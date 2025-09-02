坦赫格2場德甲被炒創紀錄　發聲明鬧爆利華古遜管理層︱足球熱話

曼聯前主帥坦赫格（Erik ten Hag）7月1日上任利華古遜主帥，開季僅領軍2場聯賽，便火速遭球會辭退，創下德甲最快被炒主帥紀錄。

坦赫格發聲明指利華古遜的做法「以所未見」，又批評管理層對他從未給予信任，沒有給予他「時間和空間」去執行理念。



曼聯前主帥坦赫格創下德甲最快被炒主帥紀錄。（路透社）

坦赫格2場德甲被炒 發聲明鬧爆利華古遜管理層

55歲的坦赫格，去年10月帶領曼聯兩年半後被炒，至今年5月尾確認將取代離隊接掌皇馬帥印的沙比阿朗素，出任利華古遜教頭。他在7月1日正式上任，僅兩個月便被辭退，期間只曾帶領利華古遜出戰3場正式比賽：8月15日德國盃4：0勝第4級別球隊SG Sonnenhof Grossaspach；聯賽首仗對賀芬咸1：2敗陣，繼而在上周六對雲達不萊梅，曾領先2：0、3：1的優勢下，末段連失兩球，賽和3：3，兩場聯賽未響勝鼓，只得1分。

坦赫格有聲明中稱，「利華古遜今早讓我離任的決定完全出乎意料，只經歷兩場聯賽便與領隊分道揚鑣的做法前所未見。今夏很多個昔日帶領球隊取得成功的主力球員均離隊，建立一支全新及有凝聚力的球隊是個謹慎的過程，當中需要時間與信任。」

坦赫格不滿利華古遜管理層未予信任。（路透社）

5日內第三位被炒曼聯前主帥

他續稱：「一個新教練應該獲得空間去執行他的視野，定立標準，重整球隊，為他的足球風格留下印記。我以完滿的信念和能量開展這份工作，不幸地管理層不願意給我所需的時間和信任。對此我深感遺憾，而我感到這段關係從未建立在雙方互信之上」，並揚言，「我的整個教練生涯，每個領軍的完整球季都能帶來成功。信任我的球會，都能收穫成功與錦標作為回報。」

2場聯賽便被炒，坦赫格刷新德甲主帥最快被炒紀錄，舊紀錄為5場聯賽。巧合的是，比錫達斯上周四辭退蘇斯克查，上周五費倫巴治亦辭退摩連奴，坦赫格周一被炒，成為5日內第三位失去工作的前曼聯主帥。

利華古遜體育總監路夫斯因閃電辭退坦赫格被傳媒包圍。（Getty Images）

利華古遜體育總監：不得不行這一步

利華古遜在沙比阿朗素帶領下再次成為德國勁旅，2023/24球季贏得德甲及德國盃，成為雙料冠軍，上季仍獲德甲亞軍。沙比轉投皇馬，利華古遜聘用坦赫格並簽約2年，球會體育總監路夫斯（Simon Rolfes）稱：「無人想行這一步，但從過去數星期顯示，以目前配置建立一支全新而成功的團隊並不可行。」

球會行政總裁卡勞（Fernando Carro）則指出，「球季如此早階段便分道揚鑣是痛苦的，我們卻感覺是必須。我們仍致力達成今個球季的目標，為此我們需要在各個層面，以及整支一隊團隊均處於最佳的可能狀況。」

利華古遜隊長安特列治（右），亦對坦赫格領軍態度有微言。（Getty Images）

隊長反駁坦赫格說法 和波歸咎管理層埋伏線

利華古遜3：3遭雲達不萊梅逼和後，坦赫格表示：「我們首先需要有足夠的球員。球隊經歷了重大動盪，領導層和球隊階級發生了很大變化。現在需要新球員站出來，但我們今天做得不好。」這番言論明顯將責任歸咎球會管理層處理球員人事問題的方式，被指是導致管理層不再願意和他合作的導火線之一。

新球季由坦赫格親自任命為利華古遜隊長的安特列治（Robert Andrich），賽後曾表示感覺球隊缺乏凝聚力，並直接反駁了教練的說法。安特列治表示：「這與動盪或球員變動無關，而是與場上的球隊有關。我們有太多人專注於其他事情，有太多人只關心自己。每個人都只為自己踢球，每個人在場上都是各自奔跑。」