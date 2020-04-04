【港足專題．青訓路向2】談香港足球風格　華麗進攻或穩守突擊？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情令港超聯押後3星期，這段時間我們將跟足總技術總監艾拿臣討論各項本地波議題。上一集我們討論過球會需負起青訓責任，並致力培養球星出售至外國聯賽，方能讓球員、球會及港足獲益。 而如果港足沒有訂下明確的方向跟踢法，球會及青年代表隊又如何培養球員？所以第二集我們就談談足總早在5年前就曾提及的「香港足球風格」，具體內容其實是甚麼？而近年港足已兩度更換教練，究竟足總要求主帥追求成績，還是發掘本地球員？ 攝影：李澤彤

曾兩度帶領港隊於「港中大戰」熱血逼和中國隊的韓籍主教練金判坤，「Die for Hong Kong」等金句仍教球迷記憶猶新。這位現職韓國足協副主席的教練，去年自卸下港隊帥印後首度受訪。當時他直指足總訂立「以最佳球員創造最佳成績」的方向，跟部份球迷寄望盡用本地球員的願望不一致，結果令他罄竹難書、飽受壓力而下台。

及後港足由英格蘭教練加利韋特（Gary White）接手，他雖開宗明義要提升世界排名，更助香港相隔10年再勇闖東亞錦決賽周，卻又在短短3個月任期後離開。去年4月來自芬蘭的麥柏倫（Mixu Paatelainen）執掌港足，首仗以0：2負予中華台北，為港隊52年來首度於國際賽不敵對手，隨即引來質疑。不過直至港足去年參加世界盃亞洲區外圍賽，先後力戰憾負伊朗、守和巴林及擊敗柬埔寨，這些批評又轉化成認可。

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現職韓國足協副主席的金判坤，去年受訪時直指足總對港足訂下的方向，跟部份球迷不一致，是他離任的原因之一。（資料圖片）

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世界排名可用方法提升，但教練不應被此牽着鼻子走。

排名非唯一評價標準 犧牲才能成就未來

港足在最近3年間曾分別由3位主帥執教，一直以來，主教練角色、港隊方向與風格等元素，與球迷期望的落差，都備受球迷熱議，同時也是港足揮之不去的問題，值得深思。

就港足的長遠方向，足總早前提出「展望2025策略計劃」中就有提及，稱為推動港足持續進步，將「集中提升質素，不講求國際足協排名」。足總技術總監艾拿臣回應時指出，無論是港足或主帥的表現，都不應以排名作唯一的衡量標準，「當然大家都會計較排名，但球隊或主帥不應被此牽着鼻子走。世界排名可以靠安排比賽去提升，但這並不代表球隊往正確的方向發展。」

艾拿臣又稱，在現代足球世界，大家很容易被所謂排名蒙蔽，「一支球隊由30歲打後的球員組成，沒錯是可以取得成績，教練也可以光榮地離開；但留下的卻是爛攤子，球員老化、球隊需要重建。」他引用家鄉冰島的例子，說國家隊早年提拔多位U21球員至一隊，隨新舊交替而來的是兩年低潮，主帥一直飽受質疑，成績終在換帥後穩步上揚。艾拿臣認為，易帥並非成績改善的主因，「這是因為新教練接掌了一支已經準備就緒的球隊，當前的成功，源自前主帥的犧牲。」

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艾拿臣認為要有教練願意作出犧牲，港隊可以建立未來。（李澤彤攝）

足總在亞洲盃外圍賽的要求會更偏重於成績，那時候就要見真章了。

足總按情況調整目標 「望亞洲盃有成績」

這位冰島教頭近月跟麥帥並肩作戰，且保持良好溝通，他指對方在接掌帥印後僅踢過1場友賽（對中華台北），其餘全數是世盃外或東亞錦決賽周等大型賽事，呼籲球迷耐心等待成果，「Mixu正是上述那位為未來而準備的教練，所以大家要給予他一點時間。」

而由於港隊在今屆世盃外遇上伊朗及伊拉克等強敵，大眾普遍對出線期望不高；足總也因而認同麥帥借助大賽重建球隊的想法。他強調港隊目標明確，「港隊沒太多新血，是時候注入更多活力。」不過，港隊明年起將出戰2023亞洲盃外圍賽，艾拿臣相信屆時目標會作出調整，「港足方向是按比賽、對手及港隊陣容而訂立的。足總在亞洲盃外圍賽的要求或許會有點改變，更偏重於成績，那時候就要『見真章』了。」

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回顧麥柏倫上任後領軍9場戰績（按圖放大）：

2019年6月11日，麥柏倫上任後地標戰，港隊在主場友賽以0：2不敵中華台北。（資料圖片／梁鵬威攝）

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甚麼是香港足球風格？

港足另一個值得探討的問題，就是球隊踢法及風格。足總早在《力爭上游─萬眾一心》的5年策略計劃書中，就提出「發展出一套一致的足球風格，並推廣至全港足球發展的不同領域。」可是相信至今仍無人能具體說明甚麼是「香港足球風格」，是組織流暢的華麗進攻？還是講求紀律性的穩守突擊？

