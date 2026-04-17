國際足協會長願當溝通橋樑　訪訓練基地　對伊朗戰世界盃信心十足

伊朗局勢持續未明，體育部長表明與美國戰爭期間不會參與2026世界盃，美國總統特朗普亦曾對伊朗球員的「生命和安全」感憂慮，不過國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）仍對伊朗參加美國有份主辦的世界盃決賽周信心十足。



國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）仍對伊朗參加美國有份主辦的世界盃決賽周信心十足。（路透社）

國際足協會長願當與伊朗溝通橋樑

恩芬天奴日前接受CNBC訪問時稱，「我們當然希望屆時將會處於一個和平的狀況，那肯定會有幫助」，他揚言：「伊朗當然要來，他們代表他們的人民，他們已經晉級，球員亦想參賽。」

他表示，近期到訪土耳其安塔利亞（Antalya），到伊朗男足國家隊的訓練基地探訪，並轉達伊朗隊渴望參與世界盃的意願，「他們應該出戰，體育應該排除在政治以外。好吧，我們不是活在月球，我們都是身處地球，但假如無人相信重建關係，與他們保持接觸和同在，那麼我們便去做吧。」

國際足協會長恩芬天奴近期到訪土耳其安塔利亞（Antalya），到伊朗男足國家隊的訓練基地探訪。（路透社）

伊朗曾要求改到墨西哥踢分組賽遭拒 全數比賽在美國上演

伊朗早已從世界盃亞洲區外圍賽晉級決賽周，他們被列入G組，與比利時、埃及、新西蘭同組，3場分組賽全數在美國境內進行，分別在洛杉磯及西雅圖上演。早前伊朗足總主席泰治曾宣稱「不太可能」參加今年的世界盃。

根據賽程，伊朗首場分組賽會在香港時間6月16日上午9時對新西蘭，6月22日凌晨3時對比利時，這兩場比賽地點都是在洛杉磯，6月27日上午11對埃及則在西雅圖上演。假如伊朗順利晉級，球隊餘下的比賽亦會繼續在美國舉行。伊朗曾向國際足協要求將他們的比賽改到另一主辦國墨西哥舉行，但已被拒絕。

隨伊朗局勢變化，為2026世界盃決賽周添上變數。（Getty Images）

由美國、加拿大及墨西哥共同主辦的2026世界盃決賽周，不單因伊朗戰爭而令安全問題備受關注，亦因票價高昂而受盡批評。恩芬天奴的回應是，全球對門票有「史無前例的高需求」，指出門票需求高達5億張。他承認，「保安明顯是最重要的，當然總是會聽到和看到那裏有禁令和各種事情，但事實是，我們收到來自211個國家的門票要求，每個人也會來，每個人也想來。」

而在他眼中，世界盃怎樣才算成功？恩芬天奴以兩個層面回應：「在保安角度，沒有任何意外事件便是成功的世界盃；在足球角度，就是有偉大的比賽，為人們帶來刺激。」

伊朗身處2026世界盃G組。（FIFA官網）

伊朗或成近代首支棄戰世界盃球隊

雖然過去50年沒有已晉身決賽周的球隊棄戰世界盃，但在二戰前的年代，不時有球隊以交通路途遙遠或旅費昂貴為由退賽，而1950年由巴西主辦的世界盃，更出現多隊退賽，當中法國及印度均在抽籤後才宣布棄戰。

1966年英格蘭世界盃，受到一眾非洲球隊杯葛賽事，未有參加外圍賽。由於FIFA在當屆安排非洲球隊與一眾亞洲及大洋洲屬會爭奪一個名額，15隊有份參賽的非洲隊球認為不受尊重而拒絕參與，那一屆共有16支球隊出戰決賽周。