一分鐘看世界｜布林肯談美中關係、滙豐與華為、哈里王子奔喪

今天是4月13日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
布林肯的美中關係觀
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月11日發表美中關係的講話，當中涉及北京在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情初期的應對方式、台海局勢等。他強調華府堅持中國向新疆維吾爾族種族滅絕的立場，但認為兩國仍要繼續打交道……（點擊了解更多）
圖為4月5日美國國務卿布林肯在國務院發言。（AP）
滙豐與華為的爭議
香港高等法院4月12日裁定，滙豐銀行（HSBC）需向華為副董事長孟晚舟一方披露指定文件，雙方之後亦表示已經就此達成協議。孟晚舟的律師曾入稟英國法院提出類似要求但不成功，他們同時指出，孟晚舟涉嫌欺詐的案件是在香港發生，質疑美國是否有司法管轄權。不過話說回來，滙豐的文件對她在加拿大的引渡聆訊有甚麼關係？（點擊了解更多）
華為副董事長孟晚舟2018年12月在加拿大被捕，美國指控孟晚舟2013年向香港滙豐銀行（HSBC）做出不實陳述。（資料圖片 / 鄭子峰攝）
以色列與伊朗的核糾紛
伊朗為加快鈾的濃縮速度，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）4月10日下令啟動伊朗納坦茲（Natanz）核設施內的164台IR-6型離心機，開始生產濃縮鈾。不過在數小時後，電網竟然發生故障。
事件中無人傷亡，伊朗原子能組織形容事件是核恐怖主義襲擊，而美國傳媒則引述華府及以色列情報官員指，以色列可能參與其中……（點擊了解更多）
圖為美國Planet Labs Inc.提供，攝於2021年4月7日的衛星圖片，相中是伊朗納坦茲核設施的鳥瞰圖。（AP）
威廉、哈里兩兄弟透過奔喪破冰？
英國菲臘親王（Prince Philip）離世，為他99年不平凡人生劃上句號。他生前的伶牙俐齒為不少人留下深刻印象，甚至向妻子、女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）都「直腸直肚」。他的兒子安德魯王子（Prince Andrew）直言，父親的離世為女王的生命帶來巨大的空虛感。
菲臘親王的喪禮在4月17日舉行，他生前的最後遺願是希望可以在家中平靜離去。不過他的離世，亦可能為傳出不和的孫兒威廉王子（Prince William）及哈里王子（Prince Harry）帶來一個和解機會……（點擊了解更多）
↓更多菲臘親王的相片，請點擊放大觀看：
相關圖輯：菲臘親王2019年12月20日也曾住院觀察，之後出院回桑德林漢姆莊園休養及過聖誕（點圖放大瀏覽）↓
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