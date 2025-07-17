EWC電競世界盃懶人包附賽程直播連結　Faker領T1再爭LOL冠軍

2025 電競世界盃（Esports World Cup／EWC，俗稱石油盃）再次在沙特阿拉伯上演，賽事去年首辦以電競史上最高的6250萬美元獎金彩池，今年擴大規模共囊括25款遊戲，獎金彩池加碼至7150萬美元，說到最受注目的再次是《英雄聯盟》（League of Legends／LoL），12支戰隊爭冠，韓國傳奇Faker再次帶領T1力爭衛冕。



EWC電競世界盃，大會以Faker為《英雄聯盟》宣傳焦點。（EWC）

EWC電競世界盃包括哪些遊戲？

今屆電競世界盃遊戲由上屆的19款增至25款，涵蓋手遊、電腦及家用機遊，《英雄聯盟》以外，還包括其他大熱遊戲《星海爭霸2 （StarCraft II）》、《街霸6 （Street Fighter 6）》、《鐵拳8 （Tekken 8）》、《餓狼傳說（Fatal Fury: City of the Wolves）》、《Dota2》、《Apex Legends》、《EA Sports FC 25》、《Call of Duty: Black Ops 6》、《Call of Duty: Warzone》、《CrossFire》、《Counter-Strike 2》、《Free Fire》、《Honor of Kings》、《Mobile Legends: Bang Bang》（此項目分為男、女子組作賽）、《Naraka: Bladepoint》、《Overwatch 2》、《PUBG Mobile》、《PUBG: Battlegrounds》、《Rainbow Six Siege X》、《Rennsport》、《Rocket League》、《Teamfight Tactics》、《Valorant》，而作為策略游戲鼻祖的國際像棋（《Chess》），亦會首度加入電競世界杯。

EWC電競世界盃賽事在什麼時間舉行？

賽期為今年7月8日至8月24日，最受注目的《英雄聯盟》由7月16至20日上演。《英雄聯盟》參賽隊伍由去年8隊增至12隊，Faker再次帶領上屆冠軍隊伍T1，與另外11支戰隊爭冠。

EWC《英雄聯盟》參賽隊伍

韓國：Gen.G、T1、HLE

亞太：CFO、GAM

中國：AL、BLG

歐洲：MKOI、G2

美洲：FLY、C9、FUR



EWC《英雄聯盟》8強賽程

《英雄聯盟》季中邀請賽4強隊伍T1、BLG、AL、Gen.G 直接晉身淘汰賽，而其餘8隊從分組賽打起，8強賽程如下：

7月17日 19:00 Gen.G VS FUR／FLY

7月17日 22:00 BLG VS G2

7月18日 17:00 AL VS HLE

7月18日 20:00 T1 VS CFO／MKOI



兩場準決賽會在7月19日舉行，而冠軍戰和季軍戰均會在7月20日上演。只有冠軍戰採5局3勝制，其他賽事均用3局2勝。



EWC電競世界盃官方直播連結

https://www.youtube.com/@ewc/streams

電競史上最高獎金賽事

今屆賽事獎金彩池總額達到7150萬美元更勝上屆，再次成為電競史上最高獎金的賽事。當中所有遊戲的冠軍獎金彩池達到3800萬美元，而橫跨多個遊戲項目獲得最多獎牌的一間電競會可奪得2700萬美元總冠軍（Club Championship）獎金。