米娜風球｜天文台：3號風球至少維持至周六9點　改發8號機會較低

【打風／天文台／HKO／風球／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑／米娜／Mitag／樺加沙／Ragasa】3號強風信號生效，米娜（Mitag）已於周五（19日）下午2點50分在汕尾登陸並減弱成為熱帶風暴，天文台指，3號風球至少維持至周六（20日）早上9點，改發8號風球機會較低。

另外，天文台指位於菲律賓以東之西北太平洋的另一熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為樺加沙（Ragasa），可能達超強颱風強度，在下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。



▼9月19日 打風消息▼



2025年9月19日16時，強烈熱帶風暴米娜集結在香港之東北偏東約120公里，即在北緯22.8度，東經115.2度附近，預料向西北移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。（香港天文台）

+ 5

【16:45】香港天文台：三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。強烈熱帶風暴米娜已減弱為熱帶風暴。在下午5時，米娜集結在香港之東北約120公里，即在北緯22.9度，東經115.1度附近，預料向西北移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

預料米娜會在今晚至明早移近珠江口一帶，並逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。除非米娜採取更接近本港的路徑及維持較高強度，否則改發更高熱帶氣旋警告信號機會較低。三號強風信號會至少維持至明早9時。

本港普遍吹強風，而米娜的外圍雨帶正為珠江口一帶帶來狂風驟雨及雷暴，市民請留意天氣變化。海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，沙洲、大老山及坪洲分別錄得的最高持續風速為每小時54、53及46公里，最高陣風分別超過每小時63、74及58公里。

【16:15】天文台：三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午4時，強烈熱帶風暴米娜集結在香港之東北偏東約120公里，即在北緯22.8度，東經115.2度附近，預料向西北移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

米娜已在下午於汕尾附近登陸。預料米娜會在今晚至明早移近珠江口一帶，並逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。除非米娜採取更接近本港的路徑及維持較高強度，否則改發更高熱帶氣旋警告信號機會較低。三號強風信號會至少維持至明早9時。

本港普遍吹強風，而米娜的外圍雨帶正為珠江口一帶帶來狂風驟雨，市民請留意天氣變化。海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時51及46公里，最高陣風分別超過每小時64及60公里。

【16:00】中央氣象台：米娜已減弱成熱帶風暴，位於汕尾市境內，最大風力9級，將以每小時10公里左右的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。

【15:45】天文台：三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午4時，強烈熱帶風暴米娜集結在香港之東北偏東約120公里，即在北緯22.8度，東經115.2度附近，預料向西北移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

【15:30】天文台：三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午3時，強烈熱帶風暴米娜集結在香港之東北偏東約120公里，即在北緯22.7度，東經115.3度附近，預料向西北移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

米娜已在下午於汕尾附近登陸。本港離岸及高地正吹強風，普遍風勢將會增強。三號強風信號會在今日日間維持。米娜的外圍雨帶正逐漸靠近珠江口，並會為本港帶來幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時較大，市民請留意天氣變化。

按照現時預測，米娜會在未來數小時登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時44及42公里，最高陣風分別超過每小時59及54公里。

【15:22】由於香港天文台已發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

2025年9月19日15時，強烈熱帶風暴米娜集結在香港之東北偏東約120公里，即在北緯22.7度，東經115.3度附近，預料向西北移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。（香港天文台）

【14:50】綜合中央氣象台、廣東省氣象台消息，「米娜」已於14時50分前後，於廣東省汕尾沿海登陸，登錄時強度為強烈熱帶風暴級，中心附近最大風力為10級（暴風）。中央氣象台已發布颱風黃色預警。汕尾、惠州部份區縣發布橙色颱風預警，深圳、廣州、佛山發出藍色颱風預警。

【14:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午3時，強烈熱帶風暴米娜集結在香港之東北偏東約120公里，即在北緯22.7度，東經115.3度附近，預料向西北移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

【14:05】天文台指過去數小時，米娜穩定地靠近廣東東部沿岸。本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強。三號強風信號會在今日日間維持。米娜的外圍雨帶正逐漸靠近珠江口，並會為本港帶來幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時較大，市民請留意天氣變化。

