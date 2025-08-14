黑雨．楊柳風球最新｜天文台：黑色暴雨警告至少維持至上午11時

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／楊柳／颱風】一號戒備信號仍然生效，天文台於今日（14日）清晨7時50分改發黑雨警告信號，至上午9時許發特別天氣提示指，根據現時評估黑色暴雨警告信號至維持至上午11時。



天文台清晨指出，熱帶氣旋楊柳（Podul）正在香港東北面300公里內掠過，除非採取較為偏南的路徑靠近珠江口，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會為低。一號戒備信號會在今早維持一段時間。 當楊柳對本港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號，或以強烈季候風信號取代一號戒備信號。



8月14日截至上午8時45分各區累積雨量，當中以港島南及西、葵青及大嶼山最大雨。（天文台圖片）

【09:17】天文台發出山泥傾瀉特別提示：港島南區的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

【09:07】大嶼山及港島中西區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【09:05】天文台特別天氣提示指，根據現時評估黑色暴雨警告信號至維持至上午11時。

【09:05】天文台：預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午8時55分左右，長洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在尖沙咀，無帶雨傘出門的市民，被大雨淋濕。（羅國輝攝）

熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在南昌邨附近，上班途中市民顯得有點狼狽。（梁鵬威攝）

熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在南昌邨附近，上班途中市民顯得有點狼狽。（梁鵬威攝）

【08:40】天文台：港島中西區有特大暴雨，而離島區的赤鱲角、葵青及屯門區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸，市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。港島中西區的每小時雨量預料或已超過140毫米，離島區的赤鱲角、葵青及屯門區的每小時雨量預料或已超過100毫米。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【08:50】天文台：預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午8時45分左右，赤鱲角錄得每小時約70公里的陣風。

【07:50】天文台改發黑色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【07:45】天文台預料楊柳會逐漸遠離本港及進一步減弱，當楊柳對本港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號，或以強烈季候風信號取代一號戒備信號。現時楊柳的外圍雨帶正影響珠江口一帶，本港有狂風大驟雨及強烈狂風雷暴。

颱風楊柳8月14日7時集結在香港之東北約260公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

【07:42】天文台特別天氣提示：與楊柳相關的強雷雨區正影響本港。天文台會在上午7時50分發出黑色暴雨警告信號。

【07:30】與楊柳相關的強雷雨區正影響本港。是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【06:45】天文台：現時楊柳的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸，本港正受狂風驟雨及強烈狂風雷暴影響，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會在今早維持一段時間。 當楊柳對本港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號，或以強烈季候風信號取代一號戒備信號。

在上午7時，熱帶風暴楊柳集結在香港之東北偏北約260公里，預料向西北偏西移動，時速約30公里，橫過廣東內陸並逐漸減弱。

圖為2025年8月14日，天文台於清晨先後發出黃雨、紅雨及黑雨警告信號。

【06:35】天文台特別天氣提示：港島南區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【06:35】天文台改發紅色暴雨警告信號。

【06:27】天文台：雷暴警告有效時間至今日上午8時30分，預料香港有頻密強烈狂風雷暴。

【06:27】天文台特別天氣提示：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午6時20分左右，長洲錄得每小時約80公里的陣風。

【06:15】天文台再發局部地區大雨提示：港島南區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。

熱帶氣旋楊柳登陸後環流8月14日清晨開始影本港，閃電不斷。圖為05:07至05:34攝於尖東。(Chung Ming Lee攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

熱帶氣旋楊柳登陸後環流8月14日清晨開始影本港，閃電不斷。圖為05:07至05:34攝於尖東。(Chung Ming Lee攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

【06:00】天文台再發特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【05:55】天文台發特別天氣提示：與楊柳相關的強雷雨區正影響本港南部地區及水域。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區會否向北擴展。市民出門前考慮道路情況，並對大雨可能帶來之危險提高警覺。

【05:35】天文台發出局部地區大雨提示：港島南區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失

【05:25】天文台：預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【05:22】天文台發出黃色暴雨警告信號。

圖為天文台截至6時12分的雷達圖。（天文台圖片）

【05:00】天文台發出特別天氣提示：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民出門前考慮道路情況，並對大雨可能帶來之危險提高警覺。

【04:45】天文台：楊柳在未來數小時最接近珠江口一帶，在香港東北面300公里內掠過。但除非楊柳採取較為偏南的路徑靠近珠江口，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會為低。現時楊柳的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸，預料本港今日會受狂風驟雨及雷暴影響，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會在今早維持一段時間。

