楊柳風球最新｜天文台：一號風球日間維持　評估今晚至明早改3號

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／楊柳／颱風】颱風楊柳(Podul )增強為強颱風，天文台今早（13日）8時40分發出一號戒備信號。天文台預料楊柳今日會橫過台灣南部，在今日大部分時間與本港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日日間維持。



天文台指由於楊柳移動速度較快，按照現時預測路徑，楊柳將於晚間在福建南部至廣東東部一帶再次登陸，屆時本港離岸及高地風力會逐漸增強，天文台會視乎楊柳與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在今晚至明早（14日）改發三號強風信號。楊柳會在明日早上最接近香港。



▼8月13日 最新風暴消息▼

熱帶氣旋楊柳8月13日凌晨5時增強為強颱風，集結在香港以東約880公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

【08:45】天文台預料楊柳今日會橫過台灣南部，在今日大部分時間與本港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日日間維持。

受楊柳的外圍下沉氣流影響，預料本港今日部分地區極端酷熱，氣溫可達35度或以上，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴亦會在今日稍後影響廣東地區及珠江口一帶。

天文台指由於楊柳移動速度較快，按照現時預測路徑，楊柳將於晚間在福建南部至廣東東部一帶再次登陸，屆時本港離岸及高地風力會逐漸增強，天文台會視乎楊柳與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在今晚至明早改發三號強風信號。楊柳會在明日早上最接近香港。受其雨帶影響，本港明日會有狂風大驟雨及雷暴。

【06:00】內地中央氣象台：楊柳已於今天（13日）早晨加強為強台風級，預測將於今日中午前後在台灣東南部沿海登陸，穿過台灣後於下午進入台灣海峽，並將於13日夜間至14日淩晨在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海再次登陸，屆時料為強熱帶風暴級或颱風級；以後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

【06:00】天文台：按照現時預測，強颱風楊柳會在未來兩三小時進入本港800公里範圍，天文台會在上午8時40分發出一號戒備信號。受楊柳的外圍下沉氣流影響，今日日間廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會在今日稍後影響該區。隨著楊柳明日（14日）在廣東東部至福建南部一帶登陸，其相關雨帶會較為接近廣東沿岸，本港明日會有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台會視乎楊柳與珠江口的距離、強度及本地風力變化，評估是否需要在今日稍後至明日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。

【05:00】天文台表示，颱風楊柳已增強為強颱風。在上午5時，楊柳集結在香港以東約880公里，中心附近最高持續風速每小時155公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向台灣南部。

熱帶氣旋楊柳（PODUL）在8月12日增強為颱風，環流主要在其南面。（Tropical Tidbits圖片）

颱風楊柳8月12日晚上20時集結在香港以東約1,120公里，中心附近最高持續風速每小時130公里。（天文台圖片）

天文台8月13日00時00分更新九天天氣預報，預測周四及五天氣甚差。(天文台網頁截圖)

【00:00】天文台表示，在周二（12日）晚上11時，颱風楊柳集結在高雄之東南偏東約420公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向台灣南部。

天文台表示，楊柳會逐漸增強並向偏西方向移動，橫過台灣南部，隨後於廣東東部至福建南部一帶再次登陸並減弱。移動路徑圖顯示，楊柳今早8時移至台灣台東外海、即本港以東約800公里，後轉西北偏西橫過台南市進入台灣海峽，在星期四清晨登陸福建與廣東之間的漳州至潮州一帶，即香港之東約400公里。

