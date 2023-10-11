世盃外︱港足挾亞運氣勢鬥不丹：奮鬥到最後　兩大中鋒同時候命

挾亞運歷史性殺入四強的氣勢，香港足球代表隊周四（12日）將主場出戰世界盃外圍賽首圈，展開與不丹的兩回合賽事。主教練安達臣希望球員延續當時精神及氣勢，為港隊晉級下一圈打好基礎。



港隊上周六（7日）才剛戰畢杭州亞運銅牌戰，部份成員如孫銘謙、胡晉銘、安永佳、李毅凱、謝家榮及潘沛軒，於周日返港後，翌日已匯合大港腳、備戰今仗。

安永佳完成中甲比賽後已歸隊。（袁志浩攝）

主教練安達臣表示，已向大軍表明，希望球員能延續在杭州時的精神及踢法，「為港隊球衣奮鬥至最後一刻，由現在直至未來，我們都會這樣做。」中堅勞烈斯補充，自己為亞運隊的成績感到驕傲，「他們為所有人帶來了驚喜，維持這份信心，港隊會繼續前進。」

這位效力中超大連人的守將，直言今仗以零失球因目標；安達臣就坦言，對麾下有相當大的期望，「這兩回合賽事十分重要，我再次呼籲球迷入場，支持我們晉級下一圈。」

兩名港足中鋒米高跟安永佳首度同時候命。（袁志浩攝）

隨着安永佳完成中甲賽事後於今天歸隊，意味他跟米高將首次同時為港隊候命，安達臣樂見有更多有質素的球員讓自己挑選，而明天派遣誰人上陣，似乎露了端倪，「安永佳昨天踢了90分鐘，他仍未完全恢復好，但他總是會幫助到球隊。他會擔正或是在比賽較後時段上陣，你們明天便會知道。」

安達臣明天會在兩位中鋒中作出抉擇。（袁志浩攝）

雖然艾華頓今日練習時僅於場邊拉筋，但安達臣大派「定心丸」，表示這位翼鋒上周六經歷硬仗，安全起見讓他稍為放鬆，「他昨天練習付出了100%，（比起今天是否練習）更重要是他明天可以披甲。」

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艾華頓今天在場邊拉筋，在開放予傳媒拍攝的時段沒有投入訓練。（袁志浩攝）

另一邊廂，不丹國家隊來港前於泰國集訓數天，教練比馬多治表示，港隊世界排名比不丹高36位，不會充滿信心地面對今仗，認為比賽絕不易踢。雙方對上兩次交手，為2015年世界盃外圍賽，當時港隊主場贏7：0，但作客僅憑陳肇麒89分鐘入波絕殺，贏得驚險。

比馬多治認為，該仗證明球隊「有機會」；而2015年有份鬥港足的隊長基治辛就謂，不丹今次擁有更年輕及有活力的團隊，加上有上次作客經驗，都有助球隊準備今場比賽。

不丹主教練比馬多治。（袁志浩攝）

世界盃外圍賽首圈港足賽程：



香港 Vs 不丹

日期：10月12日

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：200元（正價票）、50元（特惠票）



不丹 Vs 香港

日期：10月17日

香港時間：08：00pm

地點：不丹國家體育場（Changlimithang National Stadium）

