為減肥戒吃碳水化合物反影響壽命？一文睇清各年齡推薦攝入量

人是鐵，飯是鋼，一頓不吃餓得慌，主食可以說每天都少不了。但是有些朋友為了減肥、控血糖，選擇不吃主食。這樣真的好嗎？



主食吃太多、吃太少都會影響壽命

一篇發表在《柳葉刀．公共衛生》上的研究揭示了主食（碳水化合物）的攝入與死亡風險呈U型關係：

1. 當攝入主食（碳水）提供能量佔比在50%-55%的時候，死亡風險最低；

2. 當攝入主食（碳水）提供能量佔比＜40%，以及＞70%的時候，死亡風險都會增加。

總的來說，碳水不能多吃也不能不吃，講究適量。



此外，對於不同年齡的人來說，主食攝入量的需求也有不同。50歲以後，適當多吃碳水能降低死亡率。

碳水不能多吃也不能不吃，講究適量。（示意圖/pexels@Polina Tankilevitch）

有研究指出攝入碳水、脂肪、蛋白質這三大營養物質的比例與死亡率的關係：

（一）20歲以下，蛋白質供能佔比16%，碳水化合物和脂肪供能各約佔42%，死亡率最低；

（二）20歲以後，逐漸增加碳水，逐漸減少脂肪供能比，蛋白質變化不大，死亡率平穩；

（三）晚年時（男性約60歲，女性約70歲），蛋白質供能降至11%，脂肪供能比降至22%，而碳水化合物佔比增加至67%，這時死亡率最低。



可以看出，50歲以後，應該適當增加碳水的量，穀薯類可以達到每天250~400g左右。

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健康吃米飯 做好這幾點

選長粒米 GI更低

雖然現在的大米都是精白米，但有秈米、粳米之分，兩者略有不同。秈米屬於長粒米，多產南方，其中的直鏈澱粉含量較多，口感偏硬，粘性小，升糖指數是50左右。粳米屬於圓粒米，多產北方，其中的支鏈澱粉含量較多，口感軟又粘，升糖指數達到83左右。

這兩者之中，長粒米更適合減肥、高血糖人群。因為支鏈澱粉的結構鬆散，更容易與澱粉酶作用，同時，葡萄糖分子釋放的速度也很快，血糖升得較高。

長粒米更適合減肥、高血糖人群。（mitsubishielectric.co.jp）

煮米飯時的小技巧

1. 忌長時間浸泡大米

大米如果浸泡過久，表面的無機鹽和可溶性維他命會溶於水中，造成一定程度的營養損失。更重要的是，大米浸泡太久，米飯中碳水化合物的水解率會增加，加速糊化，進食後可能會導致血糖上升過快，對需要控制血糖的人不太友好。

建議：淘完米馬上下鍋煮。如果想浸泡米增加口感，提前泡10分鐘就可以，最好用浸泡大米的水來蒸煮米飯。



2. 縮短蒸煮時間

蒸煮的時間越長，米飯中B族維他命流失越多，且糊化程度越高、消化速度越快，升血糖速度越快。

建議：用高壓鍋煮飯，能縮短煮飯時間，減少維他命的流失，同時，由於鍋體完全密閉，能避免接觸過多氧氣，又減少了因氧化造成的損失。



3. 注意米水比例

米飯稍微乾一點、硬一點，更有利於穩定血糖，不過加水太少可能會煮不熟。相關實驗發現，當米水的比例達到1:2時，可以正好熟並煮出「整粒大米」。

4. 加點橄欖油

中國農業大學食物營養研究室的一項實驗表明，按米飯重量的1%加入食用油後，米飯的消化速度減慢，上升血糖的速度減慢，有利於糖尿病人控制餐後血糖。特別是橄欖油，效果最好。

一方面橄欖油中富含優質的Ω脂肪酸，能增強胰島素的敏感性；另一方面，橄欖油中的油酸能幫助減慢食物在胃中的消化速度。

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米中加點料

1. 雜糧

「粗細搭配」這是我們平時聽得比較多的吃法守則。相對於精製大白米麵，粗糧中保留了更多的營養物質，尤其是B族維他命，如按照1份大米+1份粗糧的比例蒸飯，維他命B1攝取量能提高2～3倍。同時雜糧保留的穀皮、糊粉層能幫助延緩消化吸收：

小米中含有色氨酸能助眠，平時睡不好的可以加它；

黑米中富含花青素，想美容養顏的可以加它；

燕麥富含β-葡聚糖，能促進人體代謝壞膽固醇，很適合三高和有心血管疾病的人。



2. 豆類

雜豆類含有的蛋白質比大米高出2-3倍，而蛋白質在胃腸中消化速度比碳水化合物慢得多，可以更長時間地佔據胃腸空間，從而增強飽腹感；另外其還富含穀物中所缺少的賴氨酸，很適合跟大米進行組合搭配，達成營養互補：

想要養胃、消水腫的可以加紅豆；

想消暑清熱可以加綠豆；

想要補腎、增力壯骨的可以加黑豆。



3. 菌菇

菌菇被列入「人類最佳飲食結構」，除了做菜，還能和米飯一起煮。一方面，菌類中脂肪少、蛋白質含量高，且氨基酸比例齊全，可以彌補米飯中賴氨酸的缺乏；

另一方面，菌菇中含有很多不容錯過的營養——如真菌多糖，能通過多條途徑調節人體免疫系統，增強免疫力；麥角硫因，一種強抗氧化劑，其抗氧化效果能達到維他命E的幾千倍，幫助保持大腦活力。

多用筷子吃飯

新加坡臨牀營養學研究中心對11名可靈活運用筷子、勺子的民眾展開的一項調查發現，用筷子吃飯有助於降低人體的升糖指數。

因為用筷子吃飯拉長了用餐時間——150g米飯，用筷子吃共用耗時683秒；而用勺子，花了418秒，花較長的時間用餐也有助於降低升糖指數。

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