《披荊斬棘2》讓杜德偉、陳小春時隔30年再聯手 原來他曾當伴舞
撰文：中天快點TV
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內地明星選秀節目《披荊斬棘的哥哥》第2季播出後多次引起話題性，而作為最高齡出演哥哥的藝人杜德偉，還能展現活力依舊的唱跳舞台，讓大批觀眾相當驚艷。節目最新一期中，杜德偉聯盟和陳小春聯盟合作，在選擇舞台時，即使杜德偉猜拳輸了，但陳小春仍自告奮勇地決定完成該舞台，更意外揭露了2人30年前的緣分，意外掀起熱議。
《披荊斬棘2》最新一集中，杜德偉、陳小春為了加分舞台究竟誰該上場而進行猜拳，而杜德偉在猜輸之後，就瀟灑地決定上場，只是杜德偉在上週的表演中，才因腳長了骨刺，邊服止痛藥邊上場，還被醫師建議進行手術治療。如今見杜德偉腳傷未完全痊癒，陳小春即使贏了猜拳，也自告奮勇地決定代替杜德偉上場。
杜德偉、陳小春事隔30年，他們2個又要一起合作了。
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對此，陳小春在採訪時就透露，其實他在30年前曾當過杜德偉的伴舞，因此不會讓兄弟多年的杜德偉帶傷上陣，而節目組也起底過去2人合作《信自己》的表演片段，只見舞台上的2人容貌和現在相差無幾，如今又見雙方再透過節目久違合體，頓時釣出大批網友的回憶殺：「沒想到2人搭檔這麼多次！真的很有緣分了，期待合體」、「事隔30年他們2個又要一起合作了」、「這才是最好的友誼啊，好令人羨慕！」
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