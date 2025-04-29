沙田綠怡雅苑一房低見345萬沽　原來一個原因導致創近年新低

房協新居屋錄得二手低價成交。入伙約5年的沙田綠怡雅苑，屋苑一伙一房單位最新以345萬元未補地價沽出，呎價9,175元，造價創屋苑近年新低。原業主於2016年一手買入單位，帳面獲利67萬元離場，單位升值24%。



萬方地產葉搏麟表示，該單位為綠怡雅苑2座中層B室，實用面積376平方呎，一房間隔連露台， 坐向西北，望開揚山景。原業主最初叫價388萬元未補地價放售，放盤6個月後獲新買家洽詢。據悉，新買家為公務員綠表客，經議價以345萬元承接，折合呎價9,175元。

造價創近年新低、仍符合市價

代理指，雖然是次單位成交價創屋苑近年新低，但皆因單位面積較細，接近屋苑積最小戶型，所以造價也較其他單位低，若按呎價計算仍然符合市價。對上一宗同類單位成交則要追隨至2023年，當時一伙一房單位以465萬元已補地價沽出，呎價12,400元。

原業主於2016年以278萬元一手購入單位，持貨9年帳面獲利67萬元，單位期内升值24%。

資料顯示，沙田綠怡雅苑共有3座，提供1,020個單位，設有1至3房間隔，實用面積為375至742平方呎。