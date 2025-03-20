奪命提示｜丁子朗與郭柏妍床戲有「生理反應」　收視好除衫打一場

TVB新劇《奪命提示》日前（18日）繼續宣傳活動，一班演員於一酒樓舉行晚宴，而出席的演員就有：張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍、鄧智堅、黃子恆、樊亦敏、區明妙等人，大家聚在一起一同看劇集的播出。丁子朗雖然頭三集都未出場，他接受《香港01》訪問時表示自己很緊張。奪命提示1-5劇情｜tvb演員陣容＋更新時間

TVB新劇《奪命提示》繼續宣傳活動。(胡凱欣 攝)

《奪命提示》一班演員於一酒樓舉行晚宴。(胡凱欣 攝)

丁子朗解釋他會先以一名衝鋒隊隊員出場，之後才加入陳山聰等人成為隊員：「跟住因為捲入咗一單案，先加入咗佢哋嗰個ASIB嘅一個團隊。」他被問到是否第一次飾演這種角色，他笑指是第一次：「係第一次做衝鋒隊，感覺都幾特別，因為book咗架嗰啲衝鋒車，我第一次坐上去，真係幾有型。我哋雖然拍緊戲，出面寫住道具，但係我哋㗎車喺條路面行嘅時候，隔離啲車真係會安分守己啲，唔敢超速。」

丁子朗解釋他會先以一名衝鋒隊隊員出場，之後才加入他們成為隊員。(胡凱欣 攝)

丁子朗指劇中的「三生三旦」一行六人，會瓜分三十集的打戲，而查案方面將會大家一起查：「我哋每單案都會全部人去一齊查嗰單case，因為每單case都牽涉我哋唔同人。」他更於網上見到有人問「到底誰是Julie」，而Julie亦是今次劇中的重點：「因為有一個會奪你命嘅提示，呢個Julie就係一個好危險嘅一個線索，所以我哋成套劇基本上就係揾緊呢一個提示係啲乜嘢嚟。」

丁子朗指劇中的「三生三旦」一行六人，會瓜分三十集的打戲，而查案方面將會大家一起查。(胡凱欣 攝)

丁子朗本身識功夫，他亦曾自爆打傷過人，今次被問到有沒有打傷人時，他就笑指「今次好彩冇打傷人」，但就透露「本身有一場戲監製係想我除衫去打」。但是丁子朗覺得自己還未預備好：「但係我嗰刻就覺得我仲未ready，我就變咗著背心打，咁但係出到嚟效果都ok！」雖然當時他沒有脫衣服來打，但就承諾：「如果真係收視好嘅話，再除衫再打一個！」

丁子朗承諾收視好除衫打一場。(胡凱欣 攝)

至於與郭柏妍的床戲，不少網民都想知道到底丁子朗當時面對著絕色美女會否有「生理反應」，而他則指自己有：「我嘅反應就係好怕醜囉，面都紅曬都算係一個生理反應嚟嘅！」丁子朗亦指自己很怕身為男演員會侵犯到女演員，令她覺得不舒服，所以他覺得很害怕。雖然他很害怕，但都努力地拍，希望觀眾看上去會「enjoy」。