英國前重量級拳王Anthony Joshua尼日利亞遇奪命車禍　兩戰友死亡

英國前世界重量級拳王Anthony Joshua，剛與Jake Paul在今個月19日打完一場話題戰，時隔僅10日在尼日利亞遇上一宗奪命交通意外，Joshua本人只受輕傷，但他兩位最親密戰友卻失去生命。



英國前重量級拳王Anthony Joshua在尼日利亞遇上奪命車禍，他本人受輕傷。（路透社）

Anthony Joshua尼日利亞遇奪命車禍 兩戰友死亡

36歲的Anthony Joshua 12月29日（周一）在尼日利亞乘坐的私家車，在拉高斯—伊巴丹高速公路（Lagos-Ibadan Expressway）遇上交通意外，他在事故中只受輕傷，但同車上的兩名親密戰友Sina Ghami及Latif Ayodele均告死亡。當地警方正調查意外成因。

拳擊推廣公司Matchroom Boxing英國時間周一（29日）發聲明確認：「兩位好朋友及團隊成員 Sina Ghami及Latif Ayodele悲情離世」，同時指出Joshua送院檢查及治理，情況穩定並會持續留院觀察。

當地警方指意外涉超速及爬頭

尼日利亞總統提努布（Bola Tinubu）對Joshua及遇難者家屬表達慰問，形容今次是「悲劇意外」。

尼日利亞當局初步調查指出，Anthony Joshua的座駕在爬頭時失控，繼而撞向停泊在路邊的一輛貨車，事發時涉事車輛有可能超速，「尼日利亞高速公路的奪命意外，初步成因是超速及爬頭失誤導致。」當地官員並未公布誰是駕駛車，在後座被救出的Anthony Joshua肯定為乘客。

車禍中死亡的Sina Ghami及Latif Ayodele均為Anthony Joshua（中）的團隊核心成員。（Instagram）

兩死者為Anthony Joshua「成功拳擊生涯的重要部分」

Sina Ghami及Latif Ayodele均為Anthony Joshua團隊核心成員，Ghami為他的全職運動康復教練，與Joshua共事超過10年，長年好友Latif Ayodele則為他的私人健身教練，車禍發生前數小時，他才在Instagram限時動態上載與Ayodele打乒乓球的照片。

英國廣播公司（BBC）引述拳擊專家Steve Bunce形容，Ghami和Ayodele是Anthony Joshua「其中兩位最親密好友」，「他們很早已陪伴着他征戰……二人常常跟他在一起，他叫他們做『他的男孩』，他們的關係遠超於此，是他的朋友。即使他們的工作嚴謹，是他的私人教練、營養師，但他們很密切，他熱愛那緊密的團隊。Ghami和Ayodele是Anthony Joshua成功生涯的重要部分。」

Anthony Joshua 2012年奧運超重量級別摘下男子拳擊金牌。（Getty Images）

Anthony Joshua 2012年奧運奪金 兩度榮登重量級世界拳王

Anthony Joshua在英國出生，父母皆為英籍尼日利亞人，二人在他12歲時離異， Joshua亦由尼日利亞的寄宿學校，回到英國繼續學業。

2012倫敦奧運，當時23歲的Anthony Joshua甫出道不久即在超重量級（91公斤或以上）摘下男子拳擊金牌。2013年加盟Matchroom Boxing旗下轉戰職業賽，2017至19年及2019至2021年期間，兩度成為重量級世界冠軍。

Anthony Joshua早前才在話題戰挫Jake Paul。（路透社）

兩負Usyk後漸走下坡 剛在話題戰挫Jake Paul

然而他在2021及2022年先後兩負烏克蘭拳王Oleksandr Usyk，2024年再不敵英國另一拳手Daniel Dubois，事業開始走上下坡。

今年12月19日，他接受YouTuber出身的美國拳手Jake Paul挑戰，在美國邁阿密參加一場話題拳賽，Anthony Joshua不理對手認真作賽，在戰情一面倒的比賽第六回合擊倒Jake Paul獲勝，不料一星期後便在尼日利亞遇上重車禍。

原擬2026年終首戰Tyson Fury 未知會否受影響

Anthony Joshua尚未為事件表態，Jake Paul周一在社交媒體X發文稱，「為失去的性命、AJ（Anthony Joshua）及所有受今次不幸意外影響的人祈禱。」

與Jake Paul一戰後，Joshua原定2026年終與英國另一前重量級拳王Tyson Fury對戰，暫時未知今次意外會否影響原定安排。