按照現時預測，米娜會在未來數小時登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，青洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時44及41公里，最高陣風分別超過每小時55及54公里。

【14:00】澳門氣象局預計，19日晚間至20日凌晨發出八號風球的可能性「較低」。澳門三號風球仍然生效，預料將在下午維持。

【12:56】香港氣象學會發言人梁榮武分析指，目前南海及西北太平洋水溫非常溫暖，加上樺加沙繞過呂宋島免受地形影響，都有助其不斷增強。不過梁榮武認為，若按現時的電腦模式預測，相對於2017年超強颱風天鴿及2018年超強颱風山竹相當接近香港，樺加沙最接近本港的距離超過100公里，估計造成的破壞可能低於山竹及天鴿。

對於網民稱為「山竹2.0」，他認為，強調此刻仍是未知之數。「只有當呢個熱帶氣旋掠過香港之後，先知道係咪適用。」

帶氣旋樺加沙中心逐漸成形，料未來將逐步增強，下周升至超強颱風級。（ Tropical Tidbits圖片）

【12:37】熱帶風暴樺加沙將增強為超強颱風，篤定下周三至四（24至25日）將吹襲珠江口一帶，天文台今早更新預測，料樺加沙下周三早上移至本港南面約100公里，其時將為強颱風級，中心附近最高持續風速料達時速175公里。天文台今早（19日）更新九天天氣預報顯示，預測下周三本港普遍吹東北風7至8級（即強風至烈風），離岸及高地達10級，即暴風，代表風速達88至103公里。

【11:55】天文台指過去數小時，米娜穩定地靠近廣東東部沿岸。本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強；米娜的外圍雨帶正逐漸靠近珠江口，並會為本港帶來幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時較大，市民請留意天氣變化。

【11:26】熱帶氣旋米娜未來到，另一「魔風」樺加沙已篤定下周三至四（24至25日）將吹襲珠江口一帶，天文台今早更新樺加沙預測移動路徑圖，預測樺加沙下周三早上移至本港南面約100公里，其時將為強颱風級，中心附近最高持續風速料達時速175公里。

【10:55】天文台前台長林超英分析，米娜靠近陸地依然保持強烈熱帶風暴級別，今晚至明早最接近香港。雷達顯示大雨主要在中心以東，因此香港暫時未有大雨。林超英指出，登陸後走近香港的熱帶氣旋，是最難搞的，路徑輕微變化，天氣會有很大差別，呼籲大家留意天文台消息。

【09:45】在過去數小時，米娜繼續穩定地橫過南海北部，靠近廣東東部沿岸。預料受與米娜相關的強風區影響，本港風勢將會逐漸增強。三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。

【09:23】天文台指按照現時預測，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

【09:20】天文台改發三號強風信號。

強烈熱帶風暴米娜9月19日9時集結在香港以東約160公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，預測會在黃昏前後登陸廣東東部沿岸。（天文台圖片）

【08:45】熱帶風暴米娜已增強為強烈熱帶風暴。

【07:45】天文台指過去數小時，米娜穩定地向西北方向移動。隨著米娜靠近廣東東部沿岸，預料本港風力將普遍增強，天文台會在今日早上9時20分改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，在本港以北約100公里範圍掠過。天文台會視乎米娜屆時的強度變化、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【07:00】澳門氣象局發出3號風球，轉發8號風球機率較低。

【06:45】天文台：過去數小時，米娜穩定地向西北方向移動。隨著米娜靠近廣東東部沿岸，預料本港風力將普遍增強，天文台會在今早9時20分改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，在本港以北約100公里範圍掠過。受米娜的外圍雨帶影響，本港今日驟雨逐漸增多及有狂風，明日雨勢有時頗大。海有湧浪。

【04:45】天文台：過去數小時，米娜穩定地向西北方向移動。隨著米娜靠近廣東東部沿岸，預料本港風力將普遍增強，天文台會在今日早上9時至11時之間改發三號強風信號。

熱帶風暴米娜9月19日清晨6時集結在香港之東南偏東約210公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。（天文台圖片）

