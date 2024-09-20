渡清歡｜10大劇情演員懶人包　關暢戀上家姐未婚夫金澤玩禁慾虐戀

金澤、關暢主演的陸劇《渡清歡》，總共30集，9月10日開播，每集10分鐘，榮登微短劇播放指數第一名，一部民國禁慾背德虐戀，督軍姐夫和歌女小姨子組成瘋狂試探二人組，爆米花小姐特別整理「陸劇《渡清歡》10大劇情演員」！



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陸劇《渡清歡》劇情線上看1.民國背德虐戀

「虞清歡」在姐姐虞清秋慘死後，被督軍姐夫「江漠寒」收養，培養成風月場女老闆，原以為是亂黨殺了清秋，沒想到自己愛之敬之的姐夫居然是真兇，她要用她最好的武器「情」去報仇。作為一城督軍的江漠寒本以為自己可以斷情絕愛，卻因虞清歡的出現而產生情愫，外人都謠傳「督軍與小姨子曖昧不清、暗藏私情」，兩人既是糾葛錯愛，也是命中注定，究竟兩人之間的誤會和傷害，對彼此來說是桎梏還是羈絆呢？

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陸劇《渡清歡》劇情線上看2.金澤

金澤飾演江漠寒，北州督軍，殺伐果斷，大家都叫他「殺人魔鬼/嗜血督軍」，最擅長審訊，五年前把虞清歡救回家，為了讓她自保和執行任務，從小教她射擊和武術，一身的本事都是他教的。無論清歡做什麼都可以護其周全，只有一條「離楚雲帆遠點」，親手殺了她姊姊，更把所有知情人滅口，不怕養虎為患，就是要把她永遠留在身邊，在虞清歡背叛後，用最殘忍的方式折磨她，一直在抓星火會臥底「孤舟」！

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陸劇《渡清歡》劇情線上看3.關暢

關暢飾演虞清歡，浮生歡歌舞廳老闆，管理北州最大的情報網，周旋在高官權貴，姐夫是北州督軍江漠寒。五年前被江漠寒救下，當時還不知道他是姊姊的未婚夫。為了報恩，她甘願赴湯蹈火，姐夫的敵人就是她的敵人，情竇初開之時，意外從兒時好友「阿帆」口中得知姊姊「虞清秋」的死跟江漠寒有關，人心易變，她誰也不信，只信證據，以身入局，要取他性命，當初有多愛就有多恨！

陸劇《渡清歡》劇情線上看4.袁梓銘

袁梓銘飾演楚雲帆，青幫新任少主，楚澤私生子，才剛回國一年，向來無法無天，一個月前江漠寒為了奪青幫碼頭，派人刺殺父親，當家至今昏迷不醒，不僅敢刺殺北州督軍江漠寒，更敢單槍匹馬前往督軍府。和虞清歡自幼認識，手上有太陽印記，唯一想要的只有「虞清歡」，協助她復仇，之前已經錯過一次，這次說什麼他都不會放手。實則為北州政府派出的臥底，受命偽裝成青幫少主，調查走私軍火！

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陸劇《渡清歡》劇情線上看5.孫嘉琪

孫嘉琪飾演千穗子，日本商會會長的女兒，既有勢又有心，久聞江督軍大名，在大帥辦的宴會上與其共舞一曲，與她見過的其他中國男人不太一樣，認為他是呼風喚雨的亂世梟雄，氣度非尋常人可比，就連大帥也望塵莫及。父親以大局為重，要她和督軍聯姻，非常嫉妒可以待在江漠寒身邊的虞清歡，為了得到督軍的心無所不用其極，可以找人玷污虞清歡，也可以派人刺殺她！

陸劇《渡清歡》劇情線上看6.支線：星火會

除了姐夫和小姨子的背德虐戀之外，還有一條支線「星火會」，臥底孤舟是在刀尖上起舞、駭浪中航行的人，除了是星火會插入北州心臟的一把利刃，也是整個北州站點的負責人，沒有他的命令，誰都不能擅自行動，沒有人知道他的消息，哪怕是遇險或者遇害，也是身死道消，不為人知。虞清歡的姊姊虞清秋是組織骨幹，無數英魂葬於江漠寒之手，更被大帥秘密處決，究竟孤舟的真實身份是誰？

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陸劇《渡清歡》劇情線上看7.督軍強制愛

「你的命是我救的，是死生死，由我決定！」督軍強制愛，虞清歡是江漠寒親手養大的玫瑰，表面上看似冷淡，但卻會因為她而吃醋，甚至成功被激起佔有慾：「敢動我的人，你們青幫真的是活膩歪了」、「你越護著她，我就越迫不及待想殺你」、「他用哪隻手打的你？（右手直接廢掉）」、「老子管他是誰，誰要是敢動清歡，他就是死路一條」、「我殺他就是為了給你提個醒，下次不要再背著我動清歡」！

陸劇《渡清歡》劇情線上看8.以身入局復仇

「江漠寒，這輩子殺你無悔，愛你亦無悔，姊姊，我為你報仇了！」在江漠寒最愛虞清歡的時候，發現一切都是騙局，江漠寒懷著歹心接近虞清秋，騙情害命，虞清歡卻成為仇人的門徒，在他身邊待了五年，還對他產生「情」，下定決心以身入局復仇。如果五年前對他的恩情有五份，現在的恨意就有十分，他要財富變奪走他的財富，他要地位變就讓他身敗名裂，他想要愛，虞清歡便以愛為刃、殺人誅心！

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陸劇《渡清歡》劇情線上看9.禁慾吻戲

「總有一天我會馴服你、總是跟我耍小心思，這樣可不乖！」、「看來我真得罰你了，我今天必須懲罰她」，偷偷說督軍的懲罰是親親抱抱舉高高（OS：這是懲罰單身狗吧）。雖然是短劇，但吻戲非常唯美又禁慾，像是桂花糕之吻、佔有慾之吻、漫天大雪之吻、魚水之歡之吻，之後兩人解開誤會的「矇眼搖椅吻」以及督軍為了情報假結婚，抱著未婚妻千穗子、親著虞清歡的「夾心餅乾吻」，網友笑稱兩人「白天做戲，晚上做Ｏ」！

陸劇《渡清歡》劇情線上看10.原聲帶

全劇原聲帶由「音藥配方」出品，劉博和徽阿令獻唱主題曲〈貪歡〉、插曲有閆琰YAN〈若即也若離〉、兔裏煎蛋捲〈舊園春〉、楊瑜婷〈克萊因與鯨〉、張可盈〈君莫離〉、蘭斯洛〈喧囂〉、YCCCC〈等不到〉、曾昭昭〈雨落海棠〉、音藥配方和貝貝〈沐光而行〉！

同場加映

劇中有一段虞清歡說：「還不是如夢那個丫頭，非要在浮生歡辦場話劇，叫《鎖愛三生》，講的是一個女子被未婚夫害的家破人亡，變身舞女復仇歸來，反覆失憶又相愛相殺的故事。」，這邊致敬《鎖愛三生》，兩部作品剛好是同個導演「何佳男」，關暢也是該劇女主角，男二袁梓銘飾演大帥養子周子辰！

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