張家朗當選傑青　男劍手歷來首人　盼以人生信念鼓勵香港人

「十大傑出青年選舉」結果今日（5日）揭曉，東京奧運男子花劍金牌得主張家朗成為得獎者之一，他致辭時表示會繼續努力為港爭光。連同張家朗在內，現役香港運動員已連續7屆當選傑青，他亦是何嘉麗、余翠怡和江旻憓後，第4位得獎的劍手。



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奧運金牌得主張家朗成為「傑青」。（ 夏家朗攝）

25歲的張家朗，自去年夏天起贏了一面奧運金牌、一個世錦賽季軍、一個世界盃冠軍、一個亞洲冠軍，並曾登上世界排名第一寶座。

張家朗在台上發言。（夏家朗攝）

他在致詞時坦言，在練習和比賽的鬥心強，若達不到定下的目標，會容易心情煩躁。「朋友說這是一種固執的性格，不過，我看自己，是對劍擊的一份堅持。」

張家朗在「十大傑出青年選舉」頒獎禮上，分享他的得獎感受。（葉詩敏攝）

重溫「香港劍神」張家朗的成長故事：

少年劍神張家朗：請忘記我是亞洲冠軍｜成長之第一回（2016）

張家朗在沉靜的空間自省 那是人大了的勇氣｜成長之第二回（2018）

張家朗的後奧運自白 這一年，是徹底地懷疑人生｜成長之第三回（2021）

關於勝利哲學 張家朗的佛系 是一種潤物無聲的境界｜成長之第四回（2022）

成就香港劍神的，正是別人眼中其不肯認輸的「固執」，「找到正確的方向而固執，那就是信念和堅持。」張家朗不諱言不認輸性格伴隨的就是壓力，惟他在奧運前的低潮期已領會處之泰然的心態，「比賽怎會長勝不敗，嘗過不少敗績後慢慢的成長，學會舒緩壓力， 接受失敗，檢討原因，捲土重來。」

張家朗8月首奪星中之星 展開大學生涯：緊張過打劍｜傑出運動員2021

在8月31日舉行的傑出運動員頒獎禮，張家朗大熱奪得男子星中之星。（資料圖片/李澤彤攝）

繼奧運金牌、世界第一後，張家朗榮膺香港傑青名銜，他衷心感謝家人、教練和朋友的支持，並寄語期望香港運動員都堅持理想，一步步向目標邁進。「我會努力繼續為港爭光，再就我的經歷分享給大眾，鼓勵下一代。 」

之前相約張家朗到上環接受專訪，不知他多久沒「遊覽」香港？（資料圖片/李澤彤攝）

香港運動員於傑青選舉屢獲殊榮，過去7屆選舉中，胡兆康、郭灝霆、耿曉靈、李慧詩、陳浩源、歐鎧淳和江旻憓先後得獎；張家朗是首位男劍手獲此殊榮，劍擊的余翠怡及何嘉麗則分別於2007及2008年當選。