【01:45】天文台：受華南的東北季候風與米娜的共同影響，現時本港離岸海域及高地間中吹強風。隨著米娜逐漸增強並靠近廣東東部沿岸，預料本港東部沿岸將逐漸吹強風，天文台會在今日（9月19日）早上9時至11時之間改發三號強風信號。

【00:05】澳門氣象局表示，將在上午5時至8時考慮改發三號風球。局方指按現時預測，「米娜」今日日間將進入澳門200公里範圍，因此5時至8時改發三號風球機率為高。由於「米娜」的環流範圍較小，同時其強度及路徑仍存在不確定性，有可能採取比預期更接近澳門的路徑，故不能排除改發更高風球的可能性。

氣象局預計因風暴潮出現水浸的機率較低，因此發出藍色風暴潮警告的機率較低；不過預料受「米娜」外圍環流影響，周五開始驟雨增多及有雷暴，風勢增強，到周六至周日(20至21日)會有頻密大驟雨及雷暴，並伴有陣風，低窪地區可能因短時強降雨出現水浸。

9月18日晚上23時，熱帶風暴米娜集結在澳門東南偏東約390公里處，以時速約18公里向西北方向移動，大致趨向廣東東岸。（澳門氣象局圖片）

天文台9月19日凌晨0時更新九天天氣預報。(天文台圖片)

▼9月18日 打風消息▼



+ 5

【22:45】天文台表示，受華南的東北季候風與米娜的共同影響，隨著米娜逐漸增強並靠近廣東東部沿岸，預料本港東部沿岸將逐漸吹強風，天文台會在明早上9時至11時之間改發三號強風信號。

米娜的外圍雨帶正影響廣東沿岸。預料明日驟雨逐漸增多，星期六間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓9月18日晚增強成熱帶風暴，合名樺加沙。在20時的集結在香港之東南偏東約2,130公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

【22:00】天文台指位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為樺加沙（Ragasa）。按照現時預測，樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。

天文台預測受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。

熱帶風暴米娜9月18日21時集結在香港之東南偏東約370公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片）

【21:30】教育局公布，由於天文台會在明日早上9時至11時之間改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校明日停課。

【21:15】天文台：預料米娜會逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，天文台會在明早9時至11時之間改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，米娜會在明日稍後至星期六初時登陸廣東東部沿岸，同時將受東北季候風影響而逐漸轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台屆時會視乎米娜的強度變化、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【21:12】米娜未到，不過風雨下午先到，4時許的驟雨令不少外出市民措手不及，不過傍晚多區都見到風暴下的紅彩虹。按天文台最新的預測路徑，米娜明午2時升級至強烈熱帶風暴，下午5時在天文台以東約100公里的惠州南部稔平半島「東登」。

▼9月18日傍晚 多區出現日落彩虹▼



+ 9

9月18日下午初段天晴悶熱，下午4點後有雷雨區經過本港，下了一場驟雨。（廖雁雄攝）

+ 2

熱帶風暴米娜9月18日17時集結在香港之東南偏東約410公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

【17:00】天文台：預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。預料本港在短期內可能受冰雹影響。

【17:00】雷暴警告有效時間延長至今日晚上8時正，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。

【16:45】天文台：按照現時預測，在華南的東北季候風與米娜的共同影響下，今晚至明日初時本港離岸海域及高地會開始間中吹強風，但本港普遍地區持續出現強風的機會較低，一號戒備信號會至少維持至明早9時。

預料米娜會逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎米娜的強度、其持續強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。

【16:15】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【15:50】天文台：預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【15:50】天文台：預料本港在短期內可能受冰雹影響。

天文台9月18日下午15:54的雷達圖顯示，有雷雨區由東向西橫過香港。（天文台圖片）

【15:20】位於南海東北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為米娜。在下午3時，米娜集結在香港之東南偏東約450公里，即在北緯20.1度，東經117.8度附近，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東東部沿岸。

過去數小時，米娜繼續橫過南海東北部，其環流較為細小，並會在今日大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。天文台會視乎米娜的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。

隨著米娜進一步靠近，預料本港明日風勢增強，驟雨逐漸增多，星期六間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台9月18日下午3時公布熱帶風暴米娜最新路徑圖。（天文台圖片）