【04:10】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午6時15分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【03:45】天文台：按照現時預測，楊柳會在今早於香港東北面約300公里掠過。除非楊柳採取較為偏南的路徑靠近珠江口，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會為低。一號戒備信號會在今早維持一段時間。預料楊柳的外圍雨帶今日會為廣東沿岸地區帶來驟雨及狂風雷暴。

在上午4時，楊柳集結在香港之東北約310公里，預料向西北偏西移動，時速約30公里，橫過廣東內陸並逐漸減弱。

【02:45】天文台：強烈熱帶風暴楊柳已減弱為熱帶風暴。在上午3時，楊柳集結在香港之東北約350公里，預料向西北偏西移動，時速約30公里，橫過廣東內陸並逐漸減弱。

【02:00】澳門氣象局：一號風球仍然生效。 按現時預測路徑，「楊柳」將進一步移入內陸並逐漸減弱，但其強度變化仍存在不確定性，且不排除採取較偏南路徑，因此改發三號風球的機會為較低至中等。

【01:45】天文台：在過去一兩小時，楊柳移入福建南部並逐漸減弱。在上午2時，強烈熱帶風暴楊柳集結在香港之東北偏東約380公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，橫過福建南部，隨後移入廣東內陸。

【01:18】翻查過去幾日楊柳的移動路徑，由西北太平洋一路大致向西移動，逼近台灣，周三下午在東面台東登陸，再掠過南部的嘉義，進入台灣海峽，最終在福建南部至廣東東部之間二度登陸，採取台東—嘉義—廈門／漳州「航道」移動，即天文台一直堅持的預測移動路徑，其在8月7日發表路徑概率預報圖，幾乎與終極路徑一樣。

相反，內地、台灣、日本及韓國官方氣象機構過去幾日發表的預測移動路徑，曾預測不會正面吹襲台灣，而會掠過沖繩南部宮古島，再登陸福建北部福州至浙江南部一帶。不過到本周日（10日）起，四間機構一點一點將預測移動路徑向南調，移到台灣本島及福建中部，到周二（12日）與天文台看齊。因此這次天文台完勝中台日韓同行，而「秘密武器」是接納AI人工智能的預報結果。

天文台8月7日發表路徑概率預報圖，預測當時位於關島以北海域、尚未命的熱帶氣旋楊柳將「撞向」台灣的可能性較高，並進入南海東北部，再於粵閩交界二度登陸。（天文台圖片）

熱帶氣旋楊柳截至8月13日深夜23時的實際移動路徑(實線)及預測前行移動路徑,(虛線）。

【00:45】天文台：楊柳已在福建漳浦縣沿岸再次登陸。

【00:05】天文台：楊柳將於未來一兩小時在福建南部一帶再次登陸。按照現時預測路徑，楊柳會在今日（14日）橫過廣東內陸地區及逐步減弱，但會較為靠近珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至今早6時。天文台會視乎楊柳的減弱速度、與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要早上稍後改發三號強風信號。

颱風楊柳8月13日晚上20時集結在香港以東約520公里，中心附近最高持續風速每小時120公里。（天文台圖片）

【20:50】天文台：楊柳將於未來數小時在福建南部一帶再次登陸。按照現時預測路徑，楊柳會在明日（14日）橫過廣東內陸地區及逐步減弱，但會較為靠近珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至明日早上6時。天文台會視乎楊柳的減弱速度、與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要明早稍後改發三號強風信號。

預料明日本港會有狂風大驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較為頻密。市民明早請留意天文台的最新天氣消息及警告，出門前考慮道路情況，並對大雨可能帶來之危險提高警覺。海有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

受楊柳的外圍下沉氣流影響，本港今日部分地區極端酷熱，氣溫升至攝氏35度或以上。觀塘則最高33.8度，在鯉魚門有市民開遮擋太陽。（梁鵬威攝)

受楊柳的外圍下沉氣流影響，本港今日部分地區極端酷熱，氣溫升至攝氏35度或以上。觀塘則最高33.8度，在鯉魚門有市民邊行邊用手擋太陽。（梁鵬威攝)

受楊柳的外圍下沉氣流影響，本港今日部分地區極端酷熱，氣溫升至攝氏35度或以上。觀塘則最高33.8度，在鯉魚門有市民邊行邊用手擋太陽。（梁鵬威攝)

受楊柳的外圍下沉氣流影響，本港今日部分地區極端酷熱，觀塘最高攝氏33.8度。在鯉魚門有居民在岸邊玩樂，甚至跳入海中降溫。（梁鵬威攝)

受楊柳的外圍下沉氣流影響，本港今日部分地區極端酷熱，觀塘最高攝氏33.8度。在鯉魚門有居民在岸邊玩樂，甚至跳入海中降溫。（梁鵬威攝)

