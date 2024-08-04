巴黎奧運｜HipHop教父因一優勢獲選做義工　與五朝元老歐鎧淳同框

巴黎奧運進行得如火如荼，歐鎧淳昨日（3日）與何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳參加女子4X100米混合泳接力賽，最終排小組第7名，總排名第13。其實由08年北京奧運至今，今次已是歐鎧淳第五次出戰奧運，她不諱言是最後一次，亦不留遺撼。

歐鎧淳（左）已五度代表香港出戰奧運，而她不諱言今年是最後一屆。（資料圖片/袁志浩攝）

昨日「香港Hip Hop教父」MC仁在社交平台貼出與歐鎧淳在巴黎場館的合照，而MC仁竟身穿綠色義工服！雖然他遮住了自己掛著的工作證，但衣袖上就寫住「Volontaire（義工Volunteer的法文）」，他寫下：「young healthy beautiful… all the BEST HK! 祝願美好🙏 #paris2024 」而歐鎧淳亦回覆：「I’m very glad to meet you in Paris. 🤍🙏🏻🙇🏻‍♀️（我很高興在巴黎見到你）」有網民留言：「阿sir守泳池嗎？」MC仁搞笑說：「試過申請守女更衣室…可惜…」

MC仁原來獲選中擔任巴黎奧運義工，他身穿著綠色義工服，與歐鎧淳在場館合照。（IG@gudiii）

其實MC仁前幾日已貼出一個巴黎奧運的香港徽章，引用他多年前與陳冠希合唱的《香港地》歌詞，表示：「Live & Die Once in HK… 同熱愛這片… #香港加油🇭🇰 」但當時大家仍未知道他是擔任義工，當時他曾回覆留言說：「人生幾何 瞓身支持」

MC仁早前都曾貼出在香港區徽的巴黎奧運徽章，當時已有運動員說很開心見到他。（IG@gudiii）

有人就問MC仁，申請做奧運義工有什麼要求，MC仁說：「要有志氣。」其實官方曾公布全球招募45,000名義工的三大條件，「1.在2024年1月1日時年滿18歲或以上；2. 懂說法語或英語；3. 由巴黎奧運選手村開幕至殘奧閉幕後兩日期間，至少有10日空檔」雖然看似不難，但不是太多人選中，至於MC仁何以成功被選中為義工，其實與他的法語背景有關！

廿年前，MC仁曾為陳冠希製作《香港地》、《即影即有》、《戰爭》等歌曲，今年3月兩人再度合作。（IG@gudiii）

MC仁90年代初就在法國生活了7年，在普華鐵耶（Poitiers）學了近兩年法語，居於布列塔尼 （Bretagne），又在圖爾（Tours）美術學院（Beaux-Arts）留學五年，他姐姐的筆友更為他取了一個法文名「Guillaume」。數年前，MC仁用流利法語接受香港法國文化協會專訪，令不少網民大為驚艷，而這亦當然大大增加他當選巴黎奧運義工的優勢。