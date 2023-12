2023年7宗娛樂圈MeToo事件　黑人香港性騷擾大牙　不及黃子佼誇張

台劇《人選之人—造浪者》在今年掀起一波追劇潮,劇中對抗性騷擾的情節、金句獲得高度討論,更促進了台灣「Metoo」運動的延燒,今年6、7月Metoo浪潮席捲至演藝圈,多位男星遭指控性騷擾、性侵,引發大眾震驚。



《ETtoday星光雲》整理了2023年7件演藝圈Metoo事件,帶大家回顧事件經過以及追蹤後續發展。

許傑輝

女星黃云歆6月14日在臉書發文,揭露過去參加舞台劇《台灣舞孃》的舞者排練時,被導演許傑輝指出「不夠性感」,並要求她穿3套指定服裝,要她私下對自己表現性感模樣作為「作業」,之後更拿著朱古力在她胸前比劃,還問她「可以夾得住嗎?」讓她感到相當不適。

繼黃云歆的爆料後,短今(胡馨儀)也出面指控許傑輝,透露過去曾被對方告知要給予試鏡機會,不料到現場後,才發現是2人在小房間的單獨會面。期間對方以「妳的胸部好像豆腐喔」、「是假的嗎」等言語騷擾,更問「可以摸摸看嗎?」讓她一時不知如何應對,最後遭對方得逞。

黃云歆與短今的具名指控引發外界震驚,許傑輝15日發表聲明,宣告「即日起退出演藝事業」,表示會「深自反省,誠心道歉」,他當時正參與《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季的拍攝,飾演的角色「火寮一哥」也重新選角,由洪都拉斯接棒演出。

宥勝

一位女性網友6月匿名發文,表示曾擔任藝人「W」的員工,並爆料對方對女員工的性騷擾行徑。她透露對方曾要她跟著自己到公司內的私人空間,原以為要討論工作上的問題,不料卻突然從身後環抱她,讓她震驚不已:「當下的我真的是腦筋一片空白,一點都不敢動,連呼吸都是暫停的。」

爆料文中也透露有另一名受害女同事「H」,指控W曾在某次夜間送H回家時,以「借用洗手間」為由進入屋內。不料出了洗手間後,W竟無預警直接跨坐在H身上,更對她強吻、舔耳、摸胸,直到她柔性勸阻後才離開,因此造成她的心理陰影。

宥勝6月18日發文,承認遭爆料的藝人W是自己,寫下「為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉,非常,非常的對不起。」也坦言不會逃避面犯過的錯。他11月8日遭台北地檢署以「強制猥褻罪」起訴,目前仍在進行司法流程,不過律師蘇文俊發文分析,由於這起案件被害人無意提告,最後很可能會「雙方和解,緩刑收場」。

黃子佼

6月19日,一名女網友發文控訴一位「形象和善、無害的大前輩」,在十幾年前她17歲時對她強吻,雖然2人事後在該前輩的誠懇道歉下和解,但日後對方又以要辦藝術展為由,勸誘她拍攝「藝術」裸照。她當時雖然順從,卻仍因為後悔與害怕而落淚,不料對方竟脫口「妳流淚的時候也很美」,讓她至今仍有心理陰影。

爆料文公開後,不少網友猜測指控是黃子佼,而他本人也在當日開直播自首,坦言感到抱歉、辜負很多人的信任與期待,期間不僅一度情緒失控,對13位藝人開地圖砲,更驚傳直播後情緒不穩自殘,被緊急送醫。事發1個月後,他再透過臉書小編發布2萬字長文,透露自己這段時間的心境,也向被害者道歉:「我真的知道陰影多難撲滅,這個歉意所轉化的行為,是6/19那天,讓我什麼都不要了的具體行動,可想見,我想道的歉,有多麼用力。」