受楊柳的外圍下沉氣流影響，本港今日部分地區極端酷熱，傍晚日落時分，在鯉魚門可看到金光閃閃。（梁鵬威攝)

颱風楊柳8月13日下午17時集結在香港以東約580公里，中心附近最高持續風速每小時130公里。（天文台圖片）

【18:48】颱風楊柳今日（13日）吹襲高雄、台北及廈門，國泰航空下午表示，部份航班已被取消或延誤，已通知所有受影響乘客，並安排其他航班。

【17:35】颱風楊柳今日（13日）吹襲台灣，多班來往港、台航班受影響。HK Express香港快運航空今日由香港飛往台北的UO110及UO112航班，因台北的不穩天氣而折返香港並安全降落，現安排在今晚重新出發。

【17:20】受颱風楊柳影響，大灣區航空宣布，今明兩班來往香港及福建省泉州的航班取消，已安排旅客改乘其他日子的航班。另外，有兩班往來香港和台北的航班有延誤。

熱帶氣旋楊柳8月13日下午14時減弱強為颱風，集結在香港以東約660公里，中心附近最高持續風速每小時140公里。（天文台圖片）

【16:50】天文台：楊柳正橫過台灣海峽，預料會在今日（13日）與本港保持超過400公里左右距離，一號戒備信號會在今日餘下時間維持。

按照現時預測路徑，楊柳將於晚間在福建南部一帶再次登陸，隨後會在明日（14日）橫過廣東內陸地區並逐步減弱，但同時會較為靠近珠江口一帶。預料明日本港會有狂風大驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較為頻密。市民明早請留意天文台的最新天氣消息及警告，出門前考慮道路情況，並對大雨可能帶來之危險提高警覺。

天文台會視乎楊柳的減弱速度、與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要在明早改發三號強風信號。海有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

【08:45】天文台預料楊柳今日會橫過台灣南部，在今日大部分時間與本港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日日間維持。

受楊柳的外圍下沉氣流影響，預料本港今日部分地區極端酷熱，氣溫可達35度或以上，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴亦會在今日稍後影響廣東地區及珠江口一帶。

天文台指由於楊柳移動速度較快，按照現時預測路徑，楊柳將於晚間在福建南部至廣東東部一帶再次登陸，屆時本港離岸及高地風力會逐漸增強，天文台會視乎楊柳與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在今晚至明早改發三號強風信號。楊柳會在明日早上最接近香港。受其雨帶影響，本港明日會有狂風大驟雨及雷暴。

【06:00】內地中央氣象台：楊柳已於今天（13日）早晨加強為強台風級，預測將於今日中午前後在台灣東南部沿海登陸，穿過台灣後於下午進入台灣海峽，並將於13日夜間至14日淩晨在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海再次登陸，屆時料為強熱帶風暴級或颱風級；以後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

熱帶氣旋楊柳8月13日凌晨5時增強為強颱風，集結在香港以東約880公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

【06:00】天文台：按照現時預測，強颱風楊柳會在未來兩三小時進入本港800公里範圍，天文台會在上午8時40分發出一號戒備信號。受楊柳的外圍下沉氣流影響，今日日間廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會在今日稍後影響該區。隨著楊柳明日（14日）在廣東東部至福建南部一帶登陸，其相關雨帶會較為接近廣東沿岸，本港明日會有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台會視乎楊柳與珠江口的距離、強度及本地風力變化，評估是否需要在今日稍後至明日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。

【05:00】天文台表示，颱風楊柳已增強為強颱風。在上午5時，楊柳集結在香港以東約880公里，中心附近最高持續風速每小時155公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向台灣南部。

熱帶氣旋楊柳（PODUL）在8月12日增強為颱風，環流主要在其南面。（Tropical Tidbits圖片）

颱風楊柳8月12日晚上20時集結在香港以東約1,120公里，中心附近最高持續風速每小時130公里。（天文台圖片）

天文台8月13日00時00分更新九天天氣預報，預測周四及五天氣甚差。(天文台網頁截圖)

【00:00】天文台表示，在周二（12日）晚上11時，颱風楊柳集結在高雄之東南偏東約420公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向台灣南部。

天文台表示，楊柳會逐漸增強並向偏西方向移動，橫過台灣南部，隨後於廣東東部至福建南部一帶再次登陸並減弱。移動路徑圖顯示，楊柳今早8時移至台灣台東外海、即本港以東約800公里，後轉西北偏西橫過台南市進入台灣海峽，在星期四清晨登陸福建與廣東之間的漳州至潮州一帶，即香港之東約400公里。

