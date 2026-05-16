深圳西鄉北帝古廟爆紅　年輕人排隊2小時解籤　成平替版心理諮詢

誰能想到，在萬物靠營銷的深圳，連寺廟解籤也上了營銷榜？在社交平台上，深圳年輕人把西鄉北帝古廟奉為神壇，把解籤師傅奉為神探，熱衷於去上香、求籤、排隊、解籤，試圖獲得人生指引和解惑答疑。



有人排隊2小時，只為詢問什麼時候能找到理想的工作？有人為男友花了數十萬被無情拋棄，只問如何挽回感情？也有人問什麼時候可以開始創業？什麼時候中彩票？

深圳西鄉北帝古廟的廟會。（微博@寶安日報）

祭祀活動常常人山人海 被捧上神壇的深圳西鄉北帝古廟：

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求愛求財，求神問佛，是封建迷信，還是當下高壓環境下的一種心理安慰和心理諮詢？不要急於下定論，年輕人自有定奪。

負責免費解籤的師傅表示，這兩年來，年輕人的佔比非常高，一到周末，年輕人更是成為上香求籤的主流群體，每天幾百號人排隊，他忙得飯都沒時間吃上。

上香求籤，年輕人爭開「人生盲盒」答案

11月的一個工作日，洪珊珊心事重重地踏入了西鄉北帝古廟，儘管此前，她從未踏足過任何寺廟和教堂。她自認為是一個不折不扣的唯物主義者，但今年來，工作不順、感情不順，各種事與願違，讓她的心氣卻找不到一個出口。

直到機緣巧合下，朋友讓她來西鄉北帝古廟看看，此前朋友求了工作很靈驗，於是逢人便推薦。洪珊珊心想，那就看看吧。朋友看着她那無所謂的心態，反覆強調：要誠心，才會被看見。

於是，她模仿着其他年輕的香客，在門口的請香處，花6元（人民幣，下同）買了一包香。隨後，她拿着香，在古廟裏繞了一圈，大致看清楚了‍神明、香爐的位置，還發現了後門掛上了兩個「解籤」的招牌，分別有兩位叔叔在免費解籤。

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她跟着請香處的阿姨，從裏到外，分別給不同的神明上香，把香分別供奉在了7個不同的香爐裏，每一次跪拜都說清了心中所求。結束之後，她來到求籤處，掃碼付款了10元，跪拜在北帝公前，報上了自己的姓名、生辰八字、住址、想問的問題，最後搖出一根籤。

她這次來，既不求劈腿的男友回頭，也不求新的感情如及時雨出現。她只是感到迷茫，在30歲的年紀，雖月入一萬、沒房沒車，沒有愛好，孑然一身，迷失在這座城市裏。

師傅看了籤上的詩，點出是上上籤，大吉，還問了她的屬相和年齡。針對公司下個月裁員的問題，師傅表示不會裁到她頭上。如果被裁了，她也能找到更好的工作。

讓我不用擔心太多，不要瞻前顧後的，以後都會順順利利的。

雖沒有明確的指引，但洪珊珊卻感覺放心了很多，心裏的「十萬個為什麼」似乎被清空了，撥開雲霧見青天。「走出廟的那一刻，我感覺天地一片豁然開朗。」

曼妮也特意從沙井到西鄉北帝古廟求籤。她是潮汕人，本身聞到香火的味道便覺得安心，所以也喜歡到寺廟去感受磁場。最近，她事業穩定，所以主要求姻緣。她面容姣好，氣質優雅，難怪解籤師傅也疑惑：「你？你需要嗎？」

曼妮笑而不語，自從大學畢業後，家人總想給自己介紹對象，無奈總是不合適，所以至今仍然單身。她雖不強求，卻也並非一位不折不扣的不婚主義者。

解籤師傅又看了籤，告訴她，11月會有正緣出現，如果有人介紹對象，建議不要拒絕。說這話時，11月已過去將近三分之二。後來，曼妮的母親安排了相親，這次曼妮一反常態，不像之前那樣強烈反對。結果，見了面卻發現對方一言難盡，相親失敗。「伴侶盲盒」的靈驗度一下子大打折扣，曼妮卻表示，意料之中，找到一個合適的人，哪有那麼容易？

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工作和愛情，當代年輕人的兩大「鄉愁」

現在，每逢周末，北帝古廟總是擠滿了深圳年輕人，年輕女性佔據了大多數，年齡大約集中在20-40歲之間。

根據解籤師傅的觀察，這些慕名而來的年輕香客一求事業，二求姻緣，此為兩大「鄉愁」。當然也有什麼都不缺的人，只為讓師傅看看，怎麼樣才能更完美。

我問他，你是求財還是求愛，他說都不缺，他說他也不知道求籤問什麼，我說那你就求健康。

近年來，西鄉北帝古廟在社交平台上火得一塌糊塗，尤其在眾多深圳網友驗證過「靈驗」之後，新晉香客絡繹不絕，連解籤處的招牌都特意標註了「小紅書陳師傅」。

年輕香客大多為深漂。（深圳微時光提供）

這些年輕香客，大多為深漂，在一無所有的年紀，在當下的社會環境裏，膨脹的慾望和鮮少的機遇，讓他們成為了矛盾綜合體，渴望從科學無法解釋的地方得到指引。

️「我是失業後去求籤的，當時找不到合適的工作，十分迷茫，在求籤的時候，自報家門，許願找到錢多事少離家近的工作，最後真的找到了。」

「我覺得靈，去年去燒香，求保佑出業績，就真的業績達標了。今年年初保佑轉行成功，至少現在看來我對這次改行還是滿意的。」

「上次去求姻緣，師傅讓我多去唱k，爬山，會認識一位福建籍的男生，最後果然遇到了，在一起後我們一起來這裏還願。」



「靈驗」的傳聞之下，像提高刮彩票命中率一樣，一傳十，十傳百，把北帝古廟發展成當代「算命流水線」——年輕人買香、上香、掃碼付款、求籤、解籤，心事重重地來，若有所思地走。

