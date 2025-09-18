打風．最新消息｜天文台：預料強陣風吹襲香港　短期內可能有冰雹

【打風／天文台／HKO／風球／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑／米娜／Mitag】天文台今日（18日）指，位於南海東北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為米娜（Mitag）。過去數小時，米娜繼續橫過南海東北部，其環流較為細小，並會在今日大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。



天文台下午3時50分發出特別天氣提示，指預料強陣風吹襲香港，在短期內可能受冰雹影響。



按照現時預測，米娜會在今明兩日逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎米娜的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台9月18日下午3時表示，南海東北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為米娜。（天文台圖片）

【15:50】天文台：預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【15:50】天文台：預料本港在短期內可能受冰雹影響。

【15:20】位於南海東北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為米娜。在下午3時，米娜集結在香港之東南偏東約450公里，即在北緯20.1度，東經117.8度附近，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東東部沿岸。

過去數小時，米娜繼續橫過南海東北部，其環流較為細小，並會在今日大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。天文台會視乎米娜的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。

隨著米娜進一步靠近，預料本港明日風勢增強，驟雨逐漸增多，星期六間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台9月18日下午3時公布熱帶風暴米娜最新路徑圖。（天文台圖片）

天文台9月18日下午3時公布熱帶風暴米娜最新路徑圖。（天文台圖片）

【09:28】天文台今早（18日）指出，集結在南海東北部的熱帶低氣壓在今明兩日（18至19日）逐漸增強，靠近廣東東部沿岸屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台指何時轉向西移動成關鍵，因本港天氣會有頗大分別。

天文台維持預測其會在明晚（19日）午夜前後在天文台以東約120公里的汕尾登陸，即「東登」，後向西移向廣州方面，內地中央氣象台預測登陸位置也相若，本港風力相對「西登」較弱；台灣中央氣象署及韓國氣象廳則為「東登大鵬半島派」，料登陸位置比汕尾更近香港，距離天文台之東約50公里，強風區將覆蓋本港；而日本氣象廳則預測在香港登陸，再北上深圳、廣州，天氣十分惡劣。不過天文台指，現時評估較大可能「東登」。

熱帶低氣壓9月18日6時集結在香港之東南偏東約620公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

【08:00】在上午8時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約570公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東東部沿岸。

【07:50】天文台：過去數小時，熱帶氣旋穩定地向西北方向移動，橫過南海東北部。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今日大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。

按照現時預測，該熱帶氣旋會在今明兩日逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。

【07:10】在上午7時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約590公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東東部沿岸。

【06:45】天文台預測熱帶氣旋會在今明兩日橫過南海東北部，並逐漸增強。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今早與香港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日中午前維持。

預料本港今日天氣仍然酷熱，明日稍後驟雨增多，風勢逐漸增強，週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。

天文台9月18日凌晨5時50分更新九天天氣預報，料今日日間酷熱。稍後局部地區有雷暴。（天文台圖片）

【21:28】天文台指該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，並逐漸增強。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今晚及明早（18日）與香港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。

天文台指按照現時預測，該熱帶氣旋會在星期五（19日）靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期五改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港明日天氣仍然酷熱，星期五稍後驟雨增多，風勢逐漸增強，周末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。

【21:20】天文台發出一號風球。

【19:45】天文台：位於呂宋附近的熱帶氣旋已進入本港800公里範圍，天文台會在今晚9時20分發出一號戒備信號。 預料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。

由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期四（9月18日）稍後至星期五（9月19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。 受其相關的外圍雨帶影響，本港星期五稍後驟雨增多，風勢逐漸增強，周末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。

熱帶低氣壓9月17日21時集結在香港之東南約770公里，中心附近最高持續風速每小時55公里，天文台預測9月19日下午17時在香港以東約130公里的汕尾登陸。(天文台圖片）

熱帶低氣壓8月17日晚進入香港800公里範圍內，天文台預測9月19日下午在本港以東汕尾一帶登陸。（天文台圖片）

【12:05】特別天氣提示︰位於呂宋的熱帶氣旋今日稍後進入本港800公里範圍，天文台今晚發出一號戒備信號，預料該熱帶氣旋未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。

受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此較為接近香港時才會帶來顯著影響。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要周四（18日）稍後至周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

另外受該熱帶氣旋相關外圍雨帶影響，周五本港天氣漸轉不穩定，周末期間間中有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。海有湧浪。

韓國氣象廳料熱帶低氣壓9月19日至20日在本港登陸。圖為9月17日下午4時半更新的熱帶氣旋路徑圖。（韓國氣象廳圖片）

日本氣象廳料熱帶低氣壓9月20日在本港登陸。圖為9月17日下午6時更新的熱帶氣旋路徑圖。（日本氣象廳截圖）

台灣中央氣象署料熱帶低氣壓9月20日在本港登陸。圖為9月17日下午2時更新的熱帶氣旋路徑圖。（台灣中央氣象署圖片）

中央氣象台料熱帶低氣壓9月19日下午在本港以東、汕尾市一帶登陸。圖為9月17日下午6時更新的熱帶氣旋路徑圖。(中央氣象台圖片)

