發生爆炸，目前暫未知傷亡如何。