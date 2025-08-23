是工作或生活壓力太大？自評9症狀「若有其5」或代表已被小鬱亂入

編按：你會經常憂鬱得在深夜無法入睡，早上又要強迫憔悴的自己起床嗎？以下節錄自《小鬱亂入，抱緊處理》一書的內容，可讓你自行評估是否受憂鬱情緒侵襲，助你正面狀況或提早尋求專業治療的協助。



當小鬱亂入時……

「早上真的很難爬起床，只想躲起來，不想和任何人談話。因為食慾很差，瘦了很多。我認為世上再也不存在有趣的事了……我很努力要讓自己在晚上睡著，但怎麼做都沒有辦法在晚上好好入睡。我知道我必須努力打起精神，因為還要工作、還要面對許多事情，但是我就是無法、無法相信未來會變得更好。」

以上的自白是許多被小鬱亂入的人會出現的情況與想法。不過每位憂鬱症患者所遇到的狀況與症狀都不盡相同，美國精神醫學學會出版的《精神疾病診斷與統計手冊》（ DSM.5）定義了憂鬱症的九大症狀，若至少兩週期間，同時出現以下九個症狀中五項（含）以上，且症狀一或症狀二至少有一個，就有可能是被小鬱亂入了。如果要檢測自己是否有憂鬱症，除了九大症狀有五種症狀以外，以下兩大症狀必須要符合一個才行。

症狀一 一天之中大部分時間心情都很低落

心情低落不只是單純的心情不好。它可能以煩躁、注意力不集中、坐立難安等方式表現，這些都可能是心情低落的症狀。而每個人的表現方式都不同，有的人會描述為「沮喪」、「傷感」、「情緒壞」、「很悶」、「寂寞」或「無聊」，但有的則以「胸部沉重苦悶」、「胃部空空的」或「喉嚨裡被什麼東西塞住」等來形容。

症狀二 對日常生活失去興趣

憂鬱症的第二個主要症狀就是「興趣缺缺」。原本喜歡的事情，現在卻提不起勁去做，或是對工作或平時常接觸的事物等提不起勁。有些人還會覺得生活時時刻刻都很無聊，就算有旅行調劑，回來後很快就對一切都感到無趣。

症狀三 體重減輕或上升

憂鬱是一種情緒狀態，所以和飲食行為密切相關。有些人憂鬱時會瘦，而且瘦得很厲害；有些人則變得愛吃。憂鬱症患者大腦中血清素的量較低，而特定類型的血清素接受器（5-HT2c）也和食慾有關，因此憂鬱情緒也會影響食慾。如果兩週之內體重有超過兩公斤的變化，就要多多注意囉！

症狀四 失眠或過度睡眠

憂鬱症是引起失眠常見的原因。有的患者會很早醒來，而且醒來後就再也無法入睡，也因此容易覺得心浮氣躁、心情惡劣，想到接下來一天又要開始，不知道如何打發失眠的這段時間，導致心情越來越糟，陷入惡性循環。也有些人是在失眠時因發現其他人都還依然安睡，只有自己獨自醒著，而備感空虛寂寞。

症狀五 精神上過度激昂或遲滯

憂鬱症患者會感覺自己思考變慢、說話變慢，或感到世界運轉的速度很快，自己卻跟不上。旁人有時候也可以明顯感受到其說話語速明顯變慢。

症狀六 感到疲勞或失去活力

罹患憂鬱症的人會失去生活動力，慢慢的體力隨之大幅衰退，變得非常沒有精神和活力。人們不只是心理上會先失去力氣，連身體也會跟著喪失活力了。

症狀七 無價值感或過度的罪惡感

憂鬱症輕微時，面對困難時常覺得自己無法應付，若發生錯誤則認為都是因自己無能所致；中度憂鬱者會開始討厭自己，覺得自己是無用的人，什麼事都做不好。若我們繼續放任小鬱亂入，最後會從自厭變成自恨，同時認為活著不過只是增加負擔，不值得再繼續活下去。

症狀八 思考力、注意力減退或容易猶豫不決

憂鬱症患者的思考容易猶豫，不容易做出決定。有時一件事情會想非常久，最後還是沒辦法下定論。

症狀九 反覆想到死亡或冒出自殺的想法，甚至企圖自殺

憂鬱症患者常常想到各種關於死亡的話題，包括親人或寵物的去世，以及一些死亡的畫面。自殺的念頭也是「憂鬱症」的特徵之一。程度上可分成從起意自殺到自殺行為，差異很大。如果只是單純的、很輕微的念頭，連具體要怎麼自殺的方式都沒有想到的話，則不算太嚴重。如果已經是較具體地做出了規劃，則有可能是憂鬱症的症狀。

