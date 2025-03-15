上然開賣　ERROR華Dee為屋企大手買2伙　笑言「住上弦好過下弦」

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然今日（15日）首輪發售228伙。項目截收7,418票，超額認購逾31倍。



萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然今日（15日）首輪發售228伙。項目截收7,418票，超額認購逾31倍。市場消息透露，男子組合ERROR成員何啟華（華Dee），於今日早上A組時段入市，即屬1「家」1付款計劃內的買家。據了解，華Dee買入上然兩個單位，一伙為三房單位，另一位為開放式戶，估計涉及近千萬元。

華Dee接受現場傳媒訪問，他表示，今次入市主要是為家人買樓，「為屋企人而做，呢個好緊要」。問及樓市持續下挫，為何依然入市，他表示「呢啲咪逆市奇葩」，又指自己是普通市民唔識樓市。

至於為何選擇買入大埔新盤上然，他打趣表示「住上弦好過住下弦」，更指大埔係我由細到大的地方。

問及樓盤定價方面，他就未有回應，僅表示「價錢就......畀心機囉，年輕人有希望的，我自己都年輕，我都畀心機努力緊」。

首輪銷售228伙 100伙折實價低於四球

首輪銷售安排將以抽籤形式發售228伙，涉及28伙開放式、67伙一房、93伙兩房、24伙三房、9伙四房及7伙特色戶（不包括開放式特色戶），實用面積介乎214至873平方呎，價單定價由283.3萬至1,358萬元，折實售價由238萬至1,140.8萬元，折實呎價介乎9,185至14,392元。

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然。

用1「家」1付款計劃 終極折扣開放式戶最平88萬

入場單位為第2座2樓B7室，屬開放式戶，實用面積248平方呎，折實售價238萬元，折實呎價9,597元，屬首張價單入場單位。購買四房單位的買家，可採用1「家」1付款計劃，加購開放式單位並可享特別折扣，扣除折扣後開放式戶的售價僅為88萬元。

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然。

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然。

100伙折實價低於四球

首輪發售的單位當中，100個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。28伙開放式可以選用1「家」1付款計劃。銷售當日，分為A、B兩組，A組為大手組別，B組散客組別。

第一期提供403伙

項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、一房涉佔131伙、兩房涉佔161伙、三房涉佔43伙、四房涉佔14伙，另設29伙平台及頂層天台特色戶。

2020年7月斥37億奪地、每呎樓面地價4,738元

翻查資料，萬科於2020年7月夥拍青建國際（1240）合組財團，以逾37.05億元投得地皮，以可建樓面面積78.19萬方呎計，每方呎樓面地價4,738元。