奧蘇利雲評美斯成就其實唔難　自詡桌球界費達拿　拿度躺着也中槍

桌球界「金句製造機」奧蘇利雲又有偉論，他跨界別評論阿根廷足球巨星美斯，認為對方比賽時有隊友掩護，只需專注做擅長的事，成就難跟個人運動的球員相比。

火箭又自誇如網球界的費達拿，打法像是一名藝術家，令另一球手拿度躺着也中槍。



世界桌球錦標賽正賽下周六（16日）展開，過去已6度奪冠的奧蘇利雲如能再度捧盃，即能追平「桌球皇帝」亨特利7次稱霸的紀錄。

「火箭」向來打法極具娛樂性，即使在重要時刻仍願意冒險出杆，深受球迷歡迎。他在世錦賽前受訪，自稱其獨特風格雖然能夠在高水平賽事中取得成功，但難度很高，甚至很容易因此錯失冠軍。

奧蘇自言有藝術家性格，憑其獨有打法要稱霸世界其實好難。（Getty Images）

「以個人運動來說，像我這樣的作風是很難生存的。韋德（Jimmy White）也是這種風格，結果他失去了很多次世錦賽冠軍。而我一直這樣打，卻贏了6次，並不容易。」「白旋風」韋德以華麗、節奏快的球風聞名，但生涯6次殺入世錦賽決賽都無功而回。

奧蘇又突然把阿根廷球星美斯拉落水，意思是對方雖然踢法同樣華麗，但始終是參與團隊運動，即使成就再高，也來得比自己容易。「就像美斯踢足球，我認為他只需要做擅長的事，其他隊友會掩護他，他根本不需要跑或追波。」

奧蘇指美斯參與團隊運動，足球比賽時有隊友幫手，成就來得容易。（Getty Images）

火箭再將自己比作網球界的費達拿，指出拿度（21次）雖然比費達拿（20次）贏得更多大滿貫，但仍有很多人認為費達拿才是史上最佳球手，重點在於兩人贏波的過程及打法，「用費達拿的打法去贏冠軍，較拿度的更難。拿度跟祖高域一樣，會擊潰你，他們就像是機器一樣，但費達拿更像一個藝術家。」

奧蘇把費達拿跟拿度相比，認為費達拿才是史上最佳球手。（Getty Images）

說回賽事，奧蘇認為現時自己背負各種歷史、標籤與成就，勝利來得更困難，「很多球手遇上我，都當做打決賽一樣，我很難『靜靜地贏』。不過我仍會好好面對現實，這就是我要克服的東西。」