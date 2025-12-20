深圳行山｜鹽田菠蘿山漫步白色棧道偶遇明代烽火台　附難易2路線

走啊，出發深圳鹽田的菠蘿山。



抓住1個好天氣，開啟這場郊遊。漫步於鹽田，賞山海之境，看花、看海、看繁華城景，氣候不熱不燥，渾身清爽。最適合徒步登山的季節到了，事不宜遲，出發！

深圳鹽田居然藏着這樣1處「隱世海景台」

深圳一度以「山海連城」為大家熟知，有名的山峰不勝其數，在深圳，想尋找一處安靜無人的山脈，那我們推薦一個真正小眾隱世的山海秘境「鹽田菠蘿山」作為本次攀登的主角。

菠蘿山坐落於鹽田大梅沙片區，毗鄰大梅沙，屬馬巒山山脈的一部分，沿路提供了多條登山路線與山海觀景台方便登山客遊玩。

保留最原始山林環境，富有自然野趣

相較於其他野徑登山環線，菠蘿山保留了更多自然的原生態樣貌，可玩性很高。

既可以徒步登山，也可以在過程中遍覽山海，在方便登山客攀爬遊玩的同時，最大程度的還原了自然野趣，猶如一處被山海環繞着的天然氧吧。

2條登山路線推介：新手到進階全覆蓋

輕鬆版路線即今日小編實測路線，整體耗時2-3小時，若中途休息次數多或拍照打卡頻繁，則耗時略有延長。且這條路線也是所有路線中風景最為壯觀、觀景台最多的一條路線，好走不累，建議大家攀爬菠蘿山都選用此條路線！

困難版路線只適合有多年攀登經驗的老手，路途中路況複雜，風險較高，且該路線小編並未實地探測，所以綜合考慮之下不太推薦。攀爬此路線，需準備齊全登山設備，謹慎對待！

全程約3.8公里，耗時2小時

「菠蘿山」徒步全程總長約為3.8公里，這次我們選擇的路線起於悦海圖書館分館（大梅沙驛站入口），止於中興通訊入口，一路上可串聯密林、海港、綠野、沙灘、礁石等絕美景緻，2小時即可爬至山頂。

整體來說前半程較為好走，全程台階路，樹蔭茂密，沿途共設有4個觀景平台，在供人們休憩吹風的同時可俯瞰大梅沙沙灘全景，是一條適合大部分人挑戰的友好輕徒步路線。

後半段路程需小心謹慎，偶有斷枝掉落

不過後半段返程路就需多加注意了，因經歷過特大台風「樺加沙」，山上許多樹木都被吹斷倒伏在路上，對正常行進產生了些許影響，但無需擔心，碰到這種情況只需稍微低伏或跨過即可。

小編還發現部分路段台階陡然變窄，容易踩空，建議帶上登山杖一併出行。

找一天晴朗，上山打卡小眾山海秘境

地鐵站出發，1km海濱棧道步行至悦海圖書館

來登山，推薦從大梅沙站A口走出，剛走出地鐵，海風裹挾着鹹濕的冷空氣撲面而來，讓人頓時神清氣爽起來，隨之右轉步入鹽梅路一路前行，大梅沙海濱棧道的入口就在眼前。

+ 5

1.2km海濱棧道，全程吹風看海

這段全場1.2KM的白色棧道，是深圳最為經典的濱海徒步棧道之一，一度被稱為「鑲嵌在海岸線上的白色飄帶」。

依山傍海，飛翔的海鳥、洶湧的浪花，眼前一派治癒的場景瞬間療愈了人們焦慮不安的情緒。一路順着棧道前行看海，這裏的海灘堪比墾丁的海，蔚藍深邃，抬眼望去看不到盡頭，無論晴朗還是陰鬱，這裏都有不一樣的美。

