2023年7宗娛樂圈MeToo事件　黑人香港性騷擾大牙　不及黃子佼誇張

台劇《人選之人—造浪者》在今年掀起一波追劇潮，劇中對抗性騷擾的情節、金句獲得高度討論，更促進了台灣「Metoo」運動的延燒，今年6、7月Metoo浪潮席捲至演藝圈，多位男星遭指控性騷擾、性侵，引發大眾震驚。



《ETtoday星光雲》整理了2023年7件演藝圈Metoo事件，帶大家回顧事件經過以及追蹤後續發展。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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許傑輝

女星黃云歆6月14日在臉書發文，揭露過去參加舞台劇《台灣舞孃》的舞者排練時，被導演許傑輝指出「不夠性感」，並要求她穿3套指定服裝，要她私下對自己表現性感模樣作為「作業」，之後更拿著朱古力在她胸前比劃，還問她「可以夾得住嗎？」讓她感到相當不適。

繼黃云歆的爆料後，短今（胡馨儀）也出面指控許傑輝，透露過去曾被對方告知要給予試鏡機會，不料到現場後，才發現是2人在小房間的單獨會面。期間對方以「妳的胸部好像豆腐喔」、「是假的嗎」等言語騷擾，更問「可以摸摸看嗎？」讓她一時不知如何應對，最後遭對方得逞。

黃云歆與短今的具名指控引發外界震驚，許傑輝15日發表聲明，宣告「即日起退出演藝事業」，表示會「深自反省，誠心道歉」，他當時正參與《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季的拍攝，飾演的角色「火寮一哥」也重新選角，由洪都拉斯接棒演出。

宥勝

一位女性網友6月匿名發文，表示曾擔任藝人「W」的員工，並爆料對方對女員工的性騷擾行徑。她透露對方曾要她跟著自己到公司內的私人空間，原以為要討論工作上的問題，不料卻突然從身後環抱她，讓她震驚不已：「當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的。」

爆料文中也透露有另一名受害女同事「H」，指控W曾在某次夜間送H回家時，以「借用洗手間」為由進入屋內。不料出了洗手間後，Ｗ竟無預警直接跨坐在H身上，更對她強吻、舔耳、摸胸，直到她柔性勸阻後才離開，因此造成她的心理陰影。

宥勝6月18日發文，承認遭爆料的藝人W是自己，寫下「為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。」也坦言不會逃避面犯過的錯。他11月8日遭台北地檢署以「強制猥褻罪」起訴，目前仍在進行司法流程，不過律師蘇文俊發文分析，由於這起案件被害人無意提告，最後很可能會「雙方和解，緩刑收場」。

黃子佼

6月19日，一名女網友發文控訴一位「形象和善、無害的大前輩」，在十幾年前她17歲時對她強吻，雖然2人事後在該前輩的誠懇道歉下和解，但日後對方又以要辦藝術展為由，勸誘她拍攝「藝術」裸照。她當時雖然順從，卻仍因為後悔與害怕而落淚，不料對方竟脫口「妳流淚的時候也很美」，讓她至今仍有心理陰影。

爆料文公開後，不少網友猜測指控是黃子佼，而他本人也在當日開直播自首，坦言感到抱歉、辜負很多人的信任與期待，期間不僅一度情緒失控，對13位藝人開地圖砲，更驚傳直播後情緒不穩自殘，被緊急送醫。事發1個月後，他再透過臉書小編發布2萬字長文，透露自己這段時間的心境，也向被害者道歉：「我真的知道陰影多難撲滅，這個歉意所轉化的行為，是6/19那天，讓我什麼都不要了的具體行動，可想見，我想道的歉，有多麼用力。」

事件爆發後，黃子佼辭去《未來少女》主持棒，也因為此次風波在廣播金鐘獎遭封殺，失去入圍資格。8月4日台北地檢署指揮北市婦幼隊，對他的家中進行搜索，並將他帶回審訊，之後以35萬元交保，同時限制出境。目前全案仍在司法程序進行中。

【懶人包】黃子佼性騷擾懶人包「拖大量藝人落水玉石俱焚」這個香港男星亦中招（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NONO

網紅「小紅老師」6月20日出面爆料曾遭NONO（陳宣裕）強抱、揉胸，隔日又召開記者會，揭露有近20位網友向她坦言曾遭到NONO性騷、性侵，指控的行徑包含「強吻」、「毛手毛腳」、「拖到廁所無套中出」等，時間橫跨十幾年，引發外界震驚。

記者會召開後，NONO也於同日發聲明認錯，宣布「即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省」。30日小紅老師代表受害者到北檢按鈴，以性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等5項罪名提告，並透露已有25人出面控訴。對此NONO方面則回應「交由司法調查」，目前全案仍在調查當中。

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陳昇

陳昇7月遭一名女性設計師指控，在2人合作期間曾對她性騷擾，內容包含摸臉、灌酒，還多次問她「要不要跟我做愛？」雖然陳昇事後表示是在開玩笑，但仍讓她感到不適。其實該名設計師6月時，就曾爆料遭「陳姓歌手」性騷，她透露，之後收到陳昇的道歉信，但認為對方在信中「避重就輕」，才決定公開他的身份。

陳昇在沉寂了數個月後，11月2日首度公開回應性騷擾風波，他除了鬆口表示「I'm really sorry about this.（對此我真的很抱歉）」，也自認該起事件「就是很典型的一個蠢叔叔，做了一張蠢專輯，在一個蠢會議裡，講了一堆蠢話，造成一堆蠢問題。」

黑人

藝人大牙（周宜霈）27日發文，指控11年前與黑人（陳建州）到香港進行拍攝工作時，遭對方「硬闖飯店房間」、「從背後用力環抱」、「言語性騷擾」等，造成她內心留下陰影。隔天郭源元也出面控訴曾遭黑人「抱到腿上索吻」，之後又以送衣服、鞋子為由將她帶到家中，抱到床上試圖侵犯，直到她嚇到大哭才停止。

對於大牙的指控，黑人與妻子范瑋琪發聲明嚴正否認，強調爆料內容「純屬虛偽不實」，「惡意造謠零容忍」，並向大牙提起刑事「加重誹謗」訴訟，表明會以司法捍衛清白，目前全案仍在偵查當中。而針對郭源元的指控，他們也表示「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

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炎亞綸

網紅「耀樂」6月20日發文爆料16歲時曾與炎亞綸交往，並指控在交往期間遭對方強制性交，以及偷拍、散佈性愛影片，引發輿論譁然；炎亞綸隨後緊急發聲向耀樂道歉，證實確實有私密影片，但強調沒有主動公開過，推測可能是在修手機時遭人外流。爆料內容也讓炎亞綸形象受創，不僅中途離開人氣節目《嗨！營業中2》，2022年獲得的「十大傑出青年」資格也被撤銷。

之後耀樂方面控告炎亞綸涉嫌「強制性交」、「製造少年為性行為之電子訊號」、「意圖散布而持有少年性影像」，11月16日士林地檢署偵查終結，檢方認為強制性交的罪證不足，將他不起訴處分，還給他清白；而另外2項罪嫌則被起訴，將於21日開庭，不過因為涉及兒少案件，採取不公開審理。

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