EWC電競世界盃懶人包附賽程直播連結　Faker領T1再爭LOL冠軍

2025 電競世界盃(Esports World Cup/EWC,俗稱石油盃)再次在沙特阿拉伯上演,賽事去年首辦以電競史上最高的6250萬美元獎金彩池,今年擴大規模共囊括25款遊戲,獎金彩池加碼至7150萬美元,說到最受注目的再次是《英雄聯盟》(League of Legends/LoL),12支戰隊爭冠,韓國傳奇Faker再次帶領T1力爭衛冕。



EWC電競世界盃,大會以Faker為《英雄聯盟》宣傳焦點。(EWC)

EWC電競世界盃包括哪些遊戲?

今屆電競世界盃遊戲由上屆的19款增至25款,涵蓋手遊、電腦及家用機遊,《英雄聯盟》以外,還包括其他大熱遊戲《星海爭霸2 (StarCraft II)》、《街霸6 (Street Fighter 6)》、《鐵拳8 (Tekken 8)》、《餓狼傳說(Fatal Fury: City of the Wolves)》、《Dota2》、《Apex Legends》、《EA Sports FC 25》、《Call of Duty: Black Ops 6》、《Call of Duty: Warzone》、《CrossFire》、《Counter-Strike 2》、《Free Fire》、《Honor of Kings》、《Mobile Legends: Bang Bang》(此項目分為男、女子組作賽)、《Naraka: Bladepoint》、《Overwatch 2》、《PUBG Mobile》、《PUBG: Battlegrounds》、《Rainbow Six Siege X》、《Rennsport》、《Rocket League》、《Teamfight Tactics》、《Valorant》,而作為策略游戲鼻祖的國際像棋(《Chess》),亦會首度加入電競世界杯。

EWC電競世界盃賽事在什麼時間舉行?

賽期為今年7月8日至8月24日,最受注目的《英雄聯盟》由7月16至20日上演。《英雄聯盟》參賽隊伍由去年8隊增至12隊,Faker再次帶領上屆冠軍隊伍T1,與另外11支戰隊爭冠。

EWC《英雄聯盟》參賽隊伍

韓國:Gen.G、T1、HLE

亞太:CFO、GAM

中國:AL、BLG

歐洲:MKOI、G2

美洲:FLY、C9、FUR



EWC《英雄聯盟》8強賽程

《英雄聯盟》季中邀請賽4強隊伍T1、BLG、AL、Gen.G 直接晉身淘汰賽,而其餘8隊從分組賽打起,8強賽程如下:

7月17日 19:00 Gen.G VS FUR/FLY

7月17日 22:00 BLG VS G2

7月18日 17:00 AL VS HLE

7月18日 20:00 T1 VS CFO/MKOI



兩場準決賽會在7月19日舉行,而冠軍戰和季軍戰均會在7月20日上演。只有冠軍戰採5局3勝制,其他賽事均用3局2勝。



EWC電競世界盃官方直播連結

https://www.youtube.com/@ewc/streams

電競史上最高獎金賽事

今屆賽事獎金彩池總額達到7150萬美元更勝上屆,再次成為電競史上最高獎金的賽事。當中所有遊戲的冠軍獎金彩池達到3800萬美元,而橫跨多個遊戲項目獲得最多獎牌的一間電競會可奪得2700萬美元總冠軍(Club Championship)獎金。