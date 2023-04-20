香港運動及健康博覽｜林芊妤現場開瑜珈班　了解日期地點門票價錢

香港運動及健康博覽將於今年5月13至14日於亞洲國際博覽館舉行，設有六大主題舞台，提供多達40個健身、瑜伽、動感單車及多元化舞蹈課堂。購買100元的特選門票便能全日任上大部分課堂，若果希望參與星級導師林芊妤（Coffee）的瑜伽班或曾淑雅（Jumbo）的普拉提班，則需購買250元的VIP尊貴門票。



林芊妤（Coffee）將會在香港運動及健康博覽教瑜伽。（由公關提供）

香港運動及健康博覽資料

日期：2023年5月13日至14日（星期六至日）

開放時間：上午9時至下午7時

地點：亞洲國際博覽館Hall 5,7 & 9

在香港運動及健康博覽，將提供健身、瑜伽等即場運動課堂。（由公關提供）

香港運動及健康博覽票價

標準門票：30元

香港運動及健康博覽一日標準門票；觀賞 HYROX 賽事一日；12 歲以下兒童、65歲或以上長者、殘疾人士均可免費享有標準入場資格

特選門票：100元

香港運動及健康博覽一日標準門票；觀賞HYROX賽事一日；所有舞台一日入場通行證（VIP課堂除外）

博覽中設有體能專區。（由公關提供）

5月13日VIP尊貴門票：250元

香港運動及健康博覽入場一日標準門票；觀賞 HYROX 賽事一日；參加 Coffee Lam瑜伽班；所有舞台一日優先入場通行證

5月14日VIP尊貴門票：250元

香港運動及健康博覽入場一日標準門票；觀賞 HYROX 賽事一日；參加Jumbo Tsang普拉提班；所有舞台一日優先入場通行證

在Dance Stage會提供街舞班。（由公關提供）

香港運動及健康博覽六大舞台簡介

主舞台：提供一系列瑜伽、普拉提及健身課程，星級導師更會現身即席示範並提供小貼士，包括林芊妤（Coffee）、曾淑雅（Jumbo Tsang）及Simon Yuen等。多元化課堂包括陰陽瑜珈、HIIT及普拉提拳擊等，適合初學和進階人士參與。

Spin Stage 動感單車區：動感單車結合強勁節拍、燈光效果及高強度心肺功能訓練，讓大家在音樂律動中鍛煉身體，以玩樂方式高效燃燒脂肪。

Dance Stage 舞動全球：大會首次特別打造了舞蹈區，除了基本健美舞外，博覽會更帶來來自不同國家的舞蹈，包括寶萊塢、非洲舞等。香港街舞發展聯盟（Street Dance Society）更攜手呈獻一系列街舞班，包括霹靂舞、甩手舞、嘻哈等。

體能專區：專為健身愛好者而設，大會集合眾多健身品牌，如 AQ Strong、Waterfall、Joint Dynamics，讓大家與來自香港最優秀的教練對話和交流。

運動及健康博覽：匯聚100多個與運動健康相關品牌，其中包括業界先驅 Fluid X、Polar 、BOC Life，還有注入本地研發健康營養品牌，例如卓營方。