天文台9月18日下午3時公布熱帶風暴米娜最新路徑圖。（天文台圖片）

【09:28】天文台今早（18日）指出，集結在南海東北部的熱帶低氣壓在今明兩日（18至19日）逐漸增強，靠近廣東東部沿岸屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台指何時轉向西移動成關鍵，因本港天氣會有頗大分別。

天文台維持預測其會在明晚（19日）午夜前後在天文台以東約120公里的汕尾登陸，即「東登」，後向西移向廣州方面，內地中央氣象台預測登陸位置也相若，本港風力相對「西登」較弱；台灣中央氣象署及韓國氣象廳則為「東登大鵬半島派」，料登陸位置比汕尾更近香港，距離天文台之東約50公里，強風區將覆蓋本港；而日本氣象廳則預測在香港登陸，再北上深圳、廣州，天氣十分惡劣。不過天文台指，現時評估較大可能「東登」。

熱帶低氣壓9月18日6時集結在香港之東南偏東約620公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

▼9月18日上午 各官方氣象機構熱帶低氣壓預測移動路徑圖▼



【08:00】在上午8時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約570公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東東部沿岸。

【07:50】天文台：過去數小時，熱帶氣旋穩定地向西北方向移動，橫過南海東北部。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今日大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。

按照現時預測，該熱帶氣旋會在今明兩日逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。

【07:10】在上午7時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約590公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東東部沿岸。

【06:45】天文台預測熱帶氣旋會在今明兩日橫過南海東北部，並逐漸增強。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今早與香港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日中午前維持。

預料本港今日天氣仍然酷熱，明日稍後驟雨增多，風勢逐漸增強，週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。

天文台9月18日凌晨5時50分更新九天天氣預報，料今日日間酷熱。稍後局部地區有雷暴。（天文台圖片）

【00:00】澳門氣象局發出一號風球。

▼9月17日傍晚 熱帶低氣壓即將進入香港800公里範圍▼



+ 3

▼9月17日 打風消息▼

【21:28】天文台指該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，並逐漸增強。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今晚及明早（18日）與香港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。

天文台指按照現時預測，該熱帶氣旋會在星期五（19日）靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期五改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港明日天氣仍然酷熱，星期五稍後驟雨增多，風勢逐漸增強，周末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。

【21:20】天文台發出一號風球。

【19:45】天文台：位於呂宋附近的熱帶氣旋已進入本港800公里範圍，天文台會在今晚9時20分發出一號戒備信號。 預料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。

由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期四（9月18日）稍後至星期五（9月19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。 受其相關的外圍雨帶影響，本港星期五稍後驟雨增多，風勢逐漸增強，周末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。

熱帶低氣壓9月17日21時集結在香港之東南約770公里，中心附近最高持續風速每小時55公里，天文台預測9月19日下午17時在香港以東約130公里的汕尾登陸。(天文台圖片）

熱帶低氣壓8月17日晚進入香港800公里範圍內，天文台預測9月19日下午在本港以東汕尾一帶登陸。（天文台圖片）

【12:05】特別天氣提示︰位於呂宋的熱帶氣旋今日稍後進入本港800公里範圍，天文台今晚發出一號戒備信號，預料該熱帶氣旋未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。

受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此較為接近香港時才會帶來顯著影響。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要周四（18日）稍後至周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

另外受該熱帶氣旋相關外圍雨帶影響，周五本港天氣漸轉不穩定，周末期間間中有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。海有湧浪。

韓國氣象廳料熱帶低氣壓9月19日至20日在本港登陸。圖為9月17日下午4時半更新的熱帶氣旋路徑圖。（韓國氣象廳圖片）

日本氣象廳料熱帶低氣壓9月20日在本港登陸。圖為9月17日下午6時更新的熱帶氣旋路徑圖。（日本氣象廳截圖）

台灣中央氣象署料熱帶低氣壓9月20日在本港登陸。圖為9月17日下午2時更新的熱帶氣旋路徑圖。（台灣中央氣象署圖片）

中央氣象台料熱帶低氣壓9月19日下午在本港以東、汕尾市一帶登陸。圖為9月17日下午6時更新的熱帶氣旋路徑圖。(中央氣象台圖片)

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼



+ 4

▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼

