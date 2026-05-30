沙田行山｜登牛皮沙脊上多石脊探機槍堡　逆走麥徑四五段落西貢

今日主要行麥徑四段去西貢。逆走麥徑四段從基維爾營到茅坪坳難度不大，沿途沒有高山陡坡，所以選在沙田牛皮沙起步，上多石脊，讓山友們行一段斜坡，免得運動量不足。（出發時間：2025年12月14日）



今早在第一城站C出口集合。八點四十五分起步，轉右入牛皮沙街，經過牛皮沙街遊樂場。沙田九約十年一度的太平清醮就在該處舉行，場外有幾個大花牌，場內有可容納一千八百位觀眾的大戲棚。

按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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沿牛皮沙街走到沙田圍路，橫過沙田圍路繼續往上走，到彎角處，右邊有三條路。選中間的斜路往上走，在接近屋苑的轉角處跨過左邊石壆，接走山徑上牛皮沙脊，前行幾步即見有路標、路胚。

這條路有兩個景點：大石堆和已毁的機槍堡。大石堆在山下也清晰可見，有繩、有腳位，爬上去時感覺較幾年前容易。

再上幾步便到已毁的編號205機槍堡，轉身上多石脊，上250米高的多石頂。👇👇👇

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過了多石頂，前面轉右接上另一條脊，編號206機槍堡在前面山脊。植被越來越密，機槍堡已被植物遮蔽。

走完多石脊，前面有山墳的山頭是崗背頂。

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上崗背頂的路口已長滿雜草。不過習慣是走橫山徑，很少上頂。對面是水泉澳、饅頭墩。

原來這條路是「割草坳古道」的一段。割草坳就是觀坪路口的山坳。沿穿過墳場那段「割草坳古道」走到觀坪路。原來計劃是轉左經觀音山村去麥徑五段，不過山友建議走捷徑，路口對面就是捷徑入口。

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這條山徑經過編號203機槍堡所在的山頭。這個山頭高425米，只知舊地圖標示為「Dome Hill」。這條路通往麥徑五段，不用經觀音山村走上走落。幾年前走過兩次，已沒有什麼印象。

路徑很清晰，有路標。機槍堡在山頂，但這條路不會經過該處。樹林茂密，完全不察覺有戰壕、防彈牆碎塊之類遺跡。既然錯過了，也不想刻意回頭去找尋。

離開425米山頭，下走一段路，不久到大老山古道與麥徑五段交滙處。轉左走幾步到麥徑五段，逆走麥徑五段，經過「觀音坐蓮」穴，那是大老山北脊入口。

到茂草岩村車路，轉右去麥徑四段終點。以為經茂草岩村去麥徑四段較近，看地圖，原來跟官方路線才是。不過茂草岩村多狗，就算人多勢眾也不想去。

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轉右走一段斜路到麥徑四段。過石芽背路口，上「萬里長城」。這個方向走萬里長城是上行，全程感覺最辛苦竟然是這一段路。

到打瀉油坳（水牛坳），經過無數次也沒留意路邊這棵山桔。十二月山桔應該結果了，不過要在這棵樹找到一粒果實就想都不用想。

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過了水牛坳便是下行路，很輕鬆了。半小時後走到茅坪坳，隨即轉右落大水井古道，山友們都不喜歡落北港。想起來，落北港這條路已差不多廿年沒走過。

大水井古道平緩易行，較馬鞍山郊遊徑好走。不用半小時便到馬鞍山郊遊徑，轉右落黃竹山新村，再落躉場出西貢墟，一點鐘前完成這十三公里路程。

【本文獲「山水小組」授權轉載。】