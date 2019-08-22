由開拍到播放完畢，ViuTV製作的劇集《理想國》都與被稱為神劇的英國電視影集《黑鏡》不能分割，甚至連ViuTV官方亦以「港版《黑鏡》」作為宣傳的口號，至於是「參考」還是「抄襲」，觀眾自有公論。在周三（21/8）播出的《理想國》最後一集、由黃秋生一人與AI聲音智能對戲的《聲音監獄》（全長47分鐘），此集播出前，有不少觀眾都認為此單元是「參考」《黑鏡》第一季第二集《Fifteen Million Merits》，主角透過踩單車發電獲取點數過活，而負責監管人民的只是一把「聲音」，包括控制人民的「生活」和「工作」。

逐格回顧一下《Fifteen Million Merits》嘅內容：

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《聲音監獄》更像第三季《Nosedive》

但劇集播出之後，觀眾這個囚犯評分的制度，比起《Fifteen Million Merits》，《聲音監獄》更像《黑鏡》第三季第一集 ── 探討「社會信用評分」優劣的《Nosedive》（急轉直下）。《聲音監獄》中由黃秋生飾演的單文奇因犯法被關進牢房，犯人由踏入牢房的一刻就會有一個評分，並由AI聲音智能去判斷分數加減，分數低者會被加監，分數高者即獲更多福利。而犯人的生活上事無大小都受到限制和規管，例如限時梳洗、食飯、運動、工作、睡覺等，如有不跟從AI聲音智能開出的條件，分數即會扣減。至於「加分」的方法，就要靠犯人「超額滿足」AI聲音智能的要求，當分數達到某個水平，AI還會向犯人提供「尊貴貴賓囚犯倉」的福利，例如致電親人。

黃秋生的加分舉動（劇透慎入）：

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對「信用評分」的反思

在《黑鏡》的第三季單元《Nosedive》中，主角Lacie（Bryce Dallas Howard飾）生活的世界之中，所有人都有一個公開的「個人評分」，其分數會受到其它人對自己的「打分」而影響，評分愈高，社會和經濟地位愈高，能夠獲得的福利亦相應增加，例如買賣和租住的地方亦有評分的要求，相反分數過低的話，就連飛機亦不準乘搭，換言之，人民的生活完全受到分數的限制，人民只能享有「分數上的自由」。

《黑鏡》之所以被稱為神劇，是因為每個單元都是透過科技的副作用去反諷社會現實，增強觀眾的批判思考，《Nosedive》播出時更曾一度掀起全球討論，而「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的評分更高達95%。創作人之一Charlie Brooker曾經在受訪時說過，對於自己所想的概念故事變成真正的社會政策是一件非常可笑的事，而且分數由政府評核和控制，感覺像是控制人們行為方式的手段。

《Nosedive》的「信用評分」制度：