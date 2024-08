巴黎奧運｜HipHop教父因一優勢獲選做義工　與五朝元老歐鎧淳同框

巴黎奧運進行得如火如荼,歐鎧淳昨日(3日)與何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳參加女子4X100米混合泳接力賽,最終排小組第7名,總排名第13。其實由08年北京奧運至今,今次已是歐鎧淳第五次出戰奧運,她不諱言是最後一次,亦不留遺撼。

歐鎧淳(左)已五度代表香港出戰奧運,而她不諱言今年是最後一屆。(資料圖片/袁志浩攝)

昨日「香港Hip Hop教父」MC仁在社交平台貼出與歐鎧淳在巴黎場館的合照,而MC仁竟身穿綠色義工服!雖然他遮住了自己掛著的工作證,但衣袖上就寫住「Volontaire(義工Volunteer的法文)」,他寫下:「young healthy beautiful… all the BEST HK! 祝願美好🙏 #paris2024 」而歐鎧淳亦回覆:「I’m very glad to meet you in Paris. 🤍🙏🏻🙇🏻‍♀️(我很高興在巴黎見到你)」有網民留言:「阿sir守泳池嗎?」MC仁搞笑說:「試過申請守女更衣室…可惜…」

MC仁原來獲選中擔任巴黎奧運義工,他身穿著綠色義工服,與歐鎧淳在場館合照。(IG@gudiii)

其實MC仁前幾日已貼出一個巴黎奧運的香港徽章,引用他多年前與陳冠希合唱的《香港地》歌詞,表示:「Live & Die Once in HK… 同熱愛這片… #香港加油🇭🇰 」但當時大家仍未知道他是擔任義工,當時他曾回覆留言說:「人生幾何 瞓身支持」

MC仁早前都曾貼出在香港區徽的巴黎奧運徽章,當時已有運動員說很開心見到他。(IG@gudiii)

有人就問MC仁,申請做奧運義工有什麼要求,MC仁說:「要有志氣。」其實官方曾公布全球招募45,000名義工的三大條件,「1.在2024年1月1日時年滿18歲或以上;2. 懂說法語或英語;3. 由巴黎奧運選手村開幕至殘奧閉幕後兩日期間,至少有10日空檔」雖然看似不難,但不是太多人選中,至於MC仁何以成功被選中為義工,其實與他的法語背景有關!

廿年前,MC仁曾為陳冠希製作《香港地》、《即影即有》、《戰爭》等歌曲,今年3月兩人再度合作。(IG@gudiii)

MC仁90年代初就在法國生活了7年,在普華鐵耶(Poitiers)學了近兩年法語,居於布列塔尼 (Bretagne),又在圖爾(Tours)美術學院(Beaux-Arts)留學五年,他姐姐的筆友更為他取了一個法文名「Guillaume」。數年前,MC仁用流利法語接受香港法國文化協會專訪,令不少網民大為驚艷,而這亦當然大大增加他當選巴黎奧運義工的優勢。