萬千星輝2022｜提名片段與金馬獎極相似　網民質疑TVB疑抄襲？

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》於昨晚（8日）圓滿結束，所有獎項經已全部頒發，結果由陳山聰及江美儀奪視帝及視后寶座。今年作為TVB 55周年，在頒獎典禮上不少細節上不難看到高層今次有多隆重其事，從邀請到史無前例的鼎盛頒獎嘉賓陣容、到安排現場管弦樂團、以及藝人們公開表揚綠葉演員的環節等等，都明顯與之前充滿玩笑聲的頒獎典禮氣氛相比截然不同。然而，卻有網民發現提名片段與金馬獎的提名片段極為相似，質疑TVB有抄襲之嫌。



《萬千星輝頒獎典禮2022》於昨晚（8日）圓滿結束。（葉志明 攝）

今年見到TVB為頒獎典禮作出不少改變，就連提名片段的片頭動畫亦重新再製作過，不但視覺上不一樣，以飄浮在半空的黃金和碎石作主題，亦棄用《萬千星輝賀台慶》的背景音樂，整體感覺顯得更高級有品味。而候選人片段的字體設計亦與之前不一樣，無論是字體的選擇、到文字呈現的形態重新再製作，不過卻有不少網民表示有種似曾相識的感覺，與第57屆金馬獎的提名片段相似率達九成，質疑TVB有抄襲之嫌：「呢啲叫『取經』」、「讚綠葉演員嗰一大段都明顯學金馬獎」、「呢個世界就係我致敬下你，你致敬下佢」。

去年的提名片段。（YouTube：TVB USA Official）

今年的提名片段以飄浮在半空的黃金和碎石作主題。（YouTube：TVB (official)）

去年的「最佳女主角」入圍片段。（YouTube：TVB USA Official）

今年的「最佳女主角」入圍片段與以往有所不同。（YouTube：TVB (official)）

與第57屆金馬獎的提名片段極相似。（YouTube：MyVideo影音隨看）

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