事件爆發後,黃子佼辭去《未來少女》主持棒,也因為此次風波在廣播金鐘獎遭封殺,失去入圍資格。8月4日台北地檢署指揮北市婦幼隊,對他的家中進行搜索,並將他帶回審訊,之後以35萬元交保,同時限制出境。目前全案仍在司法程序進行中。

【懶人包】黃子佼性騷擾懶人包「拖大量藝人落水玉石俱焚」這個香港男星亦中招

NONO

網紅「小紅老師」6月20日出面爆料曾遭NONO(陳宣裕)強抱、揉胸,隔日又召開記者會,揭露有近20位網友向她坦言曾遭到NONO性騷、性侵,指控的行徑包含「強吻」、「毛手毛腳」、「拖到廁所無套中出」等,時間橫跨十幾年,引發外界震驚。

記者會召開後,NONO也於同日發聲明認錯,宣布「即刻起停止演藝工作,誠心深刻反省」。30日小紅老師代表受害者到北檢按鈴,以性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等5項罪名提告,並透露已有25人出面控訴。對此NONO方面則回應「交由司法調查」,目前全案仍在調查當中。

【相關圖輯】點圖放大看「NONO遭押入臺北檢察署」及事件懶人包

陳昇

陳昇7月遭一名女性設計師指控,在2人合作期間曾對她性騷擾,內容包含摸臉、灌酒,還多次問她「要不要跟我做愛?」雖然陳昇事後表示是在開玩笑,但仍讓她感到不適。其實該名設計師6月時,就曾爆料遭「陳姓歌手」性騷,她透露,之後收到陳昇的道歉信,但認為對方在信中「避重就輕」,才決定公開他的身份。

陳昇在沉寂了數個月後,11月2日首度公開回應性騷擾風波,他除了鬆口表示「I'm really sorry about this.(對此我真的很抱歉)」,也自認該起事件「就是很典型的一個蠢叔叔,做了一張蠢專輯,在一個蠢會議裡,講了一堆蠢話,造成一堆蠢問題。」

黑人

藝人大牙(周宜霈)27日發文,指控11年前與黑人(陳建州)到香港進行拍攝工作時,遭對方「硬闖飯店房間」、「從背後用力環抱」、「言語性騷擾」等,造成她內心留下陰影。隔天郭源元也出面控訴曾遭黑人「抱到腿上索吻」,之後又以送衣服、鞋子為由將她帶到家中,抱到床上試圖侵犯,直到她嚇到大哭才停止。

對於大牙的指控,黑人與妻子范瑋琪發聲明嚴正否認,強調爆料內容「純屬虛偽不實」,「惡意造謠零容忍」,並向大牙提起刑事「加重誹謗」訴訟,表明會以司法捍衛清白,目前全案仍在偵查當中。而針對郭源元的指控,他們也表示「針對莫須有的指控,我們不再回應。」

【相關圖輯】大牙遭黑人改告刑事誹謗後首露面爆喊 聞路人喊加油再落淚惹心疼

炎亞綸

網紅「耀樂」6月20日發文爆料16歲時曾與炎亞綸交往,並指控在交往期間遭對方強制性交,以及偷拍、散佈性愛影片,引發輿論譁然;炎亞綸隨後緊急發聲向耀樂道歉,證實確實有私密影片,但強調沒有主動公開過,推測可能是在修手機時遭人外流。爆料內容也讓炎亞綸形象受創,不僅中途離開人氣節目《嗨!營業中2》,2022年獲得的「十大傑出青年」資格也被撤銷。

之後耀樂方面控告炎亞綸涉嫌「強制性交」、「製造少年為性行為之電子訊號」、「意圖散布而持有少年性影像」,11月16日士林地檢署偵查終結,檢方認為強制性交的罪證不足,將他不起訴處分,還給他清白;而另外2項罪嫌則被起訴,將於21日開庭,不過因為涉及兒少案件,採取不公開審理。

【同場加映】黃子佼宥勝黑人陷性醜聞 網列台灣MeToo最噁排名 一面倒鬧這2人

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】