足總在最新的「展望2025策略計劃」中又有新答案，點出以「具備鬥心、投入感」，建立一種適合融和本地與歸化球員的風格。艾拿臣指從世盃外守和巴林可見，港隊雖未至於擁有屬於自己的踢法，球員對代表香港的身份認同感卻很強，「他們歸屬感相當高，並有系統地防守；可是進攻時仍有點不知所措。」

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艾拿臣認為香港足球風格應建基於鬥心、投入感及歸屬感等元素上。（李澤彤攝）

最重要是球迷看見球員永不放棄的精神，彼此聯繫在一起。

過去在訪問中，港足後衛徐宏傑曾談及港隊多年來較擅於踢防守反擊，卻令球員在控球權佔優時顯得破門乏力。對於主守踢法是否適合港隊，以及在面對弱旅時應如何調整踢法，艾拿臣認為港隊實力在亞洲位處中下游（世界盃外圍賽中5個檔次中的第4檔次），對手實力大多都更強，先着重防守是無可厚非，「世界上很多球隊都有守強攻弱，又或是攻強守弱的問題，因為大家都很少機會去測試另一種踢法，大家都是按對手調整踢法罷了。港隊下一步當然要改善質素，不過最重要是球迷看見球員永不放棄的精神，彼此聯繫在一起。」

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港隊被指守強攻弱，艾拿臣認為是無可厚非，而問題也非港隊獨有。（李澤彤攝）

麥柏倫未落實續約 艾拿臣承諾定位不變

足總早前曾透露，芬籍主帥麥柏倫的合約會在3月底屆滿，跟資助年度吻合；行政總裁溫達倫指若足總繼續獲得資助，對麥帥續約感到樂觀。而就麥帥的合約問題，足總最近回覆時稱，因受新冠肺炎疫情影響，政府需延遲落實有關資助，因此仍未有任何消息可對外公布。

艾拿臣則表示，足總一向重視長遠計劃，因此希望麥帥可留任，逐漸加深對球員的了解，延續其理念。他強調即使未來有新帥上任，港隊的大方向仍不會改變，「如果要招聘新帥，他也必須尊重港隊目前戰術，與『重建球隊』的定位。」

因受新冠肺炎影響，足總稱港足主帥麥柏倫至今仍未落實續約。（袁志浩攝）

為梯隊接軌列指引 首要條件設恆常主教練

可是這種定位及踢法，是否只在成年隊層面實行就足夠？港隊後衛徐宏傑曾在訪問中透露，香港青年或學界賽事中，球員主要依靠「屈高（身形優勢）」或力量而取勝，甚少講求風格、組織。他指出如球員未能自小培養相關意識及基本功，在成年隊要掌握其他踢法絕非易事。所以港足若以長遠發展為目標，就必須從青年代表隊起，向球員灌輸跟成年隊相同的風格，讓球員盡早適應。

艾拿臣指足總希望青年代表隊更易與成年隊銜接，未來會在U23及U18增設恆常主教練。（李澤彤攝）

梯隊在心態、行為、踢法及身份認同方面，應跟成年隊擁有相似性。

艾拿臣認為，雖然港足成年隊仍未完全建立起一套可供青年隊參考的獨特風格，梯隊也難像成年隊般擁有「入籍兵」，但他重申U18及U23要盡可能跟成年隊接軌，擁有相似的踢法及方向。他道：「日本文化是教練說甚麼、球員就做甚麼，但香港文化並非如此。所以最重要是建立指引，讓梯隊跟成年隊融合，球員能在兩者間看見一條清晰的晉升道路。」而對於該指引應包含甚麼，艾拿臣道出四大元素：「心態、行為、踢法及身份認同。」

就此足總早前曾建議，往後當成年隊出賽或集訓，應同時為U23安排集訓及友誼賽。艾拿臣稱假如要達到「接軌」效果，除要將建議延伸至U18，各支梯隊也需恆常設有主教練一職，且每名教練應緊密合作，定期一起視察球員，並跟成年隊主教練溝通，令港足風格可逐步在各層面貫徹推行。他認為此舉非僅得球員得益，也可借機培訓更多本地教練，帶領未來的青訓計劃，甚至成為成年隊主帥。

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不過，就以香港U23為例，球隊在金判坤時期是由這位前港足主帥兼任主教練；至目前麥柏倫執掌港足，則沒有專屬主教練負責球隊事務。港足U23在2018年雅加達亞運時曾由前足總教練郭嘉諾領軍參賽，到去年3月舉行的U23亞洲足球錦標賽外圍賽，就改由足總青年隊前主教練安頓（Carlos Anton）帶隊。

艾拿臣透露U23自戰畢此項賽事後，相隔近1年至今都沒有進行任何集訓或練習，究竟當中出現了甚麼問題，令足總教練如此短缺？目前在足總工作的教練又有何體會及看法，下一集我們將詳細探討。