仔細留意，登山道入口就在悦海圖書館對面

跟着導航，沿着鹽田海濱棧道，步行30分鐘就能抵達悦海圖書館，這裏是圖書館，也是驛站，可供遊客在此處暫時歇腳，但務必要保持安靜哦。

悦海圖書館依海而建，四周被鬱鬱葱葱的綠植圍繞，隔着棧道與港口遙遙相望，放眼望去滿眼都是碧海藍天，在圖書館裏坐一坐看看書，聽着海浪的翻滾，享受這一刻珍貴的靜謐。

+ 1

過了馬路對面就是此次登山的起點「正角咀驛站入口」，順着台階一路往上，認準風聲驛方向，位置就不會錯。

沿途路標指引細緻準確，每個岔路口都能得到方向指引，不用擔心會迷路，整體難度不高，走起來只顧着欣賞兩邊的海景，很是有趣，一路上走走拍拍，耗費了一段時間。

山海城全景+歷史古蹟，一路上都是風景

4處觀景平台，360°山海全景環繞，看盡深圳AB面

我們選擇的這條路線，賞景與休憩並重，沿途設有4處觀景平台，每一處的景緻都不甚相同，其中第1處半山腰觀景台與山頂橘色涼亭的景緻最為突出。

+ 2

走到⅓處，就能遇到第1處觀景台，平台由原木搭建，周圍被茂密的灌木叢環繞，既可以在這俯瞰大梅沙沙灘的月牙形海岸線，又能遠眺鹽田港集裝箱獨特的幾何式排列，畫面效果震撼。

行進路線中段，穿越風聲驛之後到達第2處開闊平台，平台以碎石鋪就，周圍無遮擋，能清晰聽見海風穿過耳邊，視線遠眺，可見大梅沙灣的海浪拍打與香港東平洲的隱約輪廓，是徒步中最為治癒的休憩點。

山、海、城，三重風光盡在眼前

過了風聲驛，從柵欄缺口處再往上行進5-10分鐘，就到達了菠蘿山山頂，這座不規則鋼製涼亭是菠蘿山的「視覺心臟」。

遠處，湛藍的大海與天空融為一體，海浪輕輕拍打着岸邊的礁石，泛起層層白色的浪花。而山腳下，繁華的城景盡收眼底。

向北梧桐山與梅沙尖的群峰波巒起伏，向東眺望大梅沙沙灘與鹽田港的工業美學交織碰撞，西邊還能領略鹽田城市樓宇的都市城景，幸運的話日落時分還能一睹落日成金。

半山偶遇明代烽火台，感受歷史的堆積

半山腰藏有一處明代軍事防禦遺址——鹽田煙墩，覆鬥形方台由巨石堆砌而成，是古代傳遞敵情的烽火網絡的重要節點之一。

鹽田煙墩始建於明朝，是目前深圳發現的煙墩遺址中保存較為完好的一座，要是徒步路過這裏，還需好好愛護它。

四處綠意，一座天然的綠色氧吧

全程90%路段被茂密的植被覆蓋，陽光透過樹冠灑下斑駁光影，抬眼皆是山林景緻，微冷的海風拂來，一呼一吸之間感受到清涼愜意。

最驚喜的是，在徒步過程中，一路偶遇了許多特別的植物，有攀附在灌木中的藤類，有色彩豔麗卻飽含危險的漿果，一路上忙着記錄打卡，倒也不覺得枯燥。

鹽田區菠蘿山（正角咀驛站入口）

導航至：鹽田區大梅沙驛站東側「悦海圖書館」

交通：地鐵8號線至大梅沙站A口，出站後沿海濱棧道至「悦海圖書館」



温馨提示：

1. 建議選擇晴天無雨天氣出行

2. 山頂觀景台有補給，價格較貴

3. 部分路段陡峭危險，小心慢行

4. 偶有斷枝、蛇蟲鼠蟻出沒，注意防範

5. 山頂橘亭年久失修，切勿攀爬



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】