在北帝古廟的周邊，除了香燭用品店數量上漲，解籤算命的門店也見長。那些沒有耐心在周末排上2小時隊的人，轉頭便去周邊收費的解籤處。而為了節省時間，雨露均霑般地為所有香客答疑解惑，解籤的師傅們也不得不分秒必爭，有的時候，只能當着香客的面吃飯，根本抽不出多餘的時間回家吃飯，連上洗手間的時間都得擠出來。

解籤處的盛況，像極了醫院急診處，排隊2小時，面談5分鐘的情況比比皆是，想真正把「病」治好，聊深聊透，只能在工作日人少的時候來。

解籤處的盛況，像極了醫院急診處，排隊2小時。（深圳微時光提供）

儘管有人吐槽一點都不靈，解釋說有一次來求籤，「我有對象了，師傅說我還沒談。說我8月份能找到工作，我到現在還沒找到」，說了等於白說，但香客依然絡繹不絕，都爭一炷香。

有人說，深圳是移民城市，很多深漂年輕人沒有原生的「鄉愁」，但嘗試性並且習慣性去古廟去問神仙，花10元就可能獲得一個明確的「上上籤」和鼓勵，這是一種對沖焦慮的正向情感。

與其說「求神」 不如說「問心」

當求籤問卦的行為從個人，匯聚成了一股青年潮流，我們不禁思考，除了解決具體的「鄉愁」，它究竟為年輕人提供了什麼更深層的價值？

當年輕人手握籤紙，臉上寫滿心事來到北帝古廟時，與其說是來「問神」，不如說是來「問心」。在解籤師傅面前，他們推心置腹，將平日裏難以啟齒的焦慮與迷茫一一攤開：工資太低、壓力太大、被上司打壓、擔心被裁員、猶豫是否跳槽、被劈腿、被伴侶騙了40萬、回老家還是留深圳……

與其說是來「問神」，不如說是來「問心」。（深圳微時光提供）

而師傅們的回答，往往不是玄妙的預言，也不是高深莫測的古詩文，而是樸素的寬慰與鼓勵。

「想換工作，不開心就換，找一份更好的，不擔心，現在不會餓死人。」

「想讀書，去吧，這麼年輕不讀書，讀出來很好。」

「感情很好，可以的，但是自己的事業比較要緊，不要為了感情而丟失自己。」



這些話術看似平常，卻精準地落在年輕人心事的褶皺裏。沒有居高臨下的指導，只有推心置腹的共情。

師傅坦言，自己其實「也沒辦法真正讓誰去做什麼」，解籤的本質是以安慰為主、勸導為輔。而這種看似模糊的回應，恰恰成了一種奇妙的「心理按摩」——它不提供標準答案，卻為焦慮的情緒提供了一個安全的出口。

在深圳這座快節奏的城市，專業的心理諮詢對許多年輕人而言仍有些遙遠。

一是收費高，二是不知道在哪裏找。

一位剛工作不久的深漂坦言，有壓力的時候，第一時間根本不會想到去做專業的心理諮詢，一次心理諮詢費用在500-1000元，甚至可能一次解決不了心結。

相比之下，北帝古廟10元一籤的「自助式心理療愈」，成了更觸手可及的選項。有網友調侃，這簡直是「收費自定義的心理諮詢師」，甚至貢品還能帶回去吃，堪稱「性價比之王」。

從心理學角度看，這種求籤行為暗合了「積極心理暗示」的原理。當求籤者每一次跪拜都認真報上姓名、生辰、住址甚至身份證號，當他們在搖籤時全神貫注於心中所問，當解籤師傅用「上上籤」「順順利利」等積極話語給予肯定——整個過程本身就是一種強烈的自我暗示與情緒疏導。甚至有人求得籤紙後並不帶走，而是選擇在廟中焚化，彷彿將煩惱隨煙火一同消散。

除了被傾聽，這種行為的「儀式感」本身就有巨大的情緒價值。從買香、上香到搖籤、解籤，這一整套固定的流程，本身就是一種正念練習，能讓人從紛亂的思緒中暫時抽離，專注於當下。

在深圳，這種療愈並不侷限於北帝古廟，年輕人們也去鳳凰山、弘法寺等寺廟。來到古廟的年輕人，則選擇在香火氤氲中，完成一場與自我的對話。

情緒價值也以其他各種形式存在：有人通過飼養寵物獲得陪伴，認為「寵物的出現不亞於一位心理醫生」；有人通過極限旅行、購買盲盒、做手賬來釋放壓力……說到底，北帝古廟的火爆，反映的是當代年輕人對「情緒出口」的迫切需求。當科學的、世俗的解決方案暫時失效，人們轉而尋求一種温和的、帶有儀式感的精神寄託。解籤師傅的五分鐘面談，或許無法改變現實困境，卻能給予短暫卻真實的寬慰。

正如一位常到北帝古廟找師傅聊天的年輕人所說：

很多時候我們需要的不是解決辦法，而是一個能被傾聽的瞬間。

在高速運轉的深圳，這種古老的儀式並非萬能解藥。對於深層的心理創傷，它温柔的慰藉可能顯得力不從心，但這並不妨礙它在年輕人日常的情緒調節中，扮演着一個及時而有效的「創可貼」角色。

年輕人是求仁得仁，還是種瓜得瓜？或許答案並不重要。重要的是，在這裏，焦慮被允許存在，迷茫被温柔接住，而每一個困惑的靈魂，都能獲得繼續前行的些許